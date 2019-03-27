信不信由你，影響立委補選結果的是同婚議題？

文：江秉彝

大家好，我是信望盟市議員落選人，我知道萌萌這個身分，讓我的評論在很多人眼中看來不值一提。如果你也這麼覺得，那就別浪費時間看這篇文了，反正這也不是寫給本身就存在偏見的人看的。

3／16號立委補選，國民黨大敗僅拿1席，民進黨險勝保住2席。看到許多名嘴、評論者，都在以韓流退燒一類的原因，解釋為什麼國民黨會大敗。然而，從民調，到選前的各樣分析都有失準的狀況來看，依照經驗，應該是選前一周發生了什麼影響選情的重大事件。

我認為，會出現這樣跌破眾專家眼鏡的結果，很可能是因為前一天立法院在無異議的狀況下，通過了《公投第12案施行法》的逕付二讀。

對於像是長老教會一類，傳統上支持民進黨的保守派勢力而言，國民黨本身就是不可信任的。雖然他們在上一次的選舉當中，為了教訓民進黨，可能含淚轉投國民黨。但國民黨立委及補選候選人在同婚議題上遲遲不願意公開表態，而《公投第12案施行法》又在民進黨的無異議下逕付二讀，這給了他們一個能夠繼續支持民進黨的理由。

Photo Credit: 江秉彝 補選前在支持公投團體群組流傳的表單

以新北三重來說，余天曾經公開表態反對同婚，而且是已受洗的基督徒，然而鄭世維卻不願意公開表態。這造成當地保教會團體的爭論，在宣傳與動員上缺乏有組織的行動。

Photo Credit: 江秉彝

新北第三選區2016年民進黨拿到54.54%的選票，泛藍國親加起來43%的選票；政黨票方面，泛綠59.19%，泛藍30.03%。這樣的基本盤，相較於台南第2選區2016年民進黨76.47%的高票，政黨票泛綠68.97%，泛藍24.64%。

Photo Credit: 江秉彝

或許我們可以說，比起台南郭國文加上陳筱諭所得到的54.65%，余天得到更多泛綠選民願意支持。

對支持愛家公投的各個團體來說，行政院推出《釋字748號解釋施行法》，最不滿意的，就是事前與發起團體這邊缺乏溝通。這讓這些相信自己取得700多萬票巨大勝利的團體，包含南部長老教會，十分的憤怒。甚至出現這樣放任亂搞公投結果，台獨公投都會變統一公投的抗議。

而另一方面，對他們來說，國民黨藉著公投綁大選取得勝利。但選後卻沒有積極的擁護公投結果，反而以韓流來解釋勝選。在之後落實公投第10案，推動加強民法980與《公投第12案施行法》的過程中。許多國民黨委員以不是執政黨推諉，在公投議題上避免表態，這也讓這些團體對國民黨感到失望。

Photo Credit: 江秉彝 補選前在支持公投團體群組對話內容

而在《公投12案施行法》也與政院版同樣逕付二讀後，這些團體對民進黨的憤怒得到了一定程度的安撫。對於民進黨的立委，重新燃起了可能會傾聽民意的希望。但是對於國民黨的失望，並沒有消失。這也使得彰化第一選區的柯呈枋，只取得6.6%的領先，不及2016年在國民黨聲勢最低時，王惠美仍有12.4%的領先幅度。

從這次的補選結果來看，我們可以推論未來立委對於公投結果的立場，已經沒有模糊空間了。選擇一邊，當然難免會得罪另一邊；但不做出選擇，恐怕會在兩邊都成為罪人。

如今，《公投第12案施行法》與《司法院釋字第748號解釋施行法》，都已經逕付二讀等待協商。如果最終仍是通過《748號解釋施行法》，對於沒有表態反對的執政黨委員，我想公投團體以及民眾，恐怕免不了會有遭到背叛的強烈感受。這樣的憤怒，在國民黨也一樣遭到質疑的情況下，將怎麼影響到2020選舉，我覺得非常值得觀察。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航