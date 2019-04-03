矽谷騙局《惡血》：為什麼「作弊仔」的公司可以估值三千億？

有件事最近吵得很兇，滑FB的Newsfeed一堆「那個女生」的新聞，然後我大學同學和我爸又同時傳了啾啾鞋講這個騙局的影片給我看，真的有默契。看完之後大概有幾個心得來分享一下。

事情簡單原委

簡單來講，就是有一個小女孩小時候很怕抽血，而且不理解為什麼抽血每次都要抽一大桶。於是長大了以後，她想要透過創業去發展抽血檢測的創新技術，誓言改變整個血液檢測產業。

這個idea是這樣：她要創造一個產品，只抽取身體微量的血，降低最小傷害，以進行100多種檢測，最後甚至提供診斷服務。最後她創造了一家估值90億美元的公司──Theranos。

但做這件事情的價值在哪？

改變血液檢測產業的必要性與價值

依照現在的血液檢測，必須抽一大桶（其實是好幾管）的原因，除了要分散做好幾種檢測外，現在的檢測技術，量要夠大才會有顯著結果。雖然對很多人來講沒差，但還是有人會怕。再來，每次抽血檢測都要去醫院或診所，對台灣人來講可能無感啦，畢竟台灣醫療環境那麼爽，但是我們把鏡頭帶到美國，那實在是很不方便，這是我們幸福的台灣人所不懂的。不然來看個數學：

在幸福寶島中，每1.67平方公里就會有一家醫療機構，但是美國爸爸呢？每12.53平方公里才有一家啊！這也代表，美國人要使用醫療機構提供的醫療資源或服務的交易成本，相較於台灣人是很高的，所以發展那種能在自家自行檢測並提供診斷的產品服務，對美國人而言當然非常有價值（我以後可以在家檢測自己的血液健康了耶！只要有問題再去診所醫院看就好啦）

聽起來完全沒問題吧？對美國來說，這種極具未來性而且可行性極高的產品很棒啊，為什麼要說人家作弊仔呢？

因為騙人的不是產品，而是伊莉莎白。

大說謊家伊莉莎白

Photo Credit：商業周刊 曾經是矽谷最有價值的新創公司之一，伊莉莎白所創建的Theranos帝國，終究因一封內部匿名檢舉信開始瓦解。

先講結論，我覺得伊莉莎白（Theranos創辦人）的創新想法不是騙局，甚至是真的能做的產品。但因為伊莉莎白在每一次遇到技術障礙的時候，寧願選擇把資金投注在光鮮亮麗的外表來繼續騙人，用各種搪塞的方式去蒙騙市場（詳情見啾啾影片），也不願將資金投注在真真確確的技術發展上。

就拿啾啾在影片裡講的概念來講好了，一門課你好好讀，打基礎，好好考試，也能拿100分，但你偏偏要用作弊的方式拿到100分，就算最後課程結束了，你沒有任何實質上的take away，剩下的只有騙局，你就是個騙子，懂嗎？

但是這個騙局其實沒有很複雜啊，為什麼當時沒有人（除了內部人員）發現呢？

支持騙局的三本柱

我是覺得這個騙局能成，可以從3個角度來分析一下，它們分別是：投資人、市場和合作商。

一、投資人（環境）角度

我覺得這個也是一切騙局的基礎，伊莉莎白擁有不少重量級的投資人當作股東：Oracle總裁Larry Ellison、21st Century Fox董事長Rupert Murdoch、Hotmail/Tesla/Space X的早期投資人Steve Jurvetson、史丹佛工學院副院長Channing Robertson、2個美國前國務卿、柯林頓時期的國防部長以及川普時期的國防部長……，實在是太多太多了。有這些重量級人物為伊莉莎白背書，也成為騙局最重要的信任點。

但是回歸那些重量級的投資人，為什麼他們願意投資？我簡單整理3點：

1、創投環境極佳（可參考先前寫到的豐滿創業）：矽谷從Dot-com bubble和金融風暴中復甦，滿坑滿谷的錢又再漸漸聚集起來，當資金開始累積，風控意識就會比較薄弱。也就是說，投資人有更大的誘因與勇氣去發展各種投資，因為虧錢的敏感度變低了。而對創投而言，雖然有高風險，但是同樣也有高報酬，簡單來說就是「投十間，只要中一間，就有可能賺錢」的概念，因為風險資金的報酬率都是幾百趴的。所以相對於東岸華爾街的以風險為最大考量的投資思維，矽谷的投資思維是講求報酬率＞風險考量。

2、技術門檻或許不高：其實整個技術的關鍵在於以下2點，（1）如何「放大」樣本以取得顯著結果（2）如何「精準」放置樣本以成功檢測。而這2點的技術門檻並不高，因為檢測技術都是採用過去傳統的檢測方式，甚至連史丹佛工學院副院長都認同了，這甚至暗示這個技術發展是沒問題的，對吧？

3、投資價值考量因素：一般而言創投在尋找具有潛力的新創公司時，除了分析其創新idea的市場潛力與商業模式規模化的可能外，還能做為參考的就是執行團隊的學經歷與執行力。而伊莉莎白是史丹佛化工系的學生，史丹佛身處西岸，近矽谷，早就是創業大校，也源源不絕地提供矽谷優秀的創業人才。我猜在史丹佛，輟學創業早就是習以為常的事，而且伊莉莎白的化工背景，剛好match她的創業項目，很難不被信任。

