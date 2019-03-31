女王《你比你想的更勇敢》：你想要贏得愛情，卻毀了自己的人生

文：女王

你不想輸？想要贏得愛情，卻毀了自己的人生！

常聽到不少人跟我談起他們的感情問題，咬牙切齒的說：「我只是不想要輸！」令我感到很害怕，又難以理解。

聽到他們這麼說，我很訝異他們在愛情裡要爭輸贏的那一股決心，也不懂為何談個戀愛好像在比賽，輸了沒面子，所以不管怎樣一定要爭輸贏，我忍不住想問他們：「你是真的愛他嗎？還是只是不喜歡輸的感覺？」

爭來的、比較來的、不甘心的，是因為不喜歡輸，還是真的愛？

有個女生跟我哭訴她「又」遇到了小三，但是這個男人不只有小三還有小四小五……女人多年內一直處在每天拉警報、抓姦、查勤的緊繃生活，遇到她的時候總是聽到她談最近又發現男友跟誰搞曖昧、劈腿了，彷彿很得意自己抓猴的功夫。

我很好奇問她為什麼要過這樣痛苦的生活，卻發現她是「痛並快樂」的活著，並把跟小三、小四、小五對抗這件事當作生活的重心和樂趣。

後來我發現，她也其實也不是那麼愛她的男友，她只是不想要男友跟別的女人在一起，她只是喜歡占有的感覺。和小三競爭只是不喜歡輸的感覺，如果被小三搶走了，不就代表自己很沒有魅力、比小三醜，自己是Loser了嗎？

寧可占著茅坑不拉屎，寧可跟一個爛人在那裡瞎耗自己的青春，也不願意放手，讓自己在鬼打牆愛情中獲得解救？我不懂。

有個男生朋友說，遇到了瘋狂追求者，很奇怪的是，有的女人知道喜歡的男生其實是已婚或死會，就會特別想要勾引他來證明自己的魅力，這個女生知道男生準備要結婚了，於是像中邪一樣瘋狂追求，每天傳一些性感照片或鹹濕簡訊給男生，甚至用金錢利誘他（據說她是富家女），希望他甩了女友跟她在一起。

男生說他不想理她，說自己愛著女友。那個中邪女卻抓狂的說：「我是哪裡比不上她嗎？我有哪裡不好嗎？為什麼我贏不了她？」

我聽了覺得好笑，對！的確你的外在條件是比他的女友好，但是人家愛的就是女友不是你，又不是你胸部比較大、長得比較漂亮、比較騷，或家裡比較有錢，人家就會移情別戀。

他不愛你不是因為你比較差、你輸給他女友，而是他・不・愛・你！你懂不懂啊！

在那邊爭輸贏的，把愛情當作競技場、擂臺賽的，到底你們是真的愛對方，還是只是想要占上風、想要征服、想要贏的感覺？

那會不會，有一天你真的贏了，沒有競爭對手了，卻突然發現，其實自己也沒那麼愛他。

就像一個任性的小孩，自己不要玩的玩具，丟到牆角也沒關係，但有一天別人想要拿你不要的玩具，你卻生氣的不想讓給他玩，即便你自己不要也要霸占著，不願別人去玩你「不要」的玩具。

跟別人搶劈腿的對象，也像你到了瑕疵品特賣會場，大家卯起來搶購，當你搶到一件衣服發現有人跟你一起搶，就會覺得這件衣服一定很好看，非得要搶到不可。但是回家一看，不只尺寸不合（因為你沒時間試穿），而且根本不適合你。最後你會懊悔自己為何失心瘋去跟人家搶什麼瑕疵品。

有的人明明就對自己的另一半不好，冷落他、忽略他、傷害他，但是如果另一半去找對他更好的對象，或有人喜歡他的另一半，他就會大怒，大聲的宣示主權說：「他是我的男人（女人）！」

如果真的是你的男人或女人，為何你不願意對他好、疼愛他、重視他，卻要等到有人發現他的好的時候，等到對方對你心灰意冷、對感情沒有信心的時候，才要大聲說你真的很愛他？

有人寫信給我，說她的婚姻早已破裂，老公早已光明正大的跟小三在一起，就這樣撐了很多年，撐到自己都老了，也不願意簽下離婚證書「成全」他們。我們看過很多這樣的例子，為了占領正牌老婆的位置，為了爭一口氣，但是婚姻早已形同虛設。到老都不快樂、不幸福，甚至氣到生病、氣死了，也無法改變殘酷的事實（對方在她過世後，光明正大的把小三扶正）。

