《什麼是暴力》：「非暴力」與「容忍」有辦法對抗暴力嗎？

作者：艾維・佛特勒爾（Hervé Vautrelle）、譯者：李沅洳

抗暴與非暴力，民主與容忍

暴力是否能終結暴力，或者非暴力是唯一可採行的姿態？大家似乎都一致同意，抗暴是唯一在道德上可接受的暴力，例如解放戰爭、正當防衛。所有可辯護的暴力都是一種二次暴力，緊跟在首次暴力之後，必要時可用來預防首次暴力。因此，無節制的抗暴就相當於它所對抗的暴力，會讓情況更為嚴重，而不是解決之，它只是額外的暴力。它讓原始暴力有了正當性：掌權者抗暴的濫用，反倒為它制止的不公正暴力做了辯解。

抗暴是為了克制，如同《刑法》中有關正當防衛的條文所規定，回擊必須與攻擊成比例。侵犯並非競標的機會。在史丹利・庫柏力克（Stanley Kubrick）的電影《發條橘子》（1971年，改編自安東尼・伯吉斯〔Anthony Burgess〕於1962年完成的小說）裡，主角亞歷克斯（Alex）遭受心理和生理上極度痛苦的粗暴矯正，這場真正的洗腦徹底摧毀了他內在的暴力傾向。亞歷克斯最後找回他對暴力的慾望，並因曾遭受的沮喪而更為加劇。

想要讓極度暴力的人擺脫暴力，此一激進的嘗試相當於一種新的暴力。極端的抗暴會刺激暴力。可接受的暴力與先前的暴力是相對立的，但它奮戰是為了根除暴力，為了一個沒有暴力的世界。我們觀察到兩種境況：一方面，當理性和對話已經不足或不可行、威脅無法阻止侵略者，抗暴就是合法的。因此，警察和士兵只有在危險的情況下，才能毫無預警地開槍。另一方面，當暴力已經發生或無可避免地將出現（而不僅是可能會發生），抗暴就是有理由的。既然如此，非暴力難道不是比抗暴更可取？

甘地（Gandhi）是當代重要的非暴力理論家：他認為，所有的暴力使用都是不可接受的，毫無例外。在這種全有或全無的邏輯下，不可能與暴力締結任何協定，也不會有權宜之計：只要有一點暴力，就已經絕對是粗暴者了。非暴力（ahimsa）出自對他人無分別的大愛，包括了消極抵抗，但另一方面來說也是積極的：非暴力倚靠的是精神力量和意志，它能戰勝自身。甘地相信，此一行為並非高等菁英專屬，所有的人都能做到，每個人都能有所作為並發現其本質的深刻真理。

此一「宗教」召喚的是一般大眾，而非英雄。儘管如此，怯懦奪走了非暴力的意義；恐懼暴力並非不行動與膽怯的藉口。那些因懼怕死亡或受傷而不回擊暴力的人，是沒有任何價值的：他不是為了好的理由而放棄。甘地認為，執行非暴力需要真正的勇氣：非暴力不是屈從，也不是投降，它是一種堅決、果斷的承諾。

遠在甘地之前，各宗教就已經有劃時代的非暴力原則。無論我們如何看待基督教，基督曾懇求放棄所有的報復、贊同寬恕、呼籲有人打你的左臉時把右臉也轉給他打，這些都能被視作脫離暴力可怕循環、打破其無限衝力的勇敢嘗試。無論他是先知或偽君子，在此都不重要：滿懷善意的人拒絕像其他人一樣屈從於仇恨或報復的慾望，並展現克制自我。

讓我們再次強調，暴力是便捷的解決方案：非暴力比暴力還要難做到。非暴力是一個美好的理想，是所有崇尚民主之公民的祕密願望，因為就連革命的終極目標也是讓暴力消失。但是，這個崇高的目標是有限制的。儘管這是拒絕暴力的唯一一致立場，但可惜的是，這個值得稱讚的態度不能無限期、執拗、不顧一切地保留下來，理由有二：

事實上，非暴力十分無效：要中止不公正的暴力，通常必須使用暴力，即使這個方法本身就是矛盾的，因為它同時表明了暴力的負面性及其工具效用。只憑崇高的情感無法打敗法西斯主義。暴力加劇時，身為徹底的非粗暴者意味著不能援救受害者，而且無論如何都不能成為劊子手的同謀。這個原則性行為最終導致不幫助陷入危險的人。而不回擊，就是任其作為，因此就是間接支持。從阿蘭（Alain）於第一次世界大戰後提倡的和平主義（pacifisme），到嬉皮主義的烏托邦世界（代表社會脫離、退縮甚至退出），這種總是遭到質疑的「不參與」，已經被譴責為非自願與罪犯妥協並縱容之。

