《神心態》：人類的「自以為」如何化不可能為可能？

文：星涉

正面的「自以為」

若我們捨棄現在的自我評價，改寫成新的自我評價，現實與自我評價之間就會出現落差。

一旦大腦察覺到現實裡的突兀感，就會為了打造能讓你安心的新現實，擅自發出改變現實的行動指令。

因此，各種目標就會自動實現。

只要能實踐這整個流程，就代表你已擁有足以改變現實的能力。

但是，在此我要再告訴你一種方法，能加強整個自動改變的過程。

為此，需要的是認定自己一定會有所變化、一定能實現的「確信」。

所謂確信，就是毫不懷疑、堅信不移的狀態。換個說法，也可說是正面的「自以為」。

既然如此，只要掌握建立「自以為」的機制，即能有意識地營造出確信狀態。

究竟該如何營造出這種心理狀態呢？

在說明機制前，我想先以一個實際案例，幫助大家了解「自以為」的心態是如何影響我們的人生。

「自以為」能化不可能為可能

在好幾百年前，人類被認為不可能在四分鐘內跑完一英里（約一．六公里）。回顧一英里長跑的歷史，一九二三年，芬蘭的魯米（Paavo Nurmi）曾留下用四分十秒三跑完一英里的世界紀錄。

這紀錄比當時原有的紀錄快了兩秒，僅這兩秒鐘，就足以讓整個世界感到驚訝。因為這兩秒可是睽違了三十七年才出現的新紀錄。

即使如此，仍然無法在四分鐘內跑完。人類果然還是不可能在四分鐘內跑完一英里的認知，逐漸擴散到全世界，當時還因此取了「四分鐘磚牆」一詞來形容這狀況，認為在四分鐘內跑完一英里，比登上聖母峰頂或到達南極點還困難。

在這種社會氛圍下，當時還是英國醫學院學生的跑者班尼斯特（Roger Bannister）挺身而出，勇敢挑戰磚牆障礙，可惜仍無法突破紀錄。

就在班尼斯特差點要相信四分鐘跑完一英里果然還是不可能的事時，他決定改變自己的觀點。

「我不要再以四分鐘內跑完為目標。從現在起，我的目標是讓自己的紀錄每次減少十六分之一秒（約○．○六二五秒）。」而每次減少十六分之一秒並不是件難事。只要重複整個過程，總有一天會在四分鐘內跑完。換句話說，他要跨越的障礙從四分鐘這個人類不可能跨越的大障礙，變成如果十六分之一秒就能跨越的障礙。

後來，班尼斯特輕而易舉達到每次減少十六分之一秒的目標，最後終於在一九五四年五月，以三分五十九秒四—人類首次在四分鐘內跑完的成績，刷新了世界紀錄。

當時距四分十秒三的前世界紀錄，已相隔三十一年之久。所謂四分鐘磚牆就是如此讓人難以跨越的障礙。

不過說也奇怪，在班尼斯特突破四分鐘磚牆障礙後，全世界「自以為」人類不可能在四分鐘內跑完一英里的認知被徹底顛覆。大家開始認為：「嗯？其實真的可以在四分鐘內跑完啊！」

結果，班尼斯特刷新紀錄後不到一年，就有二十三個人也打破了四分鐘磚牆。

在了解原以為「絕對做不到」的事其實「可以做到」的瞬間，那些好幾百年來都做不到的事就變得能夠達成。

相信這例子能幫助你輕易了解，心理上的「自以為」對人生造成多大的影響。

在四分鐘磚牆的故事中，同時存在著好的自以為與壞的自以為。

好的自以為是改變表現或現況的認知。像班尼斯特在四分鐘內跑完一英里，全世界開始出現「原來做得到」的認知並改變行動，結果也跟著不同。

壞的自以為則是侷限表現的認知。像全世界都自認為「人類不可能在四分鐘內跑完一英里」，結果所有人都處在不可能達成的狀態之下。

在日常生活中，或多或少存在著好的自以為與壞的自以為。

重要的是，就算被認定是人類不可能做到的事，只要改變自以為的方向，就能實現。

這樣一來，只要能有意改變「現在的自以為」，你就能改變「現在的自己」。

了解「自以為」的形成機制

接下來，將說明人類如何建立「自以為」的機制。

① 體驗：我們總是在體驗日常的各種大小事。

以班尼斯特來說，他的體驗就是：身為運動員挑戰了四分鐘內跑完一英里的障礙，可惜還是無法打破紀錄。

② 想法：體驗了各種事情後，會出現「原來是這麼一回事」的想法。

比方說，做了某些事被罵之後，會產生原來不能這麼做的想法；做了讓別人開心的某件事後，會產生原來這件事能讓人開心的想法。我們透過體驗獲得了成千上百、甚至上萬的想法，並在內心形塑出自己的思考模式。