我常在想，那麼，她們的這一生，到底是為了什麼而活？

因為不想要輸、想要爭一口氣、不甘心，而讓自己在不快樂的生活中，懷抱著怨恨詛咒人生。為何不轉念一想，自己也可以找到更好的、更愛自己的，也可以過更快樂的人生，而不是跟著不愛自己的人在那裡浪費人生？

更何況，你口中的「成全」一點意義也沒有，因為要不要在一起是他們的決定，並不是你成不成全，就算你說不又如何，他早已離開了你。成全，只是安慰自己的理由、好聽一點的說法罷了。

不想要輸的心態，真的害慘了很多人。想要贏得愛情，卻毀了自己的人生。那麼，這樣是贏還是輸？

就像我以前寫過的文章，失戀不是輸，也不是失敗。因為我們都曾輸過很多次，但現在回過頭來看，很慶幸，還好那時輸了。因為沒有這些「看起來」失敗的經驗，我們又怎麼能夠擁有成功的、快樂的未來呢？

塞翁失馬，焉知非福，誰知道你沒對中統一發票，卻會中大樂透？如果是這樣，又何必為了搞丟統一發票、沒中那些摸彩小獎而懊惱不已？

如果你只重視輸贏，說難聽一點，你其實很自私，你只愛自己勝過愛他。

你怕自己輸了沒面子，並不是你多重視他，你重視的，是你自己。

而你所謂的愛他，只是你想要獲得勝利的一個獎盃、獎狀而已。你想要終身展示著自己所謂的「成功」。

你的愛情只是一場比賽。

愛情裡根本沒有輸與贏，只有愛與不愛。

與其跟那些不愛你的人去爭輸贏，不如放下、放棄那些傷害和執著，贏回你的自尊、你的人生。

真正的愛，是唯一、是信任、是不懼怕，是不懷疑，讓你快樂、愛自己，擁有全心全意的安全感。

那些讓你害怕失去的，都不是真正屬於你的。讓你失去自我的，也不是真正適合你的。讓你沒有自信、自我否定，更不是真正的愛。

愛與不愛，根本不是競爭。真正的愛，也是競爭不來的。

你只是怕輸愛贏，別欺騙自己那就是愛情。

相關書摘 ►女王《你比你想的更勇敢》：一個人愛你， 不會總要你放棄什麼

書籍介紹

本文摘錄自《你比你想的更勇敢》，圓神出版

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作者：女王

在生命的裂痕中，為自己盛開

勇氣，是人生唯一必須的配備

出書並成為作家，是我十幾年前最勇敢的決定。

如今，成為一位母親，將是我做過最勇敢的一件事。

在人生的每一個關卡、十字路口，我都曾迷惘退縮，

但最終，我熬過也堅持過了，感謝願意勇敢的自己！

從第一本書到現在，整整過了十個年頭。這十年來，女王從女孩到人妻，初衷未變，總以獨到的筆調分享愛情觀點與主張。婚後的她，更以透徹的觀察，完美平衡婚姻中的愛情與自我。

在這本書中，她首次坦承脆弱，鼓起勇氣分享人生中那些曾讓她躊躇不前的關卡，以及那個真實又不完美的自己。回想起那些脆弱、害怕、擔心……她也曾對自己沒有自信、懊惱自己的愚笨，也曾因不勇敢而放棄了什麼、不敢去面對什麼，但終於明白，這些人生的過程，都是學習。

她的文字曾帶給許多讀者溫暖與鼓勵，但同樣，她也在讀者的私訊與信件中，參與了讀者的人生，得到了動人的情誼，更獲得往前邁進的勇氣。

每一個女孩，都是最有韌性的女漢子。不管面臨愛情難關或是人生挫折，甚或是邁向挑戰、突破自己，勇氣都是唯一必須的配備。

這本書，見證了她從人妻到人母的心路歷程，在淚光與微笑中，與你共勉，一起成為更勇敢的自己。還好，我們都沒有放棄自己。不是嗎？

女王的勇氣語錄

勇於接受自己，才能勇於改變自己！

幸福是你的決定，快樂是你的權利。

堅強這件事，都是後天不得不的學習。

同理心，讓我變得更柔軟，也更有溫度。

沒有無法復原的傷，只有不想復原的自己。

你最大的課題不是愛情、不是別人，而是你自己！

不需要去傷害別人，也不要互相傷害，只要把自己做好，就好！

沒有人有義務讓你幸福，也沒有人有權利讓你不快樂。只有你自己。

上天要送給你禮物，並不是那麼容易得到的，那麼我就微笑著等待吧！

本書特色

沉潛兩年的誠懇自剖：過去，我比我想的懦弱，現在，我比我想的還堅強！

寫作十年，第十本書，見證了女王從人妻到人母的心路歷程，在淚光與微笑中，與你共勉，一起成為更勇敢的自己。

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