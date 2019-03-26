「棒球是國球，可是我們真的有好好對待我們的國球嗎？」：《中華職棒30週年特展—無人出局》策展人對談筆記

1997年3月17日，中華職棒開打。

一顆棒球，串起了台灣球迷30年的心，我們一定都記得，不管是龍象世仇的經典對戰、總冠軍賽封王的勝利彩帶、或是悔恨的淚水；又或者在風雨飄搖的時刻，苦惱著應該轉身離去或是再次守候的心情。走過了漫漫長夜，終於再度看見陽光，我們在觀眾席、在電視機前，慶幸自己仍為台灣國球振臂高呼。

無論經歷過什麼，這30年來，不管是球員、球迷或是每一個喜愛棒球的人，原來從沒有人離開。棒球不只是國球，而像是空氣、像是血液，存在大街小巷、流淌在百工百業的台灣人身上，更成為一種共同記憶，串起了幾代球迷的生命歷程與足跡。

一起造夢的30年後，《中華職棒30週年特展—無人出局》接過了這支接力棒，從發想、籌劃到策展，創下台灣棒球史上的種種第一。過程中，有困難也有甘甜，就如同這些年來起起伏伏的中華職棒。透過各式展品、科技裝置與球星活動，中華職棒聯盟，聯手中華文化總會與策展團隊INCEPTION啟藝，嘗試講述一個屬於台灣棒球的故事，並將接力棒傳向未來。

30年來，這場名為中華職棒的比賽從沒有結束，反而在拼搏的陡坡上，即使賽況險峻、波折，仍一球一球的打下去，沒有放棄。棒球比賽每一局都能夠有三人出局的機會，每一棒都能夠逆轉戰局，留下屬於當時的紀錄。此時，就是那個無人出局之時，不只是進攻的大好時機，也是再度用棒球點燃屬於球迷的熱情與記憶的時刻。

時序來到2019年3月中旬，中華職棒開打30年之後，中華職棒聯盟秘書長馮勝賢、INCEPTION啟藝策展人梁浩軒（Ocean）與資深棒球媒體人曾文誠，共同進行了一場對談，談論棒球也談論展覽，而積極參與這次《中華職棒30週年特展—無人出局》籌辦的三人也分享了許多的展覽秘辛。

Photo Credit: INCEPTION啟藝 馮勝賢、曾文誠與梁浩軒（Ocean）談中華職棒30週年特展-無人出局》展

賽前練習，當「中華職棒」從球賽變成一場展覽

馮勝賢（以下簡稱馮）：原本只是一個天馬行空的想法，覺得在三十年時刻，應該為球迷做點事情。

進一步請益、了解後，才真正感受到難度。策展不是聯盟的專業，我知道做這件事情，勢必會增加同仁的工作量，一度在放棄、做下去之間掙扎很久。不過越是不可能，越想做好；當時也不知道哪來的勇氣，我開始接觸可能支持的單位，其中就包括中華文化總會與INCEPTION啟藝。

Ocean：接到這個展，當初確實抱著一點猶豫跟懷疑。我很清楚要推動這件事不是那麼簡單，不論從票房角度、市場關注度，第一考量還是「當職棒變成展覽，來看的人有多少？」但是除了憂慮，也明確感受到「三十年的這棒，交到我手上」，我自己是球迷，當然很興奮，所以更要把它做好。

曾文誠（以下簡稱曾）：這個展是中華職棒一個很重要的里程碑。它讓大家發現中職一直都在，而且有這麼多的故事。

許多人從小看中職長大，如今可能身在各行各業，有律師、有醫師、有攤販，也有像Ocean這樣的策展人。這些球迷是中華職棒的資產，聯盟希望他們能夠回到球場，一個展覽會是重要的一步。不論最後盈虧，能夠梳理、好好彙整，我個人認為都是成功的。

「無人出局」，比賽正要開始

Ocean：什麼展名會讓大家有共鳴？接到案子後沒多久，我腦中就浮出「無人出局」四個字。

球場中，無人出局通常是比賽正開始，是最有機會的時間點；對於一個曾經心繫棒球的球迷，或許因為種種原因不再進場看球，可能因為這個展覽再度找回看球的熱情，也代表著他們沒有離開這個環境。當然球員也是，不管因為什麼原因離開了球場，三十年，該是要擁有足夠的包容力、來包容所有的人，再一次重新關注棒球這件事。

馮：這個展的第一階段，主角是球迷，第二階段則是經典的老球員們。中職到現在三十年，起起落落，有一些沒注意到、沒做到的事情，我們都希望透過這次展覽盡力做到，再度展現出老將的價值。

