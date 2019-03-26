星座分析真準？認識心理學之確認偏誤

為甚麼我們會覺得星座分析或算命很準？為甚麼議論社會政策時都會變得兩極化？為甚麼偏見和歧視如此常見？這都是和人類的一個行為傾向有關，這個行為傾向心理學家稱之為確認偏誤（confirmation bias）。

甚麼是確認偏誤呢? 簡單來說就是人類傾向接受自己相信或能夠強化自己思想的訊息，而不傾向接受自己不相信或和自己理念及思想相違背的訊息。這顯示人類大腦在很多很多時候處理資訊時都是不理性的（irrational）。

以下舉幾個生活常見的例子去說明這個概念。每當人們看到一些星座分析的網頁或Facebook專頁上面的描述時，例如金牛座都是喜歡錢都很固執，白羊座都很熱情等，金牛座和白羊座的大腦馬上就會搜尋和這些星座描述相符的個人例子，好像金牛座馬上就會想起了自己很多固執的事件，然後就會大叫：「哇這個真準！我真的是一個典型到不行的金牛座！」此時金牛座的大腦不傾向回想起他們不喜歡錢、不固執的時刻和事件，把和星座描述相反的資訊都忽略了。

又例如討論社會政治事件時意見很容易就變得兩極化（例如國、民兩黨的對抗），為什麼會這樣呢？這也是因為確認偏誤的影響。大家可以留意自己的Facebook，如果你是藍色陣營的人，你會傾向追縱綠色陣營的新聞時事評論的Facebook專頁嗎？不會。如果你是綠色陣營的人，你會喜歡聽藍色陣營的論調嗎？不會。因為我們選擇性接收符合自己意願的資訊，令我們接收的訊息越來越偏頗，而這些偏向自己信念的資訊只會不斷強化自己相信的信念，令到整個社會慢慢趨向兩極化。

而偏見歧視（更詳細的內容以後會說）也是和確認偏誤有關。例如黑人常常被別人歧視，在白人眼中對黑人就是有一系列他們相信的事實，例如黑人都是暴力的。所以白人會選擇性接收媒體報導的關於黑人暴力的資訊以致令自己對黑人的偏見更為強化，而忽視了好多關於黑人的好人好事。在這種情況下媒體可謂「功不可沒」，他們抓住人類這個行為傾向而集中大肆報導關於黑人的暴力案件（因為大家都喜歡看），間接成為強化大家心目中對黑人存在偏見歧視傾向的推波助瀾者之一。

那既然這種行為傾向——還有很多很多其它的行為偏誤（behavioral bias）——這麼不理性不準確，那為什麼還會出現在人類大腦之中？大家要知道人類只是動物的其中一種，任何還留在我們這個物種的特徵和行為傾向必定有它的適應重要性（adaptive significance）, 就是說這些行為對物種生存有著重要性。那為甚麼確認偏誤對物種生存有重要性？原因之一就是它快速節省能量，只接收和自己一致的訊息讓我們大腦不用花能量去作邏輯思考（節省能量是一個對物種生存好重要的因素）。

慢慢學習更多的心理學之後，你會發現人類有很多不理性。我們學習心理學最大的得著是我們知道人類會有很多行為偏差，例如會受確認偏誤影響以致歧視加深。看見別人有這種行為傾向時，我們不去怪責別人，因爲我們知道這是人類這種動物的自然行為。但學了心理學後，我們便不應該受這些行為傾向影響，因為我們掌握了這些知識。學習了便要進步，要讓自己一天比一天好，讓自己越來越有大智慧。律己以嚴，待人以寬。

In psychology we trust. Stay tuned!

本文獲Lo’s Psychology授權轉載，原文請看此。

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責任編輯：黎家樂

核稿編輯：鄭家榆