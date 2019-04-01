《物質之輕》：表面看來「重力」真的很微弱，但表象一定是騙人的

文：法蘭克．維爾澤克

重力微弱嗎？不，理論上不是

重力是一種普遍的作用力，形塑了空間和時間的基本架構。重力至為基本，所以我們應該使用重力來量度其他事物，而不是以其他事物來量度重力。因此，在絕對意義下，重力才不微弱，強度恰如其分。重力顯得微弱的事實混淆了理論，也在通往統一理論的道路上設下一大障礙。

愛因斯坦的重力理論（廣義相對論）把重力的存在繫於時間和空間的結構。根據該理論，我們所見到的重力效應，只不過是物體在穿過時空的彎曲地貌時，盡可能沿著直線前進而已，而物體也會造成時空彎曲。物體B造成的彎曲會影響物體A的運動，產生我們以牛頓式的語言稱之為「重力」的效果（註）。

註釋：更精確來說，牛頓的理論大致描述了廣義相對論的結果。在物體緩慢移動（相對光速而言），而且體積和密度都不會太大的情況下，牛頓的理論運作得最好。

愛因斯坦的重力圖像會造成一個影響深遠的必然結果：這種作用力會有普適性。任何盡可能沿直線穿過彎曲時空的物體，都會遵循和其他物體同樣的路徑。決定最佳路徑的是時空的曲度，而不是物體的任何特定性質。

事實上，重力這種被觀察到的普適性，正是讓愛因斯坦推導出他的理論的一大原因。在牛頓對重力的敘述裡，這樣的普適性是一個沒有得到解釋的巧合（或者應該說是「無限」個巧合，因為每一個物體都有這樣的巧合）。一方面，物體感受到的重力與其質量成正比；另一方面，物體因為回應一特定力量而感受到的加速度，則與質量成反比（這就是牛頓第二個第二運動定律。牛頓原本的第二運動定律是F = ma，而這裡講的是a = F/m）。把這兩個面向合一，我們就會發現，物體的重力加速度（真正會干擾物體運動的因素）根本和質量無關！

而這就是我們觀察到的：運動獨立於質量之外。我們觀察到的這種行為是普適的，在重力作用下，所有物體都會以同樣的方式加速。但是在牛頓的說明裡，並沒有提出這種現象必然如此的理由。這又是另一個實務上會發生、但理論上不然的那種事情。作用在物體上的重力，並不非得和物體的質量成正比，而我們確實也知道，有一些作用力並不正比於質量，比如說電作用力。

愛因斯坦的理論解釋了這個重力的「巧合」；或者應該說，超越了這個概念。我們不需要分開討論作用力和對作用力的反應，即使這兩者恰好以相反的方式取決於質量，但一切不過只是物體在盡其所能沿直線穿過彎曲時空而已。說到底，這就是深遠的簡單。

普適和統一

當我們想要尋求一個包含所有自然作用力的統一理論，重力的普適性及其（顯而易見的）微弱無力造成了很大的困難。這裡列出幾種替代方案：

重力或許源自其他的基礎作用力。因為重力是很小（很微弱）的效應，或許是個副產品，是電或色荷的相反效應（或者什麼更奇特的東西）近乎抵消之後的微小殘餘。若此為真，那重力怎麼會是普適的呢？其他的作用力絕對並不普適，比如說，只有夸克能感受到強作用力，電子不行；只有電子和夸克能感受到電磁作用力，光子或色膠子不行。很難想像有一種簡單普適的作用力，對所有粒子都會造成同樣的後果，但卻是源自這樣畸形的成分。

其他作用力可能源自重力。很容易想像非普適的作用力可能源自於某種普適的作用力。普適方程式可能有幾種不同的解，有能量集中在空間的小區域內，我們就把那些解詮釋為具有不同性質的粒子（顯然愛因斯坦本人也懷抱著沿此路線建構出物質理論的希望）。但是，我們很難看出一個微弱得很誇張的作用力，如何能夠衍生出各種強大許多的作用力。

所有的作用力或許都在同樣的立足點上顯現，是單一整體的不同面向（或許以對稱性關聯），就像是骰子的不同面。但問題還是沒解決，這個概念還是很難符合重力比其他作用力微弱許多的事實。

情勢翻轉，相信作用力有可能統一的信念，反而使得我們陷入拒絕相信的狀態。即使表面看來，重力真的很微弱，我們還是不能就這麼接受。表象（或者應該說，我們對表象的詮釋）一定是騙人的。

相關書摘 ►《物質之輕》：把「原子大小」變成可見宇宙半徑100倍的簡單方法

書籍介紹

《物質之輕：諾貝爾物理學獎得主的質量起源之旅》，貓頭鷹出版社出版

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作者：法蘭克．維爾澤克

譯者：柯明憲

在21世紀，粒子物理學家一直期望一位新的達爾文來解釋粒子的起源……本書並不是達爾文的《物種起源》再現，而是比較像《小獵犬號航海記》，是一趟探索之旅的大眾化記述，描寫沿途地景以及新發現、尚待解釋的生物——數學物理學家戴森。

「如果有一天世界毀滅了，只能留下一句話給後世的倖存者，我想應該會是原子假說裡的這句話：『所有物質都是由原子組成。』」——核子物理學家理查．費曼。

費曼的這句話很美，可惜的是，他是錯的。至少在現在的科學家眼裡是錯的。從科學革命以來，科學家開始重新建構我們對這個世界的認知，而其中最基本、最重要，卻也最難以理解的，卻是這樣簡單的一個問題：「物質是什麼？」

牛頓在設計他的三大運動定律時，前提是所有物質的質量皆為守恆。然而，科學家們對質量的的定義與來源，卻一直沒有定論。重力和電力是怎麼產生的？甚至，質量真的是守恆的嗎？

在本書中，2014年諾貝爾物理學獎得主維爾澤克帶領讀者跟隨物理學家的腳步，探索物質的起源，了解世界的組織架構。

Photo Credit：貓頭鷹出版社

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航