「無人出局」也是這個意思：這三十年來沒有人是局外人，當這些歷史、人物、記憶全部串在一起，就形成了一個重要的價值。

Photo Credit: INCEPTION啟藝 球棒的高低，代表球迷進場的高低起伏。

經過這次的展覽，我確信大家對於棒球的重視有明顯提升，各球團也會慢慢了解，球員、球隊留下的這些東西，不僅有保存、紀錄的價值，更是可以延續球迷回憶、記憶的重要關鍵。

先發投手的最大挑戰：找錢、找展品，還有看懂棒球！

馮：台灣以前少有這樣的展覽，要找贊助、找資源，許多人比較保守看待，球團一開始也有一些疑慮。

我第一個想到的是職棒之父洪騰勝。洪董事長是中華職棒聯盟首屆秘書長，虧我說，他在當秘書長時，才沒有像我這樣去跟人家要錢，不過在最辛苦的時候，也是他的一句話「你就做吧！」第一個站出來實際支持。

Ocean：我們常說棒球是國球，可是我們真的有好好對待我們的國球嗎？

我們團隊的成員大部份不是球迷，開始策這個展，其實是從帶著大家走進球場，好好看一場球開始。不過真正落入展覽執行後，花了最多心力的，還是蒐集展品。

上千件的文物散落各處，包含解散的、現役的球團，退役的、現役的球員、工作人員…..找一找會發現，真正好好保存收藏的，多半都是球迷。他們認真的對待每一顆球、每一張票、甚至是糖果包裝，只因為上面有他們最認真對待的回憶。

Photo Credit: 王銘岳

Photo Credit: 王銘岳

五局中場，讓展場成為球迷的見面會

馮：展覽既然辦起來了，令許多球迷心心念念的經典球員們，理當是最先被再次找回的的一群人。所以我們想辦法把退役的老球員們找出來，透過每週不同的活動，不但能在球季後休息的時間維持熱度，也讓球員再度與棒球連接、讓球迷期待。

Ocean：安排不同的球隊日、找退役球員加入拍宣傳片、進展場對談，一方面希望拉近球迷與球員間的互動，另一方面更是對經典球員們的尊重。這些退役球員，對於球迷而言，真的都曾是神一般的地位，不管他們現在轉任教練、工作人員也好，或是離開棒球圈了，但當他們來到展場，能夠感受被重視、再次與球迷接觸，我認為不管對球員或球迷而言，都是一件令人開心的事。



Photo Credit: INCEPTION啟藝 能否讓從展覽開始，打造我們的棒球博物館

九局下半，用博物館尊重棒球

曾：在開展前兩週，我們被邀請到啟藝公司，一起看會議桌上小小的展場模型，當時還沒什麼特別的感覺；到了正式開展前一個晚上的VIP之夜，我第一次看到整個展館與上千件的展品實物，才真正感受到感動。那是，我們的棒球被尊重，同時好好的被梳理、成為歷史與藝術兼具的一場博物館等級的展覽。

Photo Credit: 王銘岳 中華職棒與台灣大聯盟合併協議書。

馮：我也在思考，未來應該也要弄一個中華職棒的博物館，或者是屬於官方的中華職棒名人堂。博物館對選手而言，是很重要的價值認可。比如許銘傑在日本職棒投了十年，日本的職棒聯盟就頒給一張卡，代表對日本職棒貢獻，有了這張卡，他可以通行各球場；又像是美國大聯盟，去年兄弟總教練史奈德，也有這樣的一個證明，代表他的貢獻。類似這樣細膩的東西，我們應該要做到。

承先啟後，逆轉勝的中職30週年特展

曾：你不揮棒，什麼事都不會發生，最多只能等待保送，但實際上沒什麼幫助，還得等後面的人推進。這個展呈現出的決心與執行力，兩者配合的典範，為中職樹立了一個指標，未來如果有人再提要做什麼事情，不會再有人講「甘無法度？」畢竟，這麼難的事情大家都做過了。

馮：一路上的貴人很多。Ocean的團隊做策展、文化總會幫忙行銷，這樣的運作從一開始沒人知道，到現在即將突破4萬人；坦白說，我對展覽真的不在行，但是因為同樣心繫棒球，我們聚集了團隊，以整合的方式完成了，借用每一個不同專長的人共同創造，才有這樣的成果。

Ocean：展覽接近尾聲，其實中華職棒30年才正要開始而已。中職30週年特展只是打頭陣，是要宣告，30年才剛開始正式啟動，接下來，才正要開始。

展覽資訊

名稱：中華職棒30週年特展—無人出局

時間：2018/12/29－2019/03/31

地點：華山1914文化創意園區 東2館-D

購票網址：中華職棒30週年特展 – 無人出局