二、市場角度

對市場而言，伊莉莎白提出的新產品concept是很有價值的，而且相對於一般醫療器材較有安全感，也沒有一開始就懷疑或挑戰她的理由，因為：

1、「血液檢測」是low engagement：也就是說，

消費者不需要花費大量的時間在這個服務中

也不需要花費大量的金錢去使用這個服務

尤其伊莉莎白強調「採血少，檢測多」，更降低了使用門檻

2、採血儀器已經行之有年：像血糖檢測儀，這也降低消費者對服務的疑慮

3、美國醫療的高門檻：就和我前面說的一樣，和台灣比較不一樣的是，在美國要使用醫療服務沒有那麼簡單，因為

醫療機構的密集度很低，代表消費者要使用醫療服務的交易成本很高

美國沒有全民健保，每個醫療服務都所費不貲

而這也是為什麼美國的pharmacy非常盛行，或是各種通路商會想建構醫療服務，各種創新的醫材發明也特別多，因為去醫院、診所的成本實在太高了，沒有什麼重大傷病根本不會想去醫院啊。

三、合作商角度

影片中提到，Theranos有兩大合作案：與全美第二大連鎖藥局Walgreens，和北美第二大的連鎖超市Safeway合作，在其門市中提供Theranos的血液檢測服務。為什麼它們會想和Theranos合作？

「檢測→診斷→治療」是一個價值鏈，Theranos包辦了檢測和診斷，而後者則交給Pharmacy──這根本是天作之合，這些醫療通路商和上游合作的效益非常高，因為Theranos不但能夠為通路商帶來更多的潛在消費者，同時他們的轉換率也會是最高的（來檢測只要發現有問題，應該都會買藥吧）。所以它們當然非常樂意和價值鏈上游的廠商合作，尤其是Theranos這種明日之星，早早合作，能拿到的好處將會是最大的，甚至能讓它們幹掉老大，取而代之，不再當老二。

而這些超大咖合作商的合作案，當然也會加深各方對Theranos的信任。

騙局歸騙局，苓膏龜苓膏，我們能學到什麼？

雖然就終局而言，Theranos是個不折不扣的騙局，但伊莉莎白依舊有成功的面向，整件事情也有很值得學習的地方。我們從兩個角度來看。

一、企業角度

1、挖掘未開發市場，並推演成整個產業的願景：雖然技術可行性似乎很高，看起來誰都能做，但伊莉莎白利用一個「未開發的利基市場」來帶出「改變整個血液檢測產業」的願景，的確是將她的創業提高了好幾個層次。也許對我們而言，抽血其實沒什麼，但是真的有一群人是「害怕抽血」的，伊莉莎白針對這個市場，給予相對應的產品，其實很合理。但整體來說，對我們這些覺得沒什麼的族群而言卻也能產生價值──如果能抽少點，幹嘛要多抽？如果能在家，幹嘛要出門？如果能花小錢，幹嘛要花大錢？沒錯，一直延伸下去，這產品就會從一個利基變成改變整個市場的層次了。

2、公關（Public Relationship）對一間公司的重要性：雖然伊莉莎白都在騙人，可是大家就是會被騙啊。她花費很多資源在公關以確保公司形象，也雇用了律師團以自保，當然，她取得了這個部分的成功（至少在產品推出之前），她炒熱了市場聲量，也募集了不少資金。這很值得新創公司學習啊，當然不是說要膨風來騙人啦，而是以形象來最佳化、規模化的執行效能（也就是說在募資的時候讓你募到最多的錢）。

二、投資人角度

1、投資一定有風險，風險投資有賺有賠，詳情請見公開白皮書（5倍速）：一般人（我們）應該是不會接觸到創投基金啦，而在台灣能上市櫃的公司都必須經過嚴厲的體質檢測（畢竟台灣真的是大政府主義，把投資人當兒子女兒在看）所以也不需太擔心。但是投資新創還是有方法的，近期最夯的應該就是ICO了吧（註）。如果我們真的有機會接觸到創業投資，自己還是要詳閱公司的ICO白皮書，去了解公司的產品未來性、技術可行性和商業模式的獲利性多大（profitability）、是否具永續性（sustainability）？執行團隊是誰？他們的信用是否能為失敗負責？

註釋：Initial Coin Offering，簡單來講就是用「發行加密貨幣」的方式來IPO，而不是公司股份，而因為現下世界上大部分自由國家對加密貨幣的規範尚不完善，所以ICO不需要像IPO那樣受到嚴厲檢測。

2、對每一次的突破保持懷疑：每一次公司宣稱技術重大突破，投資人都應該抱持懷疑的態度去檢視，看一下背後的機轉是否合理、如此飛躍式的突破的可能性有多高、公司技術測出的結果與現實世界的結果是否align？而不是被外表或新聞稿呼攏。（其實，只要在這個過程中任何一個投資人提出檢測的要求，伊莉莎白的騙人泡泡隨時都會被戳破，但奇怪的是這些熟練的投資人居然都一廂情願地相信她？）

以上就是我的分析跟takeaway啦，可能沒有很嚴謹，只是看到一件事情用各種角度去看事情發展的合理性而已，畢竟我是based on啾啾的影片嘛，啊啾啾也是based on《惡血》（Bad Blood）這本書，如果內容有誤再隨時提醒我囉。

最後，希望大家都能懂得：「做一個善良的人，比什麼都重要，如果你連這個都做不到，你做一切完蛋。」

本文經Ka Wai Wong授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航