這個問題帶出另一個更廣泛的問題，那就是民主與容忍之間的關係。容忍被視作一種態度，准許他者有另一種與我們不同的思考和行事方法：若我們將民主定義為一種政治體系，奠基於承認人的權利與自由，也就是能容忍接受相異之處，那麼定義上來說，應該要容忍的民主，如何能以各種形式來對抗暴力且不放棄其原則？「不寬容」是否可被容許？我們必須將自由賦予自由的敵人嗎？

原則上，民主厭惡使用暴力，直到最後一刻才會不得已使用之。反擊的暴力玷污了多元化的民主理念；但是，多元主義並不包含各種顯然以暴力和仇恨為主的政治形式。最重要的是以維護基本自由之名來限制自由：此一尷尬、惱人的矛盾，構成了當權者的行動，並成為所有政治提問的核心。

民主製造了自己的毒藥，它今日孕育的怪物，未來會反咬它。容許所有的自由是一種危險的天真想法。民主可能會因疏忽和矯飾的人道主義而走上毀滅之路。它脆弱的原因是其運作模式（多元自由、減少控制和監視、尋求公民自主）提供了否定與血腥質疑之的條件。它的力量也是它的弱點。民主不會是暴力的，而是應該要強大的，否則就會消失。借用巴斯卡（Pascal）談論公正時的用語，我們可以說：但願民主強大；但願力量是民主的。

因此，所有蘊含意識型態暴力的論述形式，在民主政體下都是不可接受的，因為民主政體保護的是個人自由。例如，法律規定種族主義不是一項主張，而已經是一項罪行。因此，對某些仇恨的論述來說，並沒有「不可剝奪的表達自由」這個問題。我們能以此清楚評斷1986年五月學運的天真口號：「禁止禁令。」的確，減少禁令是一個目標，但是對政治組織的一致運作而言，有一些限制依舊是必要的。

容忍是有限的，超越此一限度的代理政體就會有運作上的風險。相反地，因為真正喜愛民主政體，才會有分寸且仔細地點綴以禁令；真正的支持，就是渴求一個相對的民主。民主會毫不留情地驅逐反民主的舉止；一項行為不會因可以自由執行，就是完全合理的。民主並非絕對的，而是最大程度或是最理想的。

Photo Credit: Casey Ian Patchell / REUTERS / 達志影像

其他民主運作方式也值得分析。為了不屈從於暴力，我們現代人將衝突儀式化：在沒有縮小歧異的狀況下，將暴力化為和平力量的示範。罷工、遊行、靜坐、佔據場所、杯葛（boycott）、張貼布告、連署、癱瘓交通，這些顯然都是真正的制度化儀式，規則清楚或具有象徵性。透過這些系統化的暴力衝突替代品，抗議者展現了他們的數量和凝聚力。示威遊行者尋求被理解並試圖展現如下：「看啊！我們人數眾多且團結一致！」其意圖顯然不是使用暴力，而是象徵性地暗示他們能這麼做！政治遊戲找到抗議群眾自發性暴力的替代品。當預期之外的暴力傾向出現，或是相互毀滅的能力過度發展時，此一自發性暴力就會被儀式化。

要區分民主與暴力，就必須探討合法暴力。在什麼範圍內，公正可以使用暴力來結束暴力？司法懲處的效果何在？

從消滅到監禁

公正和暴力之間的關係令人生疑，因為使用暴力的司法機構應該是結束暴力的典範。涉及死刑時，司法強制權就變得非常敏感，懲處權和司法制裁的本質一般而言亦然，因為所有的判刑都會使人異化。貝卡利亞（Beccaria, 1738-1794）的《論犯罪與刑罰》（Des délits et des peines）揭開了法治思想的革命。儘管同時代的人一致捍衛死刑的威懾作用，但貝卡利亞卻質疑此一影響：對犯錯者有威懾作用的不是懲戒的暴戾性，而是其確實性。因為可以確定的是，罪犯害怕的是系統性地應用罰則，而非刑罰的恐怖特性。制定有損名譽且殘暴的刑罰（包括長時間折磨和酷刑）是無用的。這是死刑遭批判的第一個缺點，秉持的是刑罰效果最小的人道主義原則：儘可能以最不暴力的方式對待罪犯，來獲得對群眾的威懾效果。在此，我們看到萊布尼茲（Leibniz）統御自然的原則：最小的肇因引發最大的效果。

