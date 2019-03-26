累犯者得加「酒精鎖」、同車要連坐罰，立院三讀「酒駕修法」改了什麼？

立法院今（26）日經過從早上初審通過，協商到下午後，由院會三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，修法後酒駕累犯、拒絕酒測都將加重開罰，另外也新增「強制酒精鎖」、「車輛沒入」、「同車乘客連坐處法」等，此次修法共有以下幾大重點：

1. 汽、機車駕駛人罰則分流

​​​機車駕駛酒駕初犯，處1.5～9萬元罰鍰。汽車駕駛酒駕初犯，處3～12萬元罰鍰。汽機車均當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1～2年，若車上載有未滿12歲兒童或肇事致人受傷者，並吊扣其駕駛執照2～4年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領。

2. 酒駕累犯加重處罰

若5年內第2次酒駕「累犯」者，依照汽機車分流處9萬或12萬元罰鍰，第3次以上者按前次違反罰鍰加罰9萬元，以此累加。如肇事或致死人者，應即沒入該車輛，吊銷駕照，並不得再考領駕照；汽機車駕駛人有酒駕、酒駕累犯致死或重傷等情事發生，依法得沒入該車輛。

3. 拒絕酒測加重處罰

酒駕拒測、拒檢者，由原本的9萬改為處以18萬元罰鍰，並累計重罰，如果5年內拒絕酒測2次，不論汽機車都處36萬元罰鍰，第三次則加罰至54萬元。

4. 同車乘客共同責任

因乘客有無規勸的舉證困難，朝野協商後同意依交通部版本通過，採酒測值做為開罰依據，若汽機車駕駛者檢定酒測值超標，年滿18歲的同車乘客處600元以上、3000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客，不在此限。

5. 強制加裝酒精鎖

汽車駕駛人因酒駕累犯、拒絕酒測累犯、酒駕致重傷與致死者，經重新考照後，若不依規定加裝酒精鎖，可處6000元以上、1萬2000元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。若由他人代吹解鎖，處罰行為人6000元以上、1萬2千元以下罰鍰。而有關酒精鎖的規格、配置車種、配置期間、管理及其他應遵守事項，由交通部會同內政部訂定。

《蘋果日報》報導，酒精鎖部分，從2012至2017年皆曾有多次討論，不過交通部認為，酒精鎖成本初次報價約為15～20萬元，且欠缺國際標準、成本過高以及安裝對象等理由，希望能多加研議，林佳龍也說，交通部支持加裝酒精鎖，目前希望當事人自費。

6. 自行車酒駕也要罰

由於肇事數量逐年增加，這次修正案明定，未來自行車駕駛人，包含電動自行車、或三輪車等慢車，酒駕罰鍰將從現行的300元以上、600元以下，提高為600元以上、1200元以下；拒絕酒測的罰鍰也變成2倍，可處2400元。

7. 懲罰性賠償

汽車運輸業（公車、客運、計程車等）的職業駕駛人因執行職務駕駛汽車，因酒駕等致他人受有損害而應負賠償責任者，法院得因損害賠償請求權人（受害者）之請求，依侵害情節，酌定損害額3倍以下之懲罰性損害賠償金；對於過失所致損害，得酌定損害額1倍以下之懲罰性賠償。

立法院院長蘇嘉全在臉書上說，法律是道德的最低標準，再重的罰責也比不上用路人自我把關約束。

下一波酒駕修法：是《刑法》

《新頭殼》報導，國民黨立委江啟臣表示，《道路交通管理處罰條例》是酒駕受害者換來的，朝野黨派目的是防治酒駕、落實零容忍，國民黨立委沈智慧呼籲，未來要努力的地方在《刑法》修訂上，一定要提高刑法刑度，別再延宕。時代力量立委黃國昌也說，接下來《刑法》的修正也是重要領域。

《經濟日報》報導，下一波修法就要處理《刑法》相關規定，法務部日前提出酒駕累犯撞死人最高可處死刑，立法院目前已有20多個提案，其中過半數都主張最高可處死刑。

江啟臣、呂玉玲及林俊憲等立委提出，將《刑法》第185條之3中增列「死刑、無期徒刑」的法定刑，擴大法官裁判空間，而不是單以酒測值達一定標準視為殺人罪，不論是「累犯」或是「酒測值嚴重超標」者，都可讓法官依個案作出相當的判決，將惡性重大者隔離於社會。

不過法務部的版本，主張「累犯」撞死人才會死刑；部分立委認為，這樣只會讓喝酒的人心存僥倖，因此修法第一次酒駕撞死人就可處死刑，「有第一次就沒有第二次」才能真正隔離酒駕惡行。

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核稿編輯：羊正鈺