為家計早出晚歸，父母每天見到孩子只剩簽聯絡簿？

文：李佳燕（家庭醫師）

邀請更多的孩子和他的父母來診間談話，越談，我心越沉重，許多孩子在學校，行為表現讓老師頭疼，對課業學習缺乏熱誠與興趣，問題不在孩子，是與教育現場有關，而家庭生活更是脫不了干係。

家裡的父母又何嘗願意帶給孩子負面的影響，說起來，更是無奈至極。有什麼父母願意讓孩子在「偽」單親的狀況下成長？有什麼父母會不希望天天看著孩子長大變高壯？有什麼父母會願意把孩子托給安親班、才藝班、補習班、美語班到晚上七點、八點、九點，甚至十點？有什麼父母會希望每天見到孩子時，只剩催促孩子聯絡簿拿出來簽名、快洗澡、快去睡覺，什麼聊天說地的時間都沒有？沒有！沒有！都沒有！沒有這樣的父母，可是，全台灣卻佈滿這樣的父母，他們不願意有這樣的居家生活，他們希望跟孩子有更充裕互動的時間，但是，他們被工作逼著走，為家計每天早出晚歸。這是整個社會結構的悲歌，並非單獨個體可以改變的現實。

都已經是國中一年級的小男生，媽媽帶著前來。當然是因為在學校惹事生非，從來沒有停過，孩子直接告訴我：「我已經被記了五支警告，還被老師罰寫反省單，好像已經寫了十幾張，太多張了，不記得幾張了。」

而孩子對老師記他警告的反應是：「我告訴你喔，同學都很喜歡我啦！上課的時候，坐在我四周的同學，都會很嗨，妳看，我是不是很厲害！」

他是少數當我問他「喜歡上學嗎？」的時候，快速回答我：「喜歡！」乾脆俐落，毫不拖泥帶水的孩子。雖然在學校一直被老師嫌棄，警告記不完，顯然，上學有其他不可言喻的魅力。「因為上學，有很多同學啊！可以一起玩，一起打籃球。」

這孩子說出了學校仍具有吸引力的主因，不是因為老師，不是因為對學習的內容有興趣，而是因為－同學，而且是下課的時候，與同學之間的互動，才是孩子每天仍然願意睡眼惺忪地起床，穿上制服，背上書包，甘願冒著又要被師長數落處罰的風險，往學校大門邁進，沒有轉身逃學的主因。是的，許多孩子是為了朋友和下課，才願意上學的。換句話說，當老師處罰這些孩子，留在教室裡罰站，或者繼續坐在座位上罰寫課文，不准下課，這無異是剝奪了孩子最後一點，一小點願意上學的動機，也促成了之後拒學、逃學的前奏曲。

有可以自由玩耍的時間，還有玩伴，是現在的孩子多麼難得的時光啊！我們這些老人聽了其實內心會滴淚，因為這些對今日的孩子而言，如天降的恩典，在我們這些老人的兒時年代，卻是如此理所當然。

在我們讀高中之前，除了月考和期末考，很少有其他考試。下午約四點時回到家，還有很長的時間，供我們揮灑。平日大家放學回家，功課是邊玩邊寫，有時到鄰居家寫，有時帶著作業說要到同學家一起寫，到了同學家，當然是先玩耍再說。玩到天昏地暗，才驚覺正事還沒做，趕緊胡亂寫一通，回家才有個交代。當然，作業也經常是原封不動又帶回來了。

