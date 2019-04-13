2019/04/13, 健康

腳踝扭傷復原後卻變得超容易「翻船」，該怎麼辦？

腳踝扭傷復原後卻變得超容易「翻船」，該怎麼辦？
我們想讓你知道的是

下肢最常見傷害為踝關節外側韌帶的過度內翻，然而大部分內翻傷害發生在肌肉來不及反應之前。訓練踝關節肌肉是治療慢性踝關節不穩定的不二法門，馬上將以上技巧加入你的訓練計劃中，你會明顯感受到自己的進步。

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好痛！陳先生上次扭到腳的舊傷還沒好，這次又因為落地時翻船，腳踝二度扭傷。外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）常出現在運動員或是一般運動民眾身上。足外翻也稱為「翻船」，主要是在腳著地或轉向時，腳踝過度內翻或內旋導致。外側腳踝扭傷如未處好理，再次扭傷的風險極高。

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圖片來源：作者提供

在運動傷害面前，我們除了堅強外還必須有正確的知識。此次文章我們分為3部分教學，讓你有效避免踝關節扭傷復發。

  1. 踝關節、運動學及支持韌帶解析
  2. 外側腳踝扭傷受傷成因
  3. 踝關節穩定訓練7種方法
一、踝關節、運動學及支持韌帶

踝關節和足部包含很多關節，可以依據其組織性將這些關節分為近端和遠端。

  • 近端關節：距脛關節、距下關節、橫蹠關節
  • 遠端關節：跗蹠關節、蹠趾關節、趾間關節
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圖片來源：作者提供

接下來介紹幾個基本運動專有名詞。

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  • 矢狀面：背屈及趾屈
  • 額狀面：外翻及內翻
  • 水平面：外展及內收

然後我們來認識支持韌帶。

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Neumann DA：Kinesiology of the musculoskeletal system：foundations for physical rehabilitations,St Louis,2002,Mosby
此圖出處為Neumann DA：Kinesiology of the musculoskeletal system：foundations for physical rehabilitations,St Louis,2002,Mosby

踝關節支持韌帶包含：

  • 股間膜
  • 前及後脛腓韌帶
  • 三角韌帶
  • 外側韌帶
二、外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）受傷成因

外側腳踝扭傷主要和脛距關節、距下關節、支持韌帶與關節角度有關。

外側腳踝扭傷足部姿勢為內翻和完全趾屈：

  1. 脛距關節：為距骨的滑車與遠端脛骨及腓骨突出所形成的關節，就像木匠使用的卡榫，完全趾屈時側韌帶及趾屈肌會變得鬆弛，使得榫眼「抓不住距骨」，進而造成得距脛關節不穩定。容易在「跳躍時落地」發生受傷。
  2. 距下關節：此關節主要功能為藉由距骨及跟骨的轉動，在不穩定的面上維持小腿的直立，即使站立和行走在不平的表面，足部「翻正的機制」會讓小腿維持垂直。然而此動作過當，會造成外側韌帶扭傷。容易在「急停轉換方向」、「足內側踩到石頭」發生受傷。
  3. 支持韌帶：外側韌帶比較薄、內側韌帶相對比較強健。
  4. 關節角度：距下關節允許的內翻角度為外翻的兩倍。通常當足過度內翻且小腿承重時，容易發生受傷。跳躍著地時不良姿勢，會讓過多的身體重量落在已經過度牽張的外側韌帶，造成受傷。
三、踝關節穩定訓練的6種方法
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1、膝蓋打直、踝關節轉向左側和右側

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2、腳趾抓毛巾，左右移動

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3、足背曲和蹠屈加彈力帶練習

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4、足內翻外翻加彈力帶訓練

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5、單腳站立

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6、單腳RDL

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7、單腳原地跳躍

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下肢最常見傷害為踝關節外側韌帶的過度內翻，然而大部分內翻傷害發生在肌肉來不及反應之前。訓練踝關節肌肉是治療慢性踝關節不穩定的不二法門，馬上將以上技巧加入你的訓練計劃中，你會明顯感受到自己的進步。

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本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航

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