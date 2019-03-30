達賴喇嘛《我的老師林仁波切》導讀：跟隨指標性人物，探索西藏精神與宗教藝術

文：格西圖登晉巴（本文作者為故至尊林仁波切之謙卑弟子）

導讀：跟隨指標性人物，探索西藏精神與宗教藝術

（前略）

本傳記獨特之處

本書雖然依傳統的西藏宗教傳記或聖徒傳格式寫作，但其突出之處在於它是唯一一部由現任達賴喇嘛尊者撰寫的傳記。在藏傳佛教世界中，這工作有其特殊意義，不僅因為主角的重要性，還因為作者不是別人，而是達賴喇嘛尊者本人。在至尊林仁波切另一位親近的弟子穹拉惹對仁波切的協助下，撰寫這部傳記的達賴喇嘛尊者，將弟子為上師生平作傳的古老西藏傳統發揚光大。

林仁波切是達賴喇嘛尊者的高級經師，主要負責訓練年輕達賴喇嘛尊者的佛學培育，他同時也是傳達賴喇嘛尊者具足戒的上師。二○○四年，達賴喇嘛尊者受具足戒的第五十週年，法王本人在印度將相同法脈傳承，傳給第七世林仁波切。

除了宗喀巴大師的《菩提道次第廣論》及其他佛法教授外，達賴喇嘛尊者也從上師林仁波切那裡接受主要的密法及灌頂。例如，一九五二年在布達拉宮，尊者由林仁波切傳時輪金剛灌頂，為期超過三天。此後，達賴喇嘛尊者則在世界各地傳了三十次以上的時輪金剛灌頂。

本書一開始對備受尊崇的諸多重要對象——例如佛陀——致上皈敬頌，祈求獲致寫作本書的靈感。本書中，林仁波切的生平是由虔誠的弟子達賴喇嘛尊者所寫。同時，在人們記憶中的林仁波切是廣受尊崇的殊勝上師，因此即使陳述作者寫作本書意圖的開場段落，也明顯可見帶有虔敬的語調。從開頭第一段，提及林仁波切時都是稱呼其法號，幾乎不用他的俗名。

林仁波切的生平，被視為一段心靈覺醒旅程的典範，他主要的事蹟都具有超越個人經驗的意義。事實上，喇嘛的傳記，藏文發音為「namthar」，字面上的意義是「徹底解脫」，意指這樣的作品主要是為了啟發虔誠者，並引其達到真正的解脫。就某種意義上來說，傳統西藏喇嘛的傳記，例如本書，可視為是宗教的藝術，其目的超越了僅僅做為作品藝術的價值。以下節錄自達賴喇嘛尊者於本書最後一章的句子，傳達本書背後這種更宏大的宗教願望：

為了未來弟子的利益，林仁波切拉章總管，洛桑朗瑞正式請求我為無量慈悲的上師寫作其生平及言行的傳記。我無法直呼金剛總持親教師暨林仁波切世系的名字，但出於必要而提及時，我以最大的敬意稱其為「圖登．隆朵．納傑．欽列」。在他平凡弟子們的眼中，林仁波切的言行包含了通往殊勝佛陀教法的入口，還有透過他的智慧、品德和慈悲，對廣大經典之海的聞思修、著述、教授、辯經，以及為佛法及眾生的貢獻……願看見、聽到或與這部傳記有所接觸的人，都能喜樂地得到如這位殊勝上師——大乘佛教精神導師——之眷顧。

對於虔誠的藏傳佛教徒，尤其是已故至尊林仁波切的直屬弟子而言，這部傳記最重要的面向之一，是仁波切本人接受的正規教法，以及他傳這些教法的日期與地點之詳細紀錄。

這些資訊是收集自仁波切本人，或親近的私人侍從所記錄的大量日記，提供弟子們關於重要精神指導傳承的關鍵性資訊，而這些傳承必須是自法脈起源至今無有間斷，任何將來可能傳承法脈傳給學生的佛法弟子，都需要根據像這樣一本傳記做為諮詢對象，看看自己是否已經接受了得自林仁波切的傳承。一旦學生們能夠明白這一點，那麼他們就能對照仁波切本身接受的教法紀錄，查看仁波切是從哪裡獲得傳承。

因此，對認真的藏傳佛教弟子來說，這部上師的傳記以及他「接受傳承的紀錄」，是確認重要教法法脈的重要來源。

對於像我這樣的西藏文化史研究者而言，這部傳記的一個特殊貢獻在於它精確記載上密院的重要歷程。上密院是格魯派兩大密宗學院之一，另一學院為下密院。上、下密院都持續進行與大乘佛教金剛乘法相關儀軌的正規學習以及持修。上密院是貢噶頓珠於一四七五年創建，其為十五世紀西藏的主要宗教人物。直到一九五九年，拉薩的小昭寺都由上密院管轄。小昭寺曾經供奉釋迦牟尼佛等身像，據信是由與吐蕃王松贊干布和親的唐朝文成公主帶至西藏。

