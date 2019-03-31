《未來十年微趨勢》：新科技仇人——離線保護了隱私，而且讓你更快樂

文：馬克・潘（Mark Penn）、梅樂迪斯．芬曼（Meredith Fineman）

新科技仇人

10年前，我在第一本《微趨勢》注意到了「科技仇人」的崛起（編注：英文稱這種人為「新盧德分子，New Luddites」，起源來自19世紀英國紡織工人盧德，因工作被機器搶走，憤而將老闆的紡織機砸爛，之後很多工人起而效尤，形成盧德運動。盧德分子現在則泛指那些向新科技說不的人），這群人迴避科技，減少跟科技處於「連線」狀態，希望跟自己的生活擁有更多的連結。這群人，有的依賴舊有的技術，有的完全不仰仗科技來維持他們的互動和工作。

10年之後，這場運動看起來有點不同。不論是查看推特，看看川普最近在上面又有什麼新的發言，或是登錄臉書瀏覽朋友的婚禮照片，想要避開網際網路或智慧型手機幾乎是不可能的事情。當我們回顧科技仇人時，看到了今天不同風格的斷線運動，以及一個不同的族群。

2007年，我預測科技仇人將以最純粹的形式增加：一群完全不使用任何科技的美國人。如今新一代的科技仇人則是將新舊科技混搭使用，他們可能會使用黑莓機而不用iPhone，用Yahoo的電子郵件而不用Gmail，並且會訂閱紙本雜誌，而不是在平板電腦上閱讀電子書。這群增長中的美國人，意味著大家已經被日新月異的新科技壓得喘不過氣，並且在尋求適合他們的某一種，或混合的方式，讓自己可以從中抽離開來。

第一次寫下「科技仇人」的章節時，我把這個群體描寫成悲觀、憤世嫉俗，而且孤獨的一群人。但現在已經不是這種情況了。新一代科技仇人選擇接受某些科技領域，以便跟家人和朋友保持更密切的連繫，不管是透過面對面、講電話，或是閱讀一本書。他們關心線上川流不息的訊息，但是會選擇如何，以及何時，進入這一股洪流。絕大多數新科技仇人會選擇離線，是因為擔心隱私權被侵犯的問題，不論在美國或是國外都是如此。

然而，在過去10年間保持不變的是，人們想要掌控科技的願望，因為它入侵了你的生活。現在要保持離線已經越來越困難。隨著全球漫遊上網，以及每家商店無所不在的Wi-Fi，我們需要採取非常刻意的行動才有辦法離線。離線夏令營和排毒營，是特別設計用來幫助美國人跟他們的智慧型手機分開的活動，這些活動已經成為吸引大批消費者的一門好生意。

當時我們強調了一個統計數字，有七成的美國人傾向在飛機上將手機關機。但是這是一個關鍵的例子，說明美國人沒料想到他們會想要長時間使用什麼樣的科技。一開始，許多美國人對智慧型手機根本不感興趣。但是今天，一踏上飛機，每個人都以「飛航模式」在使用手機或平板電腦，這種模式就是專門設計讓你可以帶著你的裝置一起做空中旅行。

絕大多數的美國人喜歡智慧型手機，大約有77％的美國人擁有智慧型手機，其中躍升最快的是收入較低，以及年齡較長的群體。提供一個數字給大家參考：在2011年，只有35％的美國人擁有iPhone或Android系統的智慧型手機。

儘管智慧型手機的購買和使用量大增，科技仇人在2017年似乎正在重拾一些現在看起來已經過時的東西：掀蓋手機。根據2016年的一篇文章報導，掀蓋手機仍然可以用來打電話和傳簡訊，但沒有電子郵件和社交媒體，它讓人可以保持一定程度的離線狀態，因而顯得越來越有吸引力。智慧型手機的銷售事實上已經停滯了，蘋果iPhone的銷售力日漸減弱。曾經一度被視為低階科技產品的掀蓋手機，現在代表了不同的意義。它已經回歸成為一種地位的象徵，反映出你太過重要，太過有名或太過富有，不需要一直查看電子郵件或簡訊。不沉迷於智慧型手機也暗示著，有人會幫你檢查電子郵件：你太過位高權重，不能被打擾。

