腳踝扭傷復原後卻變得超容易「翻船」，該怎麼辦？

好痛！陳先生上次扭到腳的舊傷還沒好，這次又因為落地時翻船，腳踝二度扭傷。外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）常出現在運動員或是一般運動民眾身上。足外翻也稱為「翻船」，主要是在腳著地或轉向時，腳踝過度內翻或內旋導致。外側腳踝扭傷如未處好理，再次扭傷的風險極高。

圖片來源：作者提供

在運動傷害面前，我們除了堅強外還必須有正確的知識。此次文章我們分為3部分教學，讓你有效避免踝關節扭傷復發。

踝關節、運動學及支持韌帶解析 外側腳踝扭傷受傷成因 踝關節穩定訓練7種方法

一、踝關節、運動學及支持韌帶

踝關節和足部包含很多關節，可以依據其組織性將這些關節分為近端和遠端。

近端關節：距脛關節、距下關節、橫蹠關節

遠端關節：跗蹠關節、蹠趾關節、趾間關節

圖片來源：作者提供

接下來介紹幾個基本運動專有名詞。

圖片來源：作者提供

矢狀面：背屈及趾屈

額狀面：外翻及內翻

水平面：外展及內收

然後我們來認識支持韌帶。

Neumann DA：Kinesiology of the musculoskeletal system：foundations for physical rehabilitations,St Louis,2002,Mosby 此圖出處為Neumann DA：Kinesiology of the musculoskeletal system：foundations for physical rehabilitations,St Louis,2002,Mosby

踝關節支持韌帶包含：

股間膜

前及後脛腓韌帶

三角韌帶

外側韌帶

二、外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）受傷成因

外側腳踝扭傷主要和脛距關節、距下關節、支持韌帶與關節角度有關。

外側腳踝扭傷足部姿勢為內翻和完全趾屈：

脛距關節：為距骨的滑車與遠端脛骨及腓骨突出所形成的關節，就像木匠使用的卡榫，完全趾屈時側韌帶及趾屈肌會變得鬆弛，使得榫眼「抓不住距骨」，進而造成得距脛關節不穩定。容易在「跳躍時落地」發生受傷。 距下關節：此關節主要功能為藉由距骨及跟骨的轉動，在不穩定的面上維持小腿的直立，即使站立和行走在不平的表面，足部「翻正的機制」會讓小腿維持垂直。然而此動作過當，會造成外側韌帶扭傷。容易在「急停轉換方向」、「足內側踩到石頭」發生受傷。 支持韌帶：外側韌帶比較薄、內側韌帶相對比較強健。 關節角度：距下關節允許的內翻角度為外翻的兩倍。通常當足過度內翻且小腿承重時，容易發生受傷。跳躍著地時不良姿勢，會讓過多的身體重量落在已經過度牽張的外側韌帶，造成受傷。

三、踝關節穩定訓練的6種方法

圖片來源：作者提供

1、膝蓋打直、踝關節轉向左側和右側

圖片來源：作者提供

2、腳趾抓毛巾，左右移動

圖片來源：作者提供

3、足背曲和蹠屈加彈力帶練習

圖片來源：作者提供

4、足內翻外翻加彈力帶訓練

圖片來源：作者提供

5、單腳站立

圖片來源：作者提供

6、單腳RDL

圖片來源：作者提供

7、單腳原地跳躍

圖片來源：作者提供

下肢最常見傷害為踝關節外側韌帶的過度內翻，然而大部分內翻傷害發生在肌肉來不及反應之前。訓練踝關節肌肉是治療慢性踝關節不穩定的不二法門，馬上將以上技巧加入你的訓練計劃中，你會明顯感受到自己的進步。

延伸閱讀：

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航