反對死刑的論點不少，其中最明顯的是死刑遠遠無法達到威懾和嚇阻作用，因為暴怒之中的罪犯不會想到死刑，罪行通常是危機造成的。憤世嫉俗的死刑也代表對人類感到失望。我們無法改變必然是暴力的人：我們只能擺脫他們與其難以矯正的邪惡。私下或個人的司法概念（如私刑、大眾制裁、報仇、「自己伸張正義」的行動）充滿辭彙上的矛盾，因為司法是一個公共制度，以眾人（而非私人）之名進行判決。黑格爾指出懲罰和報仇是不同的，認為復仇性正義的執行「輪到它建構了新的冒犯」，會使情況更為惡化，而非解決之，而且只會讓人覺得「這是一種個人行為」。根據聖經「以眼還眼，以牙還牙」的同態復仇法（loi du Talion），報仇可以是「應得的」，但這也無法安撫心靈，只有當法定機構還以公正，報仇的憤怒才會停止。

Photo Credit: Library of Congress Public domain in the United States 1919年，一位名為Will Brown的黑人遭殺害後被以私刑焚燒。

但是，司法暴力也有其歷史，傅科（Foucault） 在《規訓與懲罰》（Surveiller et punir）中對以下三個階段有非常出色的敘述：

直到十八世紀，死刑都是真正的「懲罰派對」（fête punitive）。在大庭廣眾之下，受刑者的身體徹底遭到支解與分散。蒙受痛苦的強度與持續時間和罪行的輕重成比例。達密安（Damiens）的弒君企圖罪大惡極，是無法抵償的，引發了上演國王「充分權力」的戲碼，透過活生生地肢解罪犯和對他的無情解剖來展示、證明與修復此一充分權力。

十八世紀末出現了斷頭台，我們不再展示與分解犯人的身體，而是清晨在監獄的中庭裡，迅速、匿名、乾淨地執行，既未公開亦無觀眾。這種懲戒模式的功能就像法律一樣「抽象」。事實上，由於刑罰明顯人道化並帶有某種「廉恥」（pudeur），司法機構笨拙地掩飾消滅人類的羞恥行徑。匆促且無證人的祕密處決，看起來更像是一場謀殺。司法機關不再自傲於以殺害來對抗罪行。跟不上腳步的政治機構感到愧疚或有罪惡感，這顯然是有效廢除死刑的前奏。死刑已然失去所有的意義。這個已作廢的程序自此毫無道理可言。

緊接而來的是監獄禁閉的系統化。監獄遠非道德的軟化結果，而是所有罪行和不法行為的答案，這是因應社會整體變化而產生的策略轉變。新目標是社會控制和紀律。一方面承認個體的個人身份，另一方面壓制、監督、編列、分類這些個體，並以圓形監獄的方式分配身體：

整個程序都是為了分區、控制、衡量、訓練個體，使其順從並有用處。監督、訓練、操縱、標記、等級與地位、排名、檢查、登記，這一切都是使身體屈從、掌控人類多樣性、操縱力量的方法，並於古典時代在醫院、軍隊、學校、團體和工作場所發展起來：這就是「紀律」。

懲罰權不再是一種合法暴力，而是異化權的授與：現代司法的運作基礎是節制暴力，以有效的規則及行為預測網絡來取代之。此一複雜計畫的目標是確保公民的服從性。懲罰就是監督。其餘的就是司法的現代挑戰：不以暴力來脫離暴力，也不以粗暴強制的方式來懲罰。

相關書摘 ▶《什麼是暴力》：社會如何制止私刑或個人暴力？

書籍介紹

本文摘錄自《什麼是暴力？》，開學文化出版

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作者：艾維・佛特勒爾（Hervé Vautrelle）

譯者：李沅洳

繪者：陳沛珛

從美國九一一恐怖攻擊後，社會就充斥著對暴力概念直覺上的譴責，好似任何事與暴力牽扯上關係都是絕對邪惡或是泯滅人性的，暴力這個概念一開始就被視為一種不法的行為。相較於多數人純粹相信的單一性，其實暴力在多重語意的變換下，它已變成一個過於廣義的欄目，也就是說，從不同角度切入下，暴力一詞已變成模糊且是可多重定義的。暴力無所不在，暴力是力量的錯誤運用它存在於人性的一部分，是人不可被切割的本質。暴力是誘人的，暴力是脆弱的，暴力是連續性的，暴力與理性的關係是什麼？它和侵略性和惡又有什麼差異？

政治暴力、網路暴力、性暴力、甚至是言語暴力⋯⋯你說，在這暴力的時代為什麼還要探討它？但就是在生處於這樣的年代，才更需要去思索、去理解暴力的本質，才能真正的處理它。本書展開了一連串哲學的辯論，引用各學家來分析暴力其本身的特性。《什麼是暴力》一書將帶你打破迷思、抽絲剝繭思考暴力的本質，並試著對暴力的影響做省思，讓讀者與暴力來一場哲學的對話。

Photo Credit: 開學文化出版社

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航