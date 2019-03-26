30名同黨議員倒戈、內閣3人辭職，梅伊的脫歐主導權遭「褫奪」

英國國會於昨（25） 日深夜，以329（贊成票）比302（反對票）通過跨黨派國會小組提出的修正案，褫奪英國首相梅伊的脫歐控制權，當中還包括30位梅伊的同黨議員倒戈，接下來脫歐進程的主導權將在國會手中，之後國會議員可能會針對無協議脫歐、舉行2次脫歐公投，甚至是留歐等提案進行表決，但這些投票不具強制力，英國政府不一定會遵行。

（中央社）英國國會昨天晚上以329票支持、302票反對通過一項修正案，決定由國會奪下對於脫歐進程的主導權；英國首相梅伊（Theresa May）的保守黨內閣成員為了投下支持票，有3人宣布請辭。

為了讓英國能在5月22日脫歐，梅伊必須在本週讓國會通過脫歐協議，不過，她昨天下午對國會議員表示，目前她的脫歐協議在國會取得的支持，仍舊不足以讓協議在國會闖關，她將繼續努力推動在本週舉行第3次表決。

她說：「我仍舊認為，正確的道路是讓英國儘早脫離歐盟，這個日期現在已延後至5月22日。但遺憾的是，現階段我並沒有能讓脫歐協議在國會第3次有意義投票中獲得通過的支持票數。我會繼續和國會同僚協商，贏得支持，讓我們能在本週投票，確保脫歐。」

不過，經過辯論環節後，國會於晚間表決修正案，以27票差異，通過由保守黨議員萊特溫（Oliver Letwin）提出的跨黨派提案，脫歐進程的下一步決定權將交到國會手中。

國會將在27日進行一系列「指示性投票」（indicative votes ），找出議員真正想要的脫歐前景，選項可能包括無協議脫歐、舉行2次脫歐公投，甚至撤回里斯本條約第50條，也就是留歐。

由於國會兩度否決政府的脫歐協議草案，但又表決排除無協議脫歐，因此目前陷入了僵局。為了化解僵局，指示性投票將讓議員針對某項議題的不同選項進行投票，藉此調查出議員的意見，不過結果並不具法律效力。

由於梅伊指示黨員反對這項修正案，為了投下贊成票，商業副部長哈靈頓（Richard Harrington）、外交部副部長柏特（Alistair Burt）、衛生部副部長布萊恩（Steve Brine）等3名閣員辭職，也讓梅伊政府的辭職閣員人數累積來到29人。有30名保守黨議員最後投下贊成票。

雖然梅伊表示，她不見得會依照議員的投票結果去做，但表態支持萊特溫提案的工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）說，政府最好「認真看待這項程序」，「政府已經失敗，因此下議院必須、我認為也絕對會成功。」

工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）在表決後發布推文表示：「首相又遭逢一次屈辱的挫敗，她已經失去對黨、內閣，以及對脫歐的掌控。議會成功反擊，掌握了決定下一步的機會。」

Another humiliating defeat for a Prime Minister who has lost complete control of her party, her Cabinet and of the Brexit process.



Parliament has fought back - and now has the chance to decide what happens next. https://t.co/pvdt0HbGY8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) 2019年3月25日

《BBC》報導，英國政府對於這項修正案獲通過則表示失望，一位發言人稱，「因為政府已明確承諾，接下來的脫歐進程會在取得國會多數支持中進行。」，現在議員「奪權」，等於是開了「危險而不可預測」先例。梅伊則表示， 她對這一過程持「懷疑態度」，因為國會 投票可能會導致與歐盟無法談判的結果 ，而且她的政府不一定會遵照國會的表決結果來做。

《上報》報導，英國政府的脫歐事務部稱，雖然現在由國會決定依照修正案制定下一步措施，但政府將考量現實狀況，任何脫歐選項都必須再經交到歐盟進行磋商。

《蘋果日報》報導，英國《太陽報》週日頭版則刊出〈時間到了，梅伊〉社論，指梅伊在黨內和全國都已經已失去支持，應承諾在脫歐後辭職。

梅伊也會見前外相強森等脫歐派議員，據報議員要求她設下離任時間表，她則說如議員投票支持脫歐協議通過，她就辭職，但雙方沒有達成協議。

英國原定3月29日脫歐，歐盟上周同意，如英國國會通過脫歐協議，可押後至5月22日脫歐，否則就要在4月12日前做出決定，包含是否將參與5月23日的歐盟議會選舉，讓脫歐時程的時間壓力稍為消減，歐盟有官員認為，英國無協議硬脫歐的可能性提高，已對此作好準備。

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核稿編輯：羊正鈺