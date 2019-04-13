- 熱門議題：
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「2020大選前的台灣」 、
- 「青春不出走，勇氣還家鄉」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2019/04/13, 健康
腳踝扭傷復原後卻變得超容易「翻船」，該怎麼辦？
我們想讓你知道的是
下肢最常見傷害為踝關節外側韌帶的過度內翻，然而大部分內翻傷害發生在肌肉來不及反應之前。訓練踝關節肌肉是治療慢性踝關節不穩定的不二法門，馬上將以上技巧加入你的訓練計劃中，你會明顯感受到自己的進步。
唸給你聽
powered by Cyberon
好痛！陳先生上次扭到腳的舊傷還沒好，這次又因為落地時翻船，腳踝二度扭傷。外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）常出現在運動員或是一般運動民眾身上。足外翻也稱為「翻船」，主要是在腳著地或轉向時，腳踝過度內翻或內旋導致。外側腳踝扭傷如未處好理，再次扭傷的風險極高。
在運動傷害面前，我們除了堅強外還必須有正確的知識。此次文章我們分為3部分教學，讓你有效避免踝關節扭傷復發。
- 踝關節、運動學及支持韌帶解析
- 外側腳踝扭傷受傷成因
- 踝關節穩定訓練7種方法
一、踝關節、運動學及支持韌帶
踝關節和足部包含很多關節，可以依據其組織性將這些關節分為近端和遠端。
- 近端關節：距脛關節、距下關節、橫蹠關節
- 遠端關節：跗蹠關節、蹠趾關節、趾間關節
接下來介紹幾個基本運動專有名詞。
- 矢狀面：背屈及趾屈
- 額狀面：外翻及內翻
- 水平面：外展及內收
然後我們來認識支持韌帶。
踝關節支持韌帶包含：
- 股間膜
- 前及後脛腓韌帶
- 三角韌帶
- 外側韌帶
二、外側腳踝扭傷（Lateral Ankle Sprain, LAS）受傷成因
外側腳踝扭傷主要和脛距關節、距下關節、支持韌帶與關節角度有關。
外側腳踝扭傷足部姿勢為內翻和完全趾屈：
- 脛距關節：為距骨的滑車與遠端脛骨及腓骨突出所形成的關節，就像木匠使用的卡榫，完全趾屈時側韌帶及趾屈肌會變得鬆弛，使得榫眼「抓不住距骨」，進而造成得距脛關節不穩定。容易在「跳躍時落地」發生受傷。
- 距下關節：此關節主要功能為藉由距骨及跟骨的轉動，在不穩定的面上維持小腿的直立，即使站立和行走在不平的表面，足部「翻正的機制」會讓小腿維持垂直。然而此動作過當，會造成外側韌帶扭傷。容易在「急停轉換方向」、「足內側踩到石頭」發生受傷。
- 支持韌帶：外側韌帶比較薄、內側韌帶相對比較強健。
- 關節角度：距下關節允許的內翻角度為外翻的兩倍。通常當足過度內翻且小腿承重時，容易發生受傷。跳躍著地時不良姿勢，會讓過多的身體重量落在已經過度牽張的外側韌帶，造成受傷。
三、踝關節穩定訓練的6種方法
1、膝蓋打直、踝關節轉向左側和右側
2、腳趾抓毛巾，左右移動
3、足背曲和蹠屈加彈力帶練習
4、足內翻外翻加彈力帶訓練
5、單腳站立
6、單腳RDL
7、單腳原地跳躍
下肢最常見傷害為踝關節外側韌帶的過度內翻，然而大部分內翻傷害發生在肌肉來不及反應之前。訓練踝關節肌肉是治療慢性踝關節不穩定的不二法門，馬上將以上技巧加入你的訓練計劃中，你會明顯感受到自己的進步。
延伸閱讀：
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『評論』文章 更多『健康』文章 更多『伊格運動Mike吳煥能』文章