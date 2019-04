腳踝扭傷復原後卻變得超容易「翻船」，該怎麼辦？

好痛!陳先生上次扭到腳的舊傷還沒好,這次又因為落地時翻船,腳踝二度扭傷。外側腳踝扭傷(Lateral Ankle Sprain, LAS)常出現在運動員或是一般運動民眾身上。足外翻也稱為「翻船」,主要是在腳著地或轉向時,腳踝過度內翻或內旋導致。外側腳踝扭傷如未處好理,再次扭傷的風險極高。

在運動傷害面前,我們除了堅強外還必須有正確的知識。此次文章我們分為3部分教學,讓你有效避免踝關節扭傷復發。

踝關節和足部包含很多關節,可以依據其組織性將這些關節分為近端和遠端。

接下來介紹幾個基本運動專有名詞。

然後我們來認識支持韌帶。