《時尚》（Vogue）雜誌總編輯，同時也是時尚教母的安娜．溫圖就是帶著掀蓋手機，許多名人也一樣。有些名人則完全不用手機，過著一種極端不受干擾，名利雙收的生活；有人會幫他們查看簡訊。沒有人可以找到你，除非他們先跟某些人通過話。美國演員比爾．莫瑞以從來不用手機出名，並且有一個1-800免費播號電話，讓他的經紀人或公關人員可以跟他連繫。其他使用掀蓋手機或不用手機的名人還包括：凱特．貝琴薩、史嘉莉．喬韓森、達拉斯牛仔隊的老闆傑里．瓊斯、龐克教父伊吉．帕普、蕾哈娜，甚至巴菲特。這個名單只會越來越長。

誰會料想到，讓別人無法連繫得上，會變得這麼令人渴望呢？當每個人都擁有某些東西（網路、智慧型手機），對有錢人來說，這些東西就變得沒那麼有趣，因為那些窮人也跟你一樣都擁有了。如果他們想要重建這種尊榮感，這不失為是一種方法。而且，理所當然地，它已經開始成為一種趨勢。在2015年，有超過200萬支掀蓋手機，或非智慧型裝置被運到美國來。

拋棄iPhone的不僅是名人和有錢人。許多重度連網的千禧世代也意識到他們對智慧型手機成癮，並且企圖擺脫對它的依賴。總體來說，使用網際網路的美國人，有29％不把智慧型手機當作主要的手機在用，並且有15％的18～24歲美國人，以及13％的25～34歲美國人也是如此。放棄智慧型手機有很多好處：開支減少許多、電池續航力更久，而且手機本身壽命也是。如果你用T9輸入法傳簡訊給朋友，你就不會去關心最新的iPhone。

另一個新科技仇人會有的行為是使用黑莓機，商業界的重度連線者也會用黑莓機來做為虛假的身分象徵。雖然黑莓機是第一款令人渴望且時髦的智慧型手機，但是誰還記得黑莓機的通訊軟體Blackberry Messenger或BBM呢？它們很快就被iPhone取代了。然而，許多人一直堅持使用黑莓機，把它當成是一種新科技仇人的行為。黑莓機也是一種菁英分子的象徵，代表他們更在乎查看電子郵件，而不是社交媒體。2009年，黑莓機在智慧型手機市場有20％以上的市占率。但是到了2014年年底，這個數字下降到1.8％。實境秀明星兼企業家金．卡戴珊，可說是出了名地隨身攜帶黑莓機，直到2016年8月才棄守。在達沃斯世界經濟論壇會議上，黑莓機還是隨處可見。有些人認為它們對比較慎重的用戶來說較為安全。例如：歐巴馬總統基於安全考量不可以使用iPhone，而是使用黑莓機代替。（編按：黑莓公司已於2016年9月底正式宣布停產黑莓智慧型手機）

新科技仇人也拒絕遷徙到當前主流的電子郵件系統：Google的Gmail。相反地，他們使用速度較慢且過時的電子郵件伺服器，像是遠遠沒那麼受歡迎的AOL（美國線上）或Yahoo。有些Z世代發現，保有一個過時的電子郵件系統是一種叛逆或耍酷的表現，好像是在說：「我真的不在乎」誰想要連繫到我幫我升級，這是另一種「地位的象徵」。

