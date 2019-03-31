女王《你比你想的更勇敢》：一個人愛你， 不會總要你放棄什麼

文：女王

一個人愛你， 不會總要你放棄什麼

不成熟的愛情，總是拚了命想要討好對方，忍痛放棄些什麼、違背自己的意願，成為他喜歡的樣子，認為這樣辛苦艱辛，才是可歌可泣的真愛。

你會逼對方、逼自己，你要他去做什麼來證明愛，把控制當浪漫，忍耐當大方，犯賤當愛情。

年歲長了，有所歷練，你才懂，真正的愛，一點也不需要這麼累。

你不會勉強對方，勉強自己。你的付出，不是為了交換，你們都會心甘情願，而不是彼此逼迫。你可以做自己，他又懂得欣賞真正的你。

成熟的愛情，讓你更喜歡自己，讓你變得更好，讓你們一起在愛裡成長。

現在站在一個比較成熟（老）的角度，再看許多人的感情問題，我也曾是那些過來人。

曾經我也是那個總是為愛情而急著去放棄什麼的人，害怕對方不喜歡、不滿意，而無法做真正快樂的自己。曾經我也為了要與對方在一起，想放棄我喜歡的寫作事業，只是因為對方不喜歡我太受歡迎，但後來，我放棄的是他。因為我覺得，如果他不能支持我、鼓勵我，只希望我不要太受歡迎，那應該是他的問題，不是我的。當然，在那個過程是很痛苦的，我也會否定自己，以為自己做得不好，為什麼沒辦法當他喜歡的那種女生。

但是後來我懂了，那樣的愛根本不是愛，是自私、是占有。如果你只希望把一個人關在籠子裡，哪裡也飛不出去，讓他失去了飛翔的能力，這並不是愛。

愛你的人，並不會要求你要失去自己，而是懂得欣賞你的好與壞，他會希望你更好，不會希望你不成長。反過來說，如果他總是縱容你、寵壞你，這不是愛，他讓你退步、墮落，這也不是愛。

很慶幸，我遇到了我的另一半，他是最支持我的人。陪伴我參加每一場簽書會，當我背後默默的粉絲。他支持、鼓勵我做我喜歡的事，也會給我建議、勸告，希望我更精進自己、更謙虛、更成熟。我也很幸運，他的家人也都是這樣支持我，讓我可以很自在、很有自信的做自己。

還好，我以前沒有放棄過，我從不曾放棄自己，我才能遇到真正懂我、支持我的人。

經歷了許多，我只能說，不要讓沒有營養，又不會讓你成長的愛情（甚至沒有愛好嗎？）啃食你的靈魂，讓你變成討厭自己的人。

當你為了所謂的愛情，放棄自己、迷失自己，甚至忘了自己是誰，只為了配合對方，討好他，這樣的感情，其實也撐不了多久。當你越不快樂，你談的愛情也不會讓你快樂。

有一天你會懂，用犧牲來交換的愛，並不是愛，用放棄自我來成就的愛情，也不是真正的愛。

當你遇到這樣的困境，你唯一要做的是放棄愛情，而不是放棄自己。

一個人愛你，不會總要你放棄什麼，你愛一個人，也不會總要他犧牲什麼，不是嗎？

能被輕易搶走的，就送他吧！

朋友說過一句話：「能被撿走的，都是垃圾！」聽得我哈哈大笑！

很多人在愛情裡總會患得患失，怕一不小心對方就愛上別人了、被搶走了，總是醋勁十足，或沒有自信心，懷疑這、猜疑那……

有人會問：「如果有一天，對方變了心、被人搶走了，怎麼辦？」那麼，就送他吧！爭一個不愛你的人，爭來的也不是愛。壞掉的東西，有人要，就給他，留著幹嘛呢？回收來的，也不是好東西啊！

