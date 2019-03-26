「百年難得一見政治奇才」，香港人為何要認識韓國瑜？

台灣國民黨籍高雄市長韓國瑜今日訪港，展開中國大陸訪問之旅，預料將會受到高規格接待。香港人未必認識他，究竟他是誰？有意角逐民進黨總統提名的前行政院院長賴清德，近日形容韓國瑜為「百年難得一見政治奇才」，這個形容的確很貼切，因為韓國瑜及其「韓流」現象實在是百年難得一見，顛覆台灣選舉歷史。

為何香港人要認識韓國瑜？第一，因為多個台灣民調均顯示他有機會問鼎下屆台灣總統；第二，「韓流」背後的意識形態將帶領台灣變成第二個香港。

去年11月的立法會九龍西補選，保皇黨候選人陳凱欣最重要的一句選舉口號是「民生最優先，政治放一邊」，翻查新聞，這句口號於11月2日香港電台選舉論壇上首次出現，而當時正值台灣九合一大選，「韓流」正在急速蘊釀。台灣選舉一向著重意識形態之爭，而韓國瑜於去年4月宣布參選高雄市長時，早已拋出「政治放一邊，全力拼經濟」論述，究竟陳凱欣有否參考韓國瑜，相信只有她的團隊才知道。

Photo Credit: Vincent Yu／AP／達志影像 香港建制派議員陳凱欣。

韓國瑜其實是一位早已被國民黨邊緣化的棄將，在他去年投入高雄市長選戰前，不少台灣人都已經把他忘掉了。1990年至2002年，韓國瑜曾經擔任過台北市議員和立法委員，但後期因為表現差劣而被黨放棄。隨後十多年，他在政壇進進出出，在2013年起擔任臺北農產運銷公司總經理，想不到這個職位改變了他的一生。2016年，民進黨為了安插親信代替韓國瑜而不斷攻擊他，讓韓國瑜因緣際會投入高雄市長選舉，所以在九合一大選後有「搶了菜攤，丟了江山」的說法。

打著「貨出去、人進來、高雄發大財！」口號的韓國瑜形象市井，是非典型的國民黨人，與另一總統大熱台北市長柯文哲同樣有「素人」味道，但前者是「庶民」，後者是「精英（醫生）」，他們的成功都象徵著選民反建制、反傳統政客的心態。

當韓國瑜宣布參選「綠到出汁」的高雄市市長時，沒有人會期望他勝選，他的民調支持度最初只有20%左右。最終「韓流」爆發，大約有以下三個原因：（一）蔡英文政府施政造成民怨、民進黨在高雄執政已長達二十年、綠營「豬隊友」不斷在選戰中犯錯；（二）親中媒體、網軍不斷為韓國瑜造勢（更有韓國瑜網軍亂入佔中九子Facebook Live）；（三）「只拚經濟」的政治路線成功引起群眾共鳴。

Credit: Reuters / TPG

在競選期間，韓國瑜曾經說過如果當選高雄市長，將禁止與「意識形態」有關的遊行請願，因為高雄應該專心拼經濟。或許台灣（特別是高雄）的經濟實在太差，才會讓這種「不理會政治」的「政治路線」迅速獲得民眾支持。表面上是「民生最優先，政治放一邊」，但實際上是倚靠中國來推動台灣經濟，簡單來說，就像香港一樣。

韓國瑜上任後，中國發揮其影響力，讓其他國家購買高雄農產品，讓韓國瑜不斷做簽訂單的公關騷，明顯是統戰手法。相信在未來幾天的中國之旅，韓國瑜又會簽數以億元計的訂單，為他參選總統造勢。

韓國瑜的「政治放一邊，全力拼經濟」跟香港保皇黨的「民生最優先，政治放一邊」如出一轍，當經濟上倚靠中國，中國必然會在政治上影響你、干預你。2020年台灣總統大選，將會是台灣人的一次重要抉擇。

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