林仁波切在上密院一路升任為糾察師、副堪布，最後成為堪布。我從不曾讀過像這樣關於上密院僧人詳細的生平細節記載，以及西藏上密院的學年課程有哪些特定的學習、修行與儀軌。

毫無疑問，這部傳記將會成為重要的歷史資源，同時也是提供上密院學僧的一本指南。對藏傳佛教的學者與學生而言，本書這個殊勝的部分實際上將能提供一個珍貴機會，理解格魯派僧伽如何結合大乘教法中的經乘與金剛乘。

給當代讀者

這部傳記超越了記載某人生平事蹟的意義，而能將其視為一位重要宗教上師在西藏如何接受正規培育訓練的詳實紀錄：從童年時期被認證為重要前世的轉世靈童，乃至於培育成為年輕僧人；從關鍵性經論的學習到整個傳統教育的架構，最後，在獲得著名的拉然巴格西學位後（相當於佛學領域的博士學位），一名喇嘛進入正規的金剛乘培育——所有這些過程都是林仁波切受培育的脈絡。因此，本書讓敏銳的讀者了解一位西藏學者高僧的智識及哲思，是如何形成的。

如前所述，這部傳記的主要目標之一就在於記錄林仁波切接受及傳授的正規教法。

這些教法的重要層面之一，在於它們提供了一個鍛造、強化喇嘛與其親近弟子、功德主間關係的平台。一位或多位功德主們正式請求說法開示，並贊助這些教法是很常見的，也因此替許多弟子提供獲得這些教授的機會。第七世達賴喇嘛尊者一篇有名的祈願文中，就提過這樣的合作關係：

願喇嘛們——佛法之光——長久住世。 願佛法持有者普及於世間。 願佛法功德主擁有地位及繁榮。 藉由如此吉祥，願佛法長久流傳。

或許本傳記與當代最重要的連結，就在於它幫助我們理解林仁波切對於第十四世達賴喇嘛尊者的影響，尤其是尊者身為學生那段形塑思想的時期。

林仁波切以精通殊勝的印度經典、擅長佛法理路辯論，以及他如雷射般專注於錯綜複雜的系列思想而聞名。而我們也能在當今的達賴喇嘛尊者身上，明顯觀察到所有相同的特質。提及林仁波切做為經師的身份，達賴喇嘛尊者曾寫道：

就我個人的習氣與天賦而言，在所有的上師中，我認為自己和林仁波切是較接近的。可以這麼說，林仁波切是我人生中最具影響力的人。

林仁波切與達賴喇嘛尊者的特別關係，首先是從一位老師，後來成為親近的共事者與知己。我們可以想像，當達賴喇嘛尊者慢慢成為心靈導師及全球領袖，林仁波切的存在一定發揮著強力定心丸的作用。達賴喇嘛尊者處理所謂「多傑雄登」相關的爭議，就證實了與林仁波切緊密的共事關係，對達賴喇嘛尊者來說是一股強大力量來源。

尊者曾告訴我，林仁波切從未與多傑雄登修法有所關連，這對他來說是一股安慰與信心的來源。達賴喇嘛尊者對林仁波切十分虔敬，並將他視為自己的主要上師，由此可見達賴喇嘛尊者極為虔誠與傳統的藏傳佛教徒面貌，在當代與尊者有關的文獻中，這是鮮少能發現到的一點。

理解林仁波切所扮演的角色，對研究二十世紀西藏文化歷史的學者而言尤其必要。

正如他的共事者赤江仁波切一樣，林仁波切存在於兩任達賴喇嘛尊者的交接時期，是新、舊西藏關鍵性的交叉路口。在此期間，林仁波切還必須代替年幼的達賴喇嘛尊者處理爭論性的西藏攝政政權——熱振仁波切與達扎仁波切這兩任的私人衝突，使得西藏的建設四分五裂，導致展開一段勾心鬥角的不幸時期。衝突的內在轉向，讓他們幾乎沒有餘裕去注意東方正蓄集危險的歷史與政治力量。等到共產黨的威脅喚醒西藏建國意識時，為時已晚。

僅次於與達賴喇嘛尊者的關係，是林仁波切與赤江仁波切的來往。

他既是親近的共事者，也是達賴喇嘛尊者的另一位經師。這兩位上師不僅分擔培育達賴喇嘛尊者的工作，也彼此互傳教法。這部傳記告訴讀者，他們之間的特殊關係有多麼緊密及特別。當一九八一年赤江仁波切圓寂時，林仁波切心中是多麼沉重。

閱讀林仁波切的傳記，再輔以赤江仁波切的自傳，更能強烈感受兩位殊勝的西藏上師之間的特殊關係。他們共同形塑了整個世代的藏傳佛教經師與學者的生命、性格及思想，也持續奉獻生生世世，護持及弘揚西藏珍貴的精神及文化遺產。