新科技仇人的另一項重要日常用品是一本好書和好雜誌，是那種你可以拿在手上翻閱的版本，而不是用指頭滑動的數位版本。讀者人數的滑落，再加上出版業之間在網路上的競爭，使得訂閱一本像《時尚》這樣的雜誌，一年花費不到10美元。根據皮尤中心研究，電子書的讀者群近幾年來已經停滯不前，而在過去的一年，65％的美國人曾經閱讀過一本紙本書，而紙本書是10年前就有人說過注定會完蛋的東西。

近年來，避開社交媒體平台的美國人，比例也在不斷增長，這是新科技仇人採取行動的一個跡象。然而選擇不連線，與財富的多寡有相對應的關係。如果你擁有電腦或智慧型手機，而選擇不去用它，這是出於自願，而不是出於必須。根據皮尤中心研究，在2000年，有13％沒有使用網際網路的美國人屬於已經「戒掉」的人，也就是那些曾經體驗過，然後決定離線的人。這是一個上升中的趨勢。它包括的不只是那些搞不懂怎麼使用網路，或不想要使用網路的老人家；相反的，這群人只是單純地脫離網際網路的某些部分。喜劇演員兼作家阿茲．安薩里（Aziz Ansari）在2017年8月接受《GQ》雜誌的訪問時說，他已經完全脫離網路了。雖然許多人無法完全斷絕網路，但是臉書是許多新科技仇人選擇放棄的東西。目前的臉書用戶，有將近61％表示已經有好一陣子沒使用，並且有20％表示完全停用。然而，決定離線的人，還是遭遇到了一些阻力。根據《赫芬頓郵報》報導，「雖然停用的用戶可能對於自己登出網路平台感到滿意，但是他們的親朋好友可能對此所造成的不便感到苦惱，覺得被冷落而受傷，並且被它所傳達出來的『自命清高』與『自以為時髦』的信號而激怒。」

現代世界的超級連結狀態，也導致新科技仇人擔憂他們的隱私。一項針對300名退出臉書的用戶調查發現，他們其中有一半人離開是「出於隱私的考量」。正如同CNBC所報導的：「根據對於來自47個國家的臉書使用者和停用戶所做的研究，有些人表示網路關係的膚淺，以及感覺到自己對臉書成癮，是他們放棄虛擬社交生活的原因。」這群人正努力在這個永遠連線的世界裡建立真實的連繫，因為社交媒體已經被證明是膚淺又無法令人感到滿足。

不用天天24小時隨時查看電子郵件，會讓這些新科技仇人變得更快樂嗎？看來是如此。根據《衛報》的報導，許多停用戶（至少停用了社交媒體）感覺比之前好多了。由於千禧世代和Z世代的成長過程中，網際網路已經成為生活中不可或缺的一部分，許多人希望體驗不必在乎有多少人在他們的貼文上按讚的那種生活。在2011～2014年之間，超過1100萬名青少年離開臉書，而且當《衛報》詢問年輕人，沒有了社交媒體是否變得比較快樂時，「幾乎所有的人都表示，離線之後感到快樂許多。」

新科技仇人所帶來的影響將會是很明顯的。我們是否會看到這股掀蓋手機的熱潮？懷舊的欲望，會讓Nokia重新走紅，並鼓勵Motorola推出Razr手機的周年紀念版嗎？時尚界是否也會注意到，並且與香奈兒攜手設計一款傻里傻氣的黑莓機套子？市場商人必須想辦法回應消費者想要離線的渴望；也許是將飛航模式做一些變化，或是必須建立「請勿打擾」的模式，讓人覺得可以在線上線下之間隨意切換。科技公司必須注意到這種離線的渴望，並且實際想辦法讓消費者能夠更容易這麼做。