有人不喜歡輸的感覺，所以想跟第三者一爭高下。想證明搶得贏？但也只是搶到爛東西啊！有什麼值得高興的呢？為什麼不把時間、精力拿來讓自己值得更好的愛情，贏回自己的人生呢？秀著自己搶到的爛東西、搶到垃圾，也不是真的贏啊！

或許換個角度想，人心本來就是流動的，你也是，他也是。人都會隨時間環境轉變，我們所謂的永遠，其實只是當下的期望，我們期許自己能永遠不變，但，未來的事本來就無法掌握。

關於愛情，只能努力、盡力過就好。

你們曾相愛，但後來變了、不愛了，就接受事實吧！失去不見得是壞事，但為了失去某個人而失去自己的美好人生，甚至失去自己，才是最不值得的事。

那麼，當你愛一個人時，不會害怕失去嗎？

正面一點想，因為不想失去，所以更要努力經營感情，同時也要經營自己。讓自己成為一個對方會一直欣賞、一直愛慕的對象。

而不是在一起後就理所當然，不再努力，覺得對方就是應該愛你不變。

年輕時，愛情總是帶著擔心害怕，但現在有了更成熟的想法，愛反而不再有害怕，而是堅定。因為你信任對方，也相信自己的選擇。

有時想想，當你活在擔心害怕裡，不也是內心裡根本不信任自己的選擇？

相關書摘 ►女王《你比你想的更勇敢》：你想要贏得愛情，卻毀了自己的人生

書籍介紹

本文摘錄自《你比你想的更勇敢》，圓神出版

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作者：女王

在生命的裂痕中，為自己盛開

勇氣，是人生唯一必須的配備

出書並成為作家，是我十幾年前最勇敢的決定。

如今，成為一位母親，將是我做過最勇敢的一件事。

在人生的每一個關卡、十字路口，我都曾迷惘退縮，

但最終，我熬過也堅持過了，感謝願意勇敢的自己！

從第一本書到現在，整整過了十個年頭。這十年來，女王從女孩到人妻，初衷未變，總以獨到的筆調分享愛情觀點與主張。婚後的她，更以透徹的觀察，完美平衡婚姻中的愛情與自我。

在這本書中，她首次坦承脆弱，鼓起勇氣分享人生中那些曾讓她躊躇不前的關卡，以及那個真實又不完美的自己。回想起那些脆弱、害怕、擔心……她也曾對自己沒有自信、懊惱自己的愚笨，也曾因不勇敢而放棄了什麼、不敢去面對什麼，但終於明白，這些人生的過程，都是學習。

她的文字曾帶給許多讀者溫暖與鼓勵，但同樣，她也在讀者的私訊與信件中，參與了讀者的人生，得到了動人的情誼，更獲得往前邁進的勇氣。

每一個女孩，都是最有韌性的女漢子。不管面臨愛情難關或是人生挫折，甚或是邁向挑戰、突破自己，勇氣都是唯一必須的配備。

這本書，見證了她從人妻到人母的心路歷程，在淚光與微笑中，與你共勉，一起成為更勇敢的自己。還好，我們都沒有放棄自己。不是嗎？

女王的勇氣語錄

勇於接受自己，才能勇於改變自己！

幸福是你的決定，快樂是你的權利。

堅強這件事，都是後天不得不的學習。

同理心，讓我變得更柔軟，也更有溫度。

沒有無法復原的傷，只有不想復原的自己。

你最大的課題不是愛情、不是別人，而是你自己！

不需要去傷害別人，也不要互相傷害，只要把自己做好，就好！

沒有人有義務讓你幸福，也沒有人有權利讓你不快樂。只有你自己。

上天要送給你禮物，並不是那麼容易得到的，那麼我就微笑著等待吧！

本書特色

沉潛兩年的誠懇自剖：過去，我比我想的懦弱，現在，我比我想的還堅強！

寫作十年，第十本書，見證了女王從人妻到人母的心路歷程，在淚光與微笑中，與你共勉，一起成為更勇敢的自己。

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