若是小學時候，一週裡，總有幾天是只上半天的課，那時，回家以後，更有一大片的時光，可以玩耍。我還記得每週期待著那幾個半天的上課日，先邊哀嘆，邊內心暗自發願長大以後要當一位沒有回家作業的老師，以自我心理支持繼續把功課痛苦地完成，一旦作業趕完，我便可以有好幾個小時的時間可以玩我的遊戲。我那時已脫離拿實體物品，玩扮家家酒的年紀，實體玩具的有限性，無法滿足小學三年級的腦袋。於是，我蒐集了從報紙、月曆、雜誌看到的室內設計的美麗照片，把照片剪下來，貼在不用的日曆本上，日曆本就是我的剪貼簿。然後，在腦海裡想像這些房間的用途與排列，住在這房子裡的人物角色，想像這些假想的角色，在這些漂亮的房子裡，每天一張開眼，發生什麼事。有時，劇情會編到房子要改裝了，於是，我便可以把新加入的照片，再編到故事的場景裡。

這是我自小志向是當一位室內設計師的由來，從小學三年級一直維持到現在的興趣。我常想，如果我是生在今日的孩子，我有機會發展這樣的興趣嗎？

我詢問了母親這位雖然一直被記警告，依舊愛上學的孩子一日的作息，我想這也是數不清的孩子的一日作息：「孩子從上小學以來，放學之後，孩子由誰帶？」母親很順口地回答我：「安親班、美語班、補習班。」

超載的孩子

無論是讀一整天還是上半天的課，放學之後，就是安親班接走，或者自己走到學校附近的補習班。安親班到約七點鐘，所以晚餐是在安親班解決，接著便是美語班或才藝班時間，一直到晚上九點，才結束了一整天，超過十二個小時的教室生涯！回到家也快十點了，匆匆洗個澡，再吃個點心，母親翻開必須心臟很強才看得下去的聯絡簿，回應老師，回頭質問孩子：「為什麼又惹禍了？為什麼上課就是不能好好乖乖地聽講？為什麼要在上課時作怪？為什麼不能閉嘴不要講話？為什麼不能有幾天老師聯絡簿不再有抱怨？為什麼我辛苦工作一整天了，下班以後，還要生這些氣？為什麼不能讓我平平靜靜地過日子？」每一天，總在母親的疲憊與無助，甚至歇斯底里的怒吼下結束。

如此倦怠的心情，如此短暫忙碌的時間，如何讓孩子願意放下他偽裝的無所謂，與孩子建立互信的關係？如何從試圖脫離大人管轄，建立獨立自我的青春期孩子嘴中聽到他內心的聲音？如何了解他在學校遇到的困難？如何與孩子一起面對他的處境？經常有親子教養專家強調，與孩子的相處是「質重於量」。我讀到這樣的觀點，總會嗤之以鼻，與孩子的相處，沒有量，如何產生質啊？

「週末呢？」週末，安親班的幽魂總散了吧！「週六要回婆家，星期天則回我娘家。」每週都這樣安排嗎？「是啊！因為平常很忙，沒有空關照老人家，只能趁週末的時間了！」孩子呢？孩子的放假日週週被大人這樣安排，心甘情願嗎？沒有抱怨嗎？「我喜歡去阿公阿嬤家，因為有iPad可以玩啊！一個禮拜才能玩一天而已！去外婆家，媽媽她都跟外婆聊天，我可以一直看電視，都不會有大人罵我，也不錯啦！」顯然，這樣的假期安排，是皆大歡喜。

孩子沒有其他兄弟姐妹，孩子的父親在北部工作，每個月只回家一兩趟，母親自己下班時都已經七點多，既要工作，又要帶孩子，簡直就是母兼父職，可說是竭盡她所能地養育小孩了。

一位精力充沛、活力十足、鬼靈精怪的十二歲孩子，每天必須在不同的教室裡十幾個小時，吃外食便當，一直到晚上十一點以後才能上床睡覺，隔天一大早六點半即要起床，連週末也只能進行靜態的休閒活動。這樣的孩子不趁著上課時玩耍，什麼時候可以像個十二歲的孩子？我們怎能要求這些孩子上課不要動、不要講話、聽話坐好專心上課呢？他們被壓抑下來的想像力、爆發力總要有個出口啊！

孩子如此的生活，如此地長大，是父母的責任，卻是父母心有餘力不足，擔不起的責任。

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