《你的孩子是未來的孩子》：有必要學程式設計嗎？2030年我們必備的能力是什麼？

文：五十嵐悠紀

二○三○年我們必須擁有的能力是？

有必要學程式設計嗎？

目前最熱門的話題，要屬新型態教育領域的程式設計吧。日本著名學習網站（keikotomanabu.net）對小學生家長所做的「最想讓孩子上的課程」排行榜上，電腦相關或程式設計總是高居前十名。因為這些都是家長孩童時代不曾有過的課程，也證明他們都非常有興趣。而在小學、中學等教學現場正掀起對「ICT教學」的熱烈討論，紛紛引進平板電腦或電子黑板等數位工具用於授課。IT（資訊科技）是Information Technology的縮寫，ICT（資訊與溝通科技）則是Information and Communication Technology的縮寫。換句話說，ICT就是在資訊與科技中間加入了溝通。

不知您是否聽過「數位原住民」（Digital Natives）這個名詞，指的是出生時生活周遭就已經都是IT或電腦的世代（在日本是指一九九○年以降出生的世代），換句話說，我們的孩子都是已經成熟的「數位原住民」。許多人認為對這個世代的孩子來說，「程式設計」是生存於社會上所必須學習的能力。

但是，程式設計並不是三兩下就能做好的。我們先要想想，為什麼程式設計會如此受到關注。

為了在今後的社會生存，自己發掘問題、活用資訊、與他人合作、共同解決沒有答案的問題是很重要的功課，我們稱此為「二十一世紀型技能」，並加以關注（稍後我會詳細說明應重視的能力）。

一般都認為「發現問題與解決問題能力的價值觀」與程式設計教學有高度的關連性，學習程式設計這件事本身就具有意義。但對家長世代來說，程式設計聽起來好像很專業，他們的印象或許是「製作某種程式的工具」「需要艱深的專業知識」「只有極少數理工科的人才懂」，這其中對程式設計完全沒有經驗的人應該非常多。宮城教育大學的安藤明伸教授對程式設計的見解是：「沒有也不至於困擾，但有的話對許多事物會有更豐富的看法」。

義務教育的動向

日本的義務教育自二○一二年起，中學的技術與家庭科目（類似台灣的家政或工藝課）中，「測量、操控的程式設計」已列入必修。在中學《學習指導要領》的技術領域項目中，稱「D資訊相關技術」為「數位作品」，有下列的內容：

關於測量、操控的程式設計，應指導以下事項：

一、了解利用電腦進行測量、操控的基本構成

二、思考資訊處理的順序，製作簡單的程式

二○一六年四月文部科學省（相當於教育部）公布了「對推行小學程式設計教學列入必修科目之檢討」，此為因應總務省（相當於內政部）針對IT人才不足，訂定二○二五年之前「培訓一百萬名IT人才」的方針。

而在二○一七年二月公布的新學習指導要領修正案，更正式明定程式設計教學為「資訊活用能力」之一環。其中包含：學習活動應充分應用電腦等器材、（各教科）電腦的文字輸入之習得、程式設計思考的養成（小學：總則、各教科等﹝數學、理科、綜合學習的時間﹞）等內容。由此可知，日本教育當局正以全國規模，在盡速推動程式設計的教學。

磨練程式設計的技術沒有意義

我對程式設計的看法是，人類難以解決的問題，利用電腦可以輕鬆解決，還具備做成影像或圖像模擬，容易傳達等這些優點。程式設計真的非常有趣，我真心推薦有興趣的人嘗試看看。

推行程式設計的人主張可以學到這些優點：解決問題、邏輯思考、發揮想像力，因而增加自信，並且有拓展未來的可能性，因而正面提倡。這當然是無庸置疑的，但是，要達到這些目的所需要的並不只是單純學習程式設計的技術就好。

如果是大學生，利用一種程式語言，照著程式設計的入門書輸入原始碼，或許就能結合邏輯思考和想像力。但是這個方法對學齡前幼兒是行不通的。重要的是，現在的開發環境和未來的開發環境肯定不一樣，所以我才說磨練程式設計的「技術」並無意義。

為什麼想讓孩子學程式設計？

但其實也不能說完全沒意義。我們都聽過孩童時期的成功經驗可能會大大地改變將來這種說法。例如國家代表隊的運動選手，出生在四、五月的運動員比年初出生的人更容易入選。人藉著幼兒時期的運動體驗與學童時期以後的各種肢體活動，累積各種經驗，例如「好開心」「學會了」「學不會」「好痛」「好丟臉」等等。日本女子體育大學運動健康學系的森田陽子教授曾說，體驗過「學會了」的感覺，可以培養日後失敗也願意再次挑戰，相信「努力就會成功」的精神，從成功體驗獲得自信是很重要的。

開發幼兒APP的Smart Education公司一向把重點放在「運用3C產品自主思考」這一點。他們很重視讓孩子在幼兒時期體驗「我會做」「好有趣」的感覺，並對工具判斷「我會用」的認知。程式設計是從零開始，靠著自己的雙手完成，第一次看到自己設計的程式運作是非常感動的，即便是很小、很簡單的程式，也會覺得「太棒了」！

大學的程式設計課程也是一樣。在設計黑白棋程式的課程中，學生們看到棋子第一次成功翻轉過來時，無不齊聲歡呼，「哇！」「哦！」「耶！成功了！」。

就算不是年幼的小朋友，要體驗「我可以」的感覺、「好有趣」而產生興趣、對工具判斷「我會用」的認知，程式設計確實是很適合的媒材。但是幼兒程式設計的教學難度實在有點高。