以班尼斯特的例子來看，他從無法跨越四分鐘磚牆的體驗中，獲得了很難跨越四分鐘磚牆的想法。

③ 觀點：透過體驗得到「○○原來是這樣啊」的各種想法後，我們就會以這個想法為基礎去看世界，然後從中尋找能證明「我這種想法是正確的」相關的情報。

從「跨越四分鐘內跑完一英里的障礙實在太難了」的觀點來看世界，就會自然地蒐集「這個人也失敗了」「這次也失敗了」等失敗情報。

④ 情緒與思考：接著就會出現符合觀點的情緒與思考。像是「啊，果然還是不可能做到⋯⋯」「真的好難喔⋯⋯」「反正一定做不到⋯⋯」等感覺。

⑤ 行動：做出符合情緒與思考的行動。以一英里長跑來說，就會對練習方法、練習量與日常生活造成影響。如果用「真的好難」「反正做不到」的情緒與思考來練習，就絕對不可能跨越這道四分鐘磚牆。

⑥ 結果：得到符合行動的結果。也就是過去幾百年來人類四分鐘內跑不完一英里的結果。

⑦ 強化：抱持著四分鐘內很難跑完一英里的想法，產生符合該想法的觀點、情緒與思考，接著行動。得出四分鐘內跑不完一英里的結果後，就會強化自己所想是「正確」的想法。

若一直重複①至⑦的步驟，四分鐘內很難跑完一英里的想法就會被加強好幾次，然後逐漸內化為確信。

這就是壞的自以為的形成機制。

正面的「自以為」讓想法成真

當全世界都認為人類不可能在四分鐘內跑完一英里時，為什麼班尼斯特可以成功突破四分鐘限制呢？再者，為什麼在班尼斯特打破紀錄後，僅僅一年內就出現二十三個人成功突破四分鐘磚牆呢？

這現象也能用建立「自以為」的機制來說明。

首先，班尼斯特一開始就改變了②想法。他將突破四分鐘磚牆的想法改為「逐步將時間減少十六分之一秒的話，應該能做到」。

因為這樣，③觀點也跟著改變。「想縮減十六分之一秒的話，該怎麼做才好呢？能怎麼做？需要注意哪些事情？」班尼斯特開始以這種觀點來看世界。

接著，就會出現「我可以做些什麼呢？」「喔喔！這樣的話我可以做到！」的④情緒與思考。

於是他開始採取符合情緒與思考的練習、比賽準備與突破法等⑤行動。

最後再從成功減少十六分之一秒的體驗獲得⑥「結果」，⑦強化自己「果然秒數可以再縮短！」「這並非不可能！」的想法。

這樣一來，就會自動去思考「我還能做什麼？」並採取行動，然後成功做到！

如此形塑出「自以為」的狀態，讓好的自以為逐漸化為確信。

當班尼斯特以這種方法成功跨越四分鐘跑完一英里的障礙後，其他運動選手因此①體驗到「出現了四分鐘內跑完一英里的人」，並因此產生「嗯？原來可以在四分鐘內跑完一英里」的②想法，然後將③觀點切換成「我該怎麼做才能跟他一樣？」隨後出現「說不定我也能做的到！」的④情緒與思考及相對應的⑤行動，最後成功得到截然不同的⑥結果。

不論你是想實現某個目標，或是想改變目前的現況，根本的解決方法就是改變想法。相信你已經了解到，我說的雖然是想法，但並不是單純的唯心論，而是人類心理的機制。

以想法為開端逐步生出的「自以為」，若能更進一步強化想法，就可以改變結果。

書籍介紹

本文摘錄自《神心態：用科學方法打造內心強大的你》，方智出版

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Photo Credit: 方智出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航