簡而言之，不論是身為達賴喇嘛尊者的高級經師、在弟子請求下旅行各地傳法、深化自己的修行證量，或是加強經師、弟子與功德主之間的連結，至尊林仁波切一生的奉獻就是：承事佛法來幫助他人尋找真正的寧靜與安樂。

在他圓寂大約十年前，林仁波切曾寫下一份簡短的自傳性筆記，其中提到：「直到現在，我將自己在印度的時間致力於振興示微的佛法，以及護持第二佛陀宗喀巴大師的教法，它們就像是精煉的黃金，是經、續的無垢結合。」

但願林仁波切這部傳記的出版，能夠啟發許多在覺醒道路上摸索的行旅者。

相關書摘 ►達賴喇嘛《我的老師林仁波切》：打從小時候我就喜樂地受著這位上師的眷顧

書籍介紹

本文摘錄自《我的老師林仁波切【達賴喇嘛親自為老師作傳】》，究竟出版

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作者：達賴喇嘛（His Holiness the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso）

譯者：張明敏

最重要的傳記X最有指標性的主角X最具影響力的一生X最不能錯過的故事

世界精神領袖達賴喇嘛唯一親自撰寫的人物傳記，詳實記錄藏傳佛教大師的一生。

收錄上百張珍貴照片，感受達賴喇嘛真切文字背後的動人故事。

將能啟發許多在覺醒道路上摸索的行旅者。

林仁波切的言行宛如一道通往殊勝佛陀教法的入口。

他的人生是一段悟性覺醒旅程的詮釋、超越個人經驗的紀錄。

在兩任達賴喇嘛之間、在新舊西藏關鍵性的歷史交叉路口上，

保護並弘揚珍貴的精神及文化遺產，

但卻總是謙卑地稱自己為一名普通的佛教僧侶，

其人其行，典範動人！

第十四世達賴喇嘛：

「林仁波切不只是我這一世的根本上師，

而且永生永世都會是我的根本上師，

慈悲地眷顧著我，直到我成就佛果。」

林仁波切是二十世紀成就圓滿的西藏喇嘛，也是偉大西藏精神導師中最具指標性的人物之一。他是第十四世達賴喇嘛的老師、親近的共事者與推心置腹的朋友，以及徵詢意見、討論事務的不二人選，更是強大正向力量的來源。不管是西藏出現近代悲劇性發展的時期、流亡印度的年代，或是達賴喇嘛慢慢成為全球精神領袖的過程中，林仁波切的存在都發揮著強力定心丸的作用。

達賴喇嘛依照西藏傳統，透過真切的文字、真摯的情感、搭配上百張珍貴照片，記載西藏靈性導師林仁波切成就正覺的歷程、生命及傳奇。他的一生不僅激勵流亡四散於世界各地的西藏人民，這位完人般的殊勝上師曾經施行過的教導與弘法活動，更是充滿啟發與無限驚奇。

這部傳記是重要的歷史資源、宗教藝術。不但超越了記載個人生平事蹟的意義，更能將其視為一位重要宗教上師的智識及哲思如何形成、如何培育、如何訓練的詳實紀錄。同時，也能幫助讀者理解，在性格與智慧的陶冶之下，林仁波切對於達賴喇嘛的精神發展帶來何等的深遠影響。

作者簡介

第十四世達賴喇嘛，丹增嘉措，藏人精神領袖。他經常說自己只是一名普通的佛教僧侶。

一九三五年生於西藏東北部，幼童時期認證為十三世達賴喇嘛的轉世靈童，迎接至西藏首都拉薩。身為藏人精神及政治領袖，達賴喇嘛訪問六大洲六十二個國家，與各國總統、教宗及頂尖科學家們會面、對話，目的在於創造更好的世界。一九八九年，達賴喇嘛獲頒諾貝爾和平獎，以表彰他為了非暴力解放西藏而不遺餘力地奔走。

達賴喇嘛經常表示，他的一生為三項主要承諾而努力：為了人類幸福而提升基本人類價值或世俗道德、維持各宗教間的和諧，以及維護藏人的利益，尤其是他們的認同、文化與宗教的存續。達賴喇嘛是接受印度佛教那爛陀傳統訓練的優秀學者，能以明確而發人深省的語言，傳達佛教思想的中心信念；他具有講經說法的天賦，並流露出富有渲染力的喜悅之情。

達賴喇嘛將科學家與佛學者連繫起來，促使哲思與現代研究方式進行統合，讓古老的技術與觀點，也能對現代社會面臨的嚴重問題發揮影響。達賴喇嘛與世界各宗教領袖的對話，讓人預見具有不同信仰的人們，能在這個星球和諧共存的未來。

Photo Credit: 究竟出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九