促成這個趨勢的其他原因，可能源自於擔心隱私被連上網路。產業會追蹤消費者在他們網站上所做出的每一次點擊，這已經不是什麼祕密了。也許在買毛衣的時候被這麼窺探感覺沒那麼冒犯，但是根據2013年皮尤中心的一份線上健康報告，「72％的網際網路使用者表示，他們在過去一年多多少少有上網查詢過某些健康資訊。這包括嚴重狀況的搜尋，一般訊息的搜尋，以及小毛病的搜尋。」皮尤研究中心的另一項網際網路與美國民眾生活研究的調查則發現，36％的網路用戶會在線上諮詢身體健康、家庭健康和心理健康的問題。而且有24％的人會用真實姓名和電子郵件地址登錄。他們所有提出來的問題和發表的意見，現在都儲存在某個地方的資料庫，這跟你在座位上購物時，有人從你肩膀後頭盯著你看相比，不舒服的程度嚴重太多了。

這種恐懼也並非杞人憂天。《華盛頓郵報》的一篇文章揭露了至少有11家製藥公司，使用了網路消費者的數據來蒐集病患資訊，並且進一步交換訊息。這些並非默默無名的小公司，而是輝瑞、葛蘭素史克之類的大藥廠。消費者在網路上的隱私權戰役正在節節敗退。根據經濟學家斯梅爾特（Simon Smelt）所說，在接受調查的90個網站中，只有30％表示它們可以保證不會出賣消費者的資訊。由於財務、市場與電子商務的壓力——長期以來的亞馬遜效應——越來越多網路電商把個資本身視為「一種資源」。

在歐洲，當談到對網際網路隱私權的態度時，大家對數位環境的信賴感仍然很低。根據2015年一項關於資料保護的歐洲趨勢調查（Eurobarometer Survey）顯示，67％的受訪者對於他們在網路上提供的資料幾乎沒辦法掌控表示擔心，只有15％的受訪者認為他們能夠掌控。

只要這種情形持續下去，加入新科技仇人的隊伍將會越排越長。美國人和歐洲人都希望掌控科技，而不是被科技掌控。斷線的感覺很好，並且會促使我們未來的人際關係進入到一個互相連結的世界，以及互相連結的彼此。

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書籍介紹

本文摘錄自《未來十年微趨勢：洞察工作、科技、生活全新樣貌，掌握下一波成功商機》，先覺出版

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作者：馬克・潘（Mark Penn）、梅樂迪斯．芬曼（Meredith Fineman）

譯者：許芳菊、張家綺

比爾・蓋茲最重視的趨勢觀察家、柯林頓總統最倚重的策略顧問，十年一大作

美國投資大師Jim Cramer說：馬克・潘的書「每一頁都是錢」！

微趨勢是面對當下的｢強大工具｣，

因為它可以解開並且解釋我們所看到的，原本想不通的變化，

帶來商業模式的躍遷、生活方式的轉變，以及價值觀念的衝擊。

馬克・潘以先見之明，為我們提示了這些「微趨勢」，

帶領讀者看到變化的輪廓，掌握下一波商機。

「微趨勢」看似微小，卻隱含龐大的商機和社會影響力！

我們活在一個「微趨勢」的世界裡。這些趨勢乍看微小，影響力卻超乎它們的規模，而且處處可見。

在進入一個新轉換階段的此刻，這些新興力量正在浮現和匯聚，並以看似不按常理的變化在顛覆社會，將我們往不同方向拉扯。

前微軟策略長、資深顧問馬克・潘再度出擊，從50種新微趨勢，預言未來十年，商業、文化、生活、政治的趨勢走向，揭開被多數人忽略的隱藏商機。這些微趨勢是從過去十年的變化浪潮中湧現出來的，它們並非所有變化的完整集合，而是不同生活領域的切片，有些引起世界共鳴，有些顯得古怪有趣，例如：

［個資狂熱份子］把自己對個資的熱愛消遣變賣現金

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如何更精準、客觀地解讀世界未來全新樣貌，本書將為讀者帶來嶄新觀點。你將找到一些新的商業構想，思考一些新的社會趨勢，以及對於我們的生活方式是如何演進到現況，獲得清楚的解釋。不論是投資理財、規劃職涯或發展戰略，《未來十年微趨勢》是所有社會觀察者的必讀指南。

Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九