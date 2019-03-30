《我愛威士忌》：酒杯挑選攻略，以及純飲之外的三種品嚐方式

文：尼爾．瑞德里（Neil Ridley）、蓋文．D．史密斯（Gavin D Smith）

威士忌是世界上最能喚起記憶的烈酒之一，或許也是最常遭受誤解的酒類；對某些人來說，它還是最具挑戰性的飲品。威士忌的酒精濃度很高，有時會讓飲酒者為之擔心，因此在學習如何適當飲用威士忌時，花點時間確實瞭解你酒杯中的東西是相當值得的。解開你最喜愛的飲品裡的祕密，就像與它展開一場對話；直接跳水、錯過所有細節是沒有意義的！

就如同生命中許多美好的樂趣，花些時間學習享受威士忌的正確技巧，是幫助你成功樂在其中並感到心滿意足的基本要件。

威士忌酒杯挑選攻略

酒杯只是用來盛裝你珍貴的威士忌的容器，還是其實有更多的意涵？沒錯，酒杯之於威士忌確實具有重大意義。你決定用來聞和品嚐威士忌的玻璃杯，會深深影響威士忌的風味和香氣，正是因為影響甚鉅，便發展出了特定款式的酒杯，以提升飲酒體驗。

1. 鬱金香型酒杯

Photo Credit: WINE&TASTE 品迷網提供

以傳統用來試喝雪莉酒的苗條型玻璃杯為雛形，後來演變出好幾種獨特設計的酒杯。這種形狀的酒杯非常適合用來嗅聞和品嚐威士忌，因為酒杯杯口較窄，杯身底部較寬，像碗的形狀。杯口較窄表示威士忌的香氣會集中許多，可以更強烈地聞到珍貴又複雜的威士忌氣味。這種鬱金香型酒杯的杯腳較細，容易在手中搖動，讓這種烈酒徐徐暖身，也有助於釋放更多香氣。

2. 格蘭凱恩杯（Glencairn）

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這也是鬱金香型酒杯，專為威士忌所設計。它的杯口狹窄，有著較圓胖、像碗一樣的杯身底部，但杯腳較粗。

3. 不倒翁杯（Tumbler）

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傳統式威士忌酒杯，特別適合加入冰塊、蘇打水和份量十足的調和威士忌。你無法因為它的簡單和多用途而批評它。由於杯口相當寬，特別不適合用來聞威士忌。又名「冰塊杯」（rock glass）。

4. 干邑杯（Snifter）

Photo Credit: WINE&TASTE 品迷網提供

典型的白蘭地氣球形酒杯，經常讓人聯想到紳士俱樂部、皮革扶手椅和雪茄。雖然有些飲酒者因為它們握在手中很有威嚴感而偏好這種酒杯，但干邑杯很不適合用於認真嗅聞酒精濃度在45％至50％的威士忌，因為它擁有寬廣、圓胖的杯身和非常窄的杯口，會讓刺鼻的酒精味集中在任何你可能希望尋找的香氣上方，因此請避免使用這種酒杯。

這樣喝讓你的威士忌更美味

來點冰塊吧

想在威士忌中加點冰塊的想法，在某些場合可能會引發激烈的爭論。

有一派人認為，這完全破壞了單一麥芽威士忌的香氣和風味，但我們的看法是：任何人都不能肯定地表示「我的方式比你的好」。不論你偏好加冰塊或不加冰塊來飲用威士忌，都是很適當的方式！變冰涼的威士忌所散發的香氣比不上室溫下的威士忌，但是在某些情況，讓威士忌徹底變冰涼會是一種嶄新且令人非常愉悅的體驗。不妨試試將一瓶還不錯的調和威士忌放入冰箱數小時，屆時你會倒出沁涼、非常黏稠的威士忌，這其實會將這種烈酒提升到另一個境界！同樣地，你可以看看下一章的介紹，一探日本人是如何喜愛在威士忌加入高品質冰塊的文化。

加一點水

所有威士忌在裝瓶時都有40％以上的酒精濃度，許多裝瓶後會再高一些，而有些原桶強度裝瓶的威士忌，酒精濃度甚至高達60％以上。高濃度的烈酒在撞擊舌頭和上顎時，感覺幾乎就像麻痺了一樣，因此在許多情況下，加一點水不僅有助於將濃度降低到較能接受的程度，也有助於打開和釋放你要在威士忌中尋找的風味。

試著啜一小口未經稀釋的威士忌，然後決定是否需要加水，但小心不要加過了頭！此外，有趣的是，許多首席釀酒師和威士忌調和師在調和實驗室中嗅聞和品嚐威士忌時，會在酒杯中倒入水和威士忌各半，以降低試飲樣品的酒精濃度。

調酒混出新風味

有個流傳已久的故事是這麼說的：很久以前，一位威士忌生產者為顧客倒了他最珍視又昂貴的威士忌。當他驕傲又興奮地倒出這種古老的液體時，只見他燦爛的微笑突然變成難以置信且驚恐的表情，因為這名顧客接著在他的威士忌加入溫暖的Irn-Bru（蘇格蘭知名碳酸飲料）。

這大概是「威士忌恐怖主義」最極端的例子，在一瓶難求的高檔經典威士忌中加入任何含糖汽水，或許有點愚蠢，但是搭配可樂、薑汁汽水、通寧水、檸檬汁或蘇打水來飲用威士忌，實在不是什麼大罪過，而且只要身處環境對了，在杯中加入冰塊和不錯的調味料，威士忌可以是令人感到涼爽平靜的完美飲品。現在中國的一些酒吧很流行飲用加了含糖綠茶的調和威士忌，這無疑是一種令人心曠神怡的獨特飲料。

經典調酒

過去數年，拜所有復古事物吹起文藝復興風氣所賜，享受威士忌雞尾酒的文化大舉流行了起來。諸如《廣告狂人》等電視節目再次讓眾人注意到某些出色的經典飲品，比方說古典的曼哈頓（Manhattan）和威士忌酸酒。因此，除了文雅、高尚又完美平衡的混合飲品外，還有什麼好方法能探索世界各地多不勝數的威士忌風味？

古典波本薄荷朱利普威士忌（Mint Julep）

50 毫升高品質波本威士忌

2 茶匙水

2 茶匙砂糖（如果使用簡單的糖漿，請不要加水）

4 支新鮮薄荷葉

將糖、薄荷、水和一些碎冰塊加入柯林斯酒杯（Collins-style glass），混合均勻。接著加入波本威士忌和更多碎冰塊，攪拌一下，然後在最上方加上另一支新鮮薄荷葉。放入一支吸管飲用，想像一下自己身處肯塔基州夕陽的野炊場景！

書籍介紹

本文摘錄自《我愛威士忌：世界威士忌競賽主席獨家傳授，讓你選酒、品酒一次上手，更喝出自己的品味》，一中心出版

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作者：尼爾．瑞德里（Neil Ridley）、蓋文．D．史密斯（Gavin D Smith）

譯者：一中心翻譯團隊

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從歷史與常見迷思出發，威士忌和你想的不一樣！

年份較高的威士忌肯定比較好喝？

調和式威士忌永遠比不上單一麥芽威士忌？

威士忌風味大有不同，如何品嚐更是關鍵。

使用的杯子、所搭配的美食甚至雪茄都有大學問。

加入氣泡水、綠茶，或調製成雞尾酒，讓你嚐出新滋味！

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Photo Credit: 一中心出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航