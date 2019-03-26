上千名台政大學生拒看中天，無國界記者：台灣是中國「假新聞」主要目標

近來中天新聞台傳出諸多爭議，包括遭民眾爆料小吃店收了錢「不給轉台」，遭到公平調查，以及台大、政大等校學生以「已嚴重逾越媒體應有的角色、報導偏頗」為由發起拒看；「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）昨（25）日發布「中國追求的世界媒體新秩序」報告，也提到中國透過各種手段控制境外資訊，並特別指台灣是中國不實資訊主要操作目標，包括中天所屬的「旺旺中時媒體集團」就是易主後報導轉向的實例。

台大、政大為拒看中天引發「搶遙控器」爭議

近日有台大學生認為《中天新聞台》已嚴重逾越媒體應有角色，在臉書發起校內餐廳禁播中天新聞的票選活動，至今獲得近4000人支持，與此同時，政治大學也傳出學校餐廳電視常被一名校外人士轉到中天，引發和學生的衝突，有學生也在臉書上發文，呼籲搶回遙控器反制，受到其他學生支持力挺。

台大社科院一名學生代表本月22日在臉書「NTU台大學生交流板」建立票選活動，認為學生會應該積極要求校內餐廳不得播放中天新聞台，他認為中天「已嚴重逾越媒體應有的角色」，除了長期為人詬病的偏頗報導之外，近日又傳出小吃店不給轉台的「收視費」疑慮，活動上線後獲廣大迴響，不少學生支持。

而政大則發生「搶遙控器」事件，政大學生會長朱震說明，某校外特定人士經常在早晨或午間在餐廳巡邏，並要求將電視轉到中天、TVBS，當場和幾名政大學生發生口角衝突，後來也有學生發文呼籲同學們搶回遙控器反制。

學生會表示，該名人士行為不正當，不過為避免衝突，提醒學生等該名人士離開餐廳再轉台，也會思考是否有後續動作。政大校方則說，政大為開放校園，學生和校外人士都可以進入校園餐廳用餐，會將學生想法轉達給餐廳經營團隊，看有什麼辦法處理。

台大學生會會長吳奕柔昨天在臉書上說明，可以理解同學對假新聞和不遵守新聞倫理的憤怒，她自己個人也拒看中天，但台大是個講求民主、保障言論自由的校園，如果單方面禁播中天，可能反而變成一種箝制，目前學校也沒有法源依據可以禁看中天，已經和校方協調，學生將可以自由轉台。

師大學生會則對此表示，學生會已與商家溝通關於學校餐廳電視的問題，他們的原則是不抵制特定媒體，但也請各商家尊重學生頻道選擇自主，並要求商家進行不同電視台輪播。

無國界記者組織點名「親中媒體」

在中天電視台因小吃店爭議被公平會調查，又遭到大學生拒看惹議同時，無國界記者組織（Reporters Without Borders，簡稱RSF）昨天發布的「中國追求的世界傳媒新秩序」報告（報告全文），也指出中國控制媒體的策略已經影響全球新聞自由，而台灣一直是中國不實資訊主要操作目標，並點名了中天所屬的「旺旺中時媒體集團」（旗下的「三中」包含了中國電視公司、中國時報及中天電視）。

RSF表示，北京政府致力把國家影響力拓展到國界之外，強加其「意識形態正確」，除透過恐嚇和暴力阻止異議者，也在世界各地媒體施展影響力，包括將電視廣播系統現代化、向國際媒體大量買廣告、滲透外國媒體，同時採取勒索、恫嚇和騷擾等手段，對世界的新聞自由已然造成威脅。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示，

根據北京政權的精神，記者不是抗衡的力量，而是國家的宣傳服務，如果民主國家不抵抗，中國會強加他的觀點和宣傳，對新聞和民主形成威脅。

報告中提到許多海外的華語媒體被收購後，過去曾批評北京政府的都「轉向」，例如台灣的《中國時報》2008年被親中的「旺旺集團」收購後，徹底改變編輯路線，而旺旺集團董事長蔡衍明，「從不掩飾自己對北京政權的好感，以及改變《中國時報》路線的意願」；此外，蔡衍明2018年曾率團到北京參觀幾家中國媒體，並與全國政協主席汪洋會面，與中國國家主席習近平關係密切。

RSF也指出，台灣一直是中國不實資訊的主要操作標的，提到台灣駐大阪外交官蘇啓誠自殺身亡的原因，似乎與北京政府扮演「謠言的肇始者」有關，進行一場「巧妙安排並且極為有效的不實資訊戰」台灣政府雖在事後釐清，謠言是中國的「內容農場」流出後在中國媒體包括《環球時報》與《觀察者網》，以及台灣PTT上大肆流通，而台灣媒體在未經核實下大量轉載這則流言，讓不實資訊不斷擴散。

招待記者、收購外媒，往世界輸出「中國媒體模式」

這樣事情也不只發生在台灣，綜合《德國之聲》和《自由時報》報導，RSF指出，中國追求世界傳媒影響力的計畫，現在在國際上不如「一帶一路」知名，但其企圖心與重要性絲毫不減。

為了影響國外的讀者群，由中共中央統戰部統籌，政策性地推動購買具戰略意義的媒體股份，根據《彭博》2018年4月公布的調查，近十年來中國在歐洲各媒體所投入的資金將近30億歐元，例如收購捷克媒體集團等，還有南非、紐西蘭與英國媒體被收購或與中國進行財務合作後，新聞呈現出現轉折的案例。

中國國營的《環球電視網》（CGTN）、《 中國國際廣播電台》、《新華社》等也都以多種不同的語言在數十到數百個國家放送， 輸出「中國媒體模式」，這些中國官方媒體甚至組成「 一帶一路新聞聯盟」， 共有來自42個的國家的72家媒體加入這個聯盟。

報告中也揭露，北京還招待眾多外國記者前往北京參與「中國式批判思考」訓練，換取對中國有利的報導；商業投資滲透外國媒體如，這些都是為了宣傳黨的理論、方向、原則和政策，以及講「好中國」的故事。

《新頭殼》報導，德洛瓦說，他希望這份報告有助刺激其他國家採取因應行動，若民主國家不反抗，「『中國式』國家宣傳將一步步侵入全球媒體，並和我們所認知的新聞事業競爭。」

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核稿編輯：羊正鈺