《物質之輕》：把「原子大小」變成可見宇宙半徑100倍的簡單方法

文：法蘭克．維爾澤克

重力微弱嗎？是，實務上是

在公平的比較下，和其他基礎作用力比起來，重力在基本粒子之間的作用微弱得荒唐。

如果你剛剛才掙扎著要從床上起身，或者你在經歷過漫長的一天後，才剛滿懷感激地帶著一本好書倒在安樂椅上，你可能會很難接受重力很微弱的事實。然而，在基礎層級上，重力確實相當微弱。荒唐的微弱。

這裡有一些對比。

原子是透過電作用力維持的，帶正電的原子核和帶負電的電子之間有著電吸引力。想像我們可以把電作用力關掉，但是重力吸引力還在。重力可以把核子和電子維持得多緊密？猜猜看，一個以重力束縛的原子會有多大？跳蚤那麼大？不對。老鼠那麼大？也不對。摩天大樓？還是不對，再猜猜。地球？還差得遠呢。告訴你吧，以重力維持的原子大小會是可見宇宙半徑的100倍。

太陽造成的光線偏轉是鼎鼎有名的一種重力效應。英國遠征隊在1919年進行的相關觀測，是廣義相對論的一次勝利，也讓愛因斯坦一舉成為世界名人。整個太陽對附近的光子施加作用，可以偏轉其路徑達1.75弧秒，約略是1度的0.05％。現在，我們和強作用力對膠子的作用比較，幾個夸克就偏轉了膠子的直線路徑，其程度之劇，使得膠子可以在質子的半徑範圍內完全掉轉過頭，而且就這樣待在裡頭。

我們還可以做一個數字上的比較。因為電作用力和重力隨距離衰減的方式是一樣的（也就是呈平方反比），我們在任何距離都會得到同樣的比例。讓我們比較在一個質子和電子之間的電作用力和重力，電作用力大約比重力強10000000000000000000000000000000000000000倍，以科學計數法來寫，就是1040倍（你知道科學家為什麼偏好使用科學計數法了吧）。「吹牛！」吹毛求疵的批評者會說：「質子是複雜的物體，你應該比較在基本的基礎物體之間的作用力。」好吧，你這聰明的傢伙，但這麼做只會讓情況更糟！如果我們比較在兩個電子之間的兩種作用力，我們會得到一個甚至更大的數字，大約是1043，這是因為電子的質量比質子小，但是電荷強度是一樣的。

當你從床上起身，就是在使用昨天晚餐產生的化學能的其中一小部分，克服整個地球的重力拉力。任何嘗試藉由對抗重力來燃燒卡路里（舉重、做健美體操）的人都能證明，重力並沒有太投入這場對抗。一小點卡路里就可以用上非常久。

我再給你一個能說明重力有多微弱的測度。電磁輻射身負現代天文學的重責大任，從無線電碟形天線、光學望遠鏡，到X光衛星，都跟電磁輻射有關。電磁輻射同時也承擔現代通訊科技的重責大任，從傳統無線電、衛星（微波碟形天線），到光纖，也全都仰賴電磁輻射。相反地，儘管我們歷經英勇奮鬥，卻仍然從沒能偵測到重力輻射。

重力是主宰天文學的作用力，但這是因為其他作用力沒有出場。雖然別的作用力強大太多了，不過有吸引力也有斥力。正常來說，物質會達到精確的平衡，作用力互相抵消。電作用力暫時的不平衡（小小的那種）會導致雷雨；強作用力小小的暫時不平衡，則會引發核爆。大規模的平衡崩毀並不持久。然而，重力永遠只有吸引力。雖然重力在各別基本粒子的等級相當微弱，但會毫不留情地一直累加。溫柔的作用力有福了！因為它們必承受宇宙。

相關書摘 ►《物質之輕》：表面看來「重力」真的很微弱，但表象一定是騙人的

書籍介紹

《物質之輕：諾貝爾物理學獎得主的質量起源之旅》，貓頭鷹出版社出版

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作者：法蘭克．維爾澤克

譯者：柯明憲

在21世紀，粒子物理學家一直期望一位新的達爾文來解釋粒子的起源……本書並不是達爾文的《物種起源》再現，而是比較像《小獵犬號航海記》，是一趟探索之旅的大眾化記述，描寫沿途地景以及新發現、尚待解釋的生物——數學物理學家戴森。

「如果有一天世界毀滅了，只能留下一句話給後世的倖存者，我想應該會是原子假說裡的這句話：『所有物質都是由原子組成。』」——核子物理學家理查．費曼。

費曼的這句話很美，可惜的是，他是錯的。至少在現在的科學家眼裡是錯的。從科學革命以來，科學家開始重新建構我們對這個世界的認知，而其中最基本、最重要，卻也最難以理解的，卻是這樣簡單的一個問題：「物質是什麼？」

牛頓在設計他的三大運動定律時，前提是所有物質的質量皆為守恆。然而，科學家們對質量的的定義與來源，卻一直沒有定論。重力和電力是怎麼產生的？甚至，質量真的是守恆的嗎？

在本書中，2014年諾貝爾物理學獎得主維爾澤克帶領讀者跟隨物理學家的腳步，探索物質的起源，了解世界的組織架構。

Photo Credit：貓頭鷹出版社

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航