使用3C工具教學並不等於程式設計，我們必須重新思考讓孩子學程式設計的意義。不只是程式設計，運用新器材來遊玩或學習的意義是什麼？應該期待什麼效果？這些都是我要提醒大家思考的。

在幼兒時期應該培養的能力是什麼？

我們再回到本書主要討論的對象，幼兒時期的孩子。現在的孩子大約會在二○三○年上大學，他們應該具備什麼能力，才能在未來的社會中生存呢？

我想在思考全球化社會中生存所必須具備的能力時，「二十一世紀型技能」可能是個指標。或許有人聽過教育界關注的「二十一世紀型技能」，這是指教育目標，專為初等教育、中等教育所設計的目標體系，並不是本書所要探討的幼兒教育目標。

Photo Credit: 先覺出版提供 摘自「21世紀型技能」

不過，從事幼兒教育與資訊技術相關研究的東京大學山內祐平氏指出，教育觀點有其參考價值，我們就先簡單了解一下「二十一世紀型技能」。「二十一世紀型技能」整理了小學、中學、高中各個成長階段所必要的十項技能，大致可分為四類。此項目標是由教育相關人員及學者所創立，為青少年學子提示他們成為大人時應具備的技能。

在「思考方法」項目中，創造新價值、分析事物本質的能力是必要的。社會需要能夠掀起技術革新的人才。現在的父母世代在小學時，教育目標並沒有以「創造性」為主軸，而未來需要的人才將不同於過去的時代。

「工作方法」中的溝通技能必須要能自由運用母語以外的外語，而且是包含口語和文書的溝通能力。

「工作工具」項目中，電腦與3C工具做為學習資訊科技的可能或了解課題的工具、探詢所需資訊的工具，對這些工具必須要有資訊讀寫及ICT讀寫的能力。

而「在世界各地生存」的技能則是要求能尊重多樣文化、與他人共生。

但是，如我先前所述，這些是針對中小學的教育目標，幼兒教育又該做些什麼呢？幼兒教育並不能直接依照「二十一世紀型技能」教育來進行。

幼兒教育的目的不是培養讀書能力，而是在建立人生的基礎。《「學力」的經濟學》作者、教育經濟學家中室牧子主張雖然過去的教育重視認知技能，但未來應該著眼於非認知技能。

認知技能，簡單說就是智力和學力測驗可以評量的能力。而所謂非認知技能，指的是生理、心理上的健全或忍耐力、動力、自信、協調等社會性及感性。倍樂生和OECD的共同研究專案對非認知技能歸納出「社會感性技能」。

「讀、寫、算」這些在過去稱為早期教育的學習，其實就算提早開始，終究還是會被追平，最近甚至有學者認為效果不彰。另一方面，達成目標、學習與他人合作、培養自尊心與自信，這些非認知技能的訓練，可以讓學齡前的孩子在經驗中學習，就學後自然能與「二十一世紀型技能」接軌。換句話說，培養好奇心、興趣等有關態度的部分，以遊戲為中心的教育已經普遍獲得認同。

若說到遊戲，在家裡就能進行。孩子到了三歲，大人一般想到的是「該學注音的讀寫了」。在此之前不妨先思考一下如何培養非認知技能。

書籍介紹

本文摘錄自《你的孩子是未來的孩子：AI世代育兒大思考》，先覺出版

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作者：五十嵐悠紀

譯者：蔡昭儀

你的孩子活在未來！

獻給面對AI浪潮，快要滅頂的家長和老師的「數位教戰手冊」

東大工學博士媽媽／幼兒數位工作坊講師 親授，讓小孩優游於數位大海

他們一出生就面臨無所不在的3C產品，未來遠非我們所能想像。

該怎樣教育這樣的孩子，是每個父母心中難免的焦慮。

沉迷3C不是好事，完全禁止無濟於事，矯枉過正更會錯失優勢！

妙用數位工具優勢，

讓孩子在實際生活中連結真實經驗，

使3C變身「教育神器」，

成為孩子適應AI浪潮與社會變化的超強能力！

3C就像鹽巴，善用能增添食物美味，誤用反倒影響身體健康。

單純拿手機、平板，讓小孩不吵不鬧，只是把3C降格為「降魔工具」。

本書作者五十嵐悠紀在大學任教，同時也是三個幼年孩子的媽媽，非常清楚父母和第一線教育者面對3C 和數位教育的焦慮。

她主張面對3C 不是全面禁止，而是聰明擁抱；除了提供什麼，更要重視怎麼提供。大人需要參與，不能放任，也不要強迫學習，以務實、謹慎的態度面對數位科技教育，為孩子打好面對未來的堅實基本功。

具體、務實的指點迷津：

選擇3C工具／遊戲：YouTube、App、視訊通話、數位圖畫書、電路積木……

運用55個學習方法：讀圖、寫日記、show and tell、做家事……

針對4大領域：思考行動、成果展現、學習基本功、社會理解。

利用3C工具，打造適合小孩的環境，鍛鍊不同面向的能力！

【思考行動】→資訊技術力／邏輯思考／活用知識／表現力／創造力

【成果展現】→耐力／抗壓性／學習欲望／目標達成／自信／溝通力

【學習基本功】→語言表達力／數理能力／實驗、體驗

【社會理解】→資訊素養／社會結構思考力

提前預備、迎頭趕上的數位教育策略：

How選優質App？3C工具、玩具？

How教程式素養？

How在生活中教STEM？

How教小孩注意網路禮儀、留意網路安全？

How應用數位媒材，培養小孩的抗壓性、創造力、表達力……

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航