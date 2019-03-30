《癌症全方位建議》：生酮飲食可治療癌症？與癌細胞共存可能嗎？

文：賴易成

生酮飲食可以治療癌症？

這幾年來生酮飲食非常熱門，喜歡生酮飲食的人把它捧上了天，不相信的人認為生酮飲食不好，會造成很多的問題。但到底生酮飲食是什麼呢？能不能治療癌症呢？

我們人體所需能量來源的三大營養素：碳水化合物（醣類）、脂肪與蛋白質，其占比分別是醣類55％，脂肪30％，蛋白質15％。生酮飲食就是：大幅降低醣類占比，由55％降到10％以下；蛋白質占例則維持15% 不變，剩下的熱量就靠脂肪來填補，占比由30% 上升到70％以上；對以米食或麵食為主食的亞洲人來說，10％以下的醣類其實是相當低的比例。

簡單來說，生酮飲食是一種高脂肪、適量蛋白質和低醣類的飲食方式，它的原理是：不以醣類作為主要熱量來源，而是透過燃燒體脂肪來提供身體所需熱量。這種飲食方式有點類似人在飢餓狀態時，會利用燃燒身體脂肪產生熱量。然而，在脂肪燃燒過程中會產生「酮體」代謝物，當累積過多酮體，血液呈現過酸現象，稱為「酮酸血症」，這是高風險的併發症，嚴重可能導致昏迷甚至死亡。臨床上，酮酸血症常見於糖尿病患者因血糖控制不當、感染、生活壓力所致。

生酮飲食並不是新發明，早在醫界面對一些特殊病情的兒童癲癇案例，會透過生酮飲食來改善癲癇發作；現在則有人透過生酮飲食來減重及控制糖尿病。我個人建議在執行生酮飲食的過程中，要嚴格監控血液酮體及血糖數值，避免酮酸中毒發生。

到底生酮飲食可不可以治療癌症呢？我的看法是：很難！我最近碰到一個印象很深刻的案例，病人原本罹患下咽癌第二期到第三期之間。經過耳鼻喉科醫師評估，建議病患進行全喉切除手術，但病患及家屬考慮到要把整個喉嚨都拿掉，日後會無法正常說話，必須接受語言復健，包括：食道語、人工發聲器、氣管食道發聲瓣等方法。於是對於醫師所提的治療方式，感到非常恐慌害怕，驅使他們開始尋找其它的治療方法。

病患的孩子上網找資料時，看到有癌症患者號稱吃了生酮飲食而讓癌症痊癒，加上他父親本身也有糖尿病，於是建議爸爸進行生酮飲食療法，而沒有進行正規的癌症治療。

我在這邊要補充說明：在喉癌或下咽癌的病患中，已經有很多成功保留聲帶的案例，以同步放化療達到殺死癌細胞的器官保存療法，目前這種方法已經是標準治療方法之一。但因為我不是第一線的治療醫師，無法掌控到當時的狀況，也不能給予適當的醫療建議，所以不能評斷當時的狀況。

結果，病患自行進行生酮飲食療法兩個月後，發現他的聲音越來越沙啞，於是緊急回診。耳鼻喉科醫師檢查完後，發現下咽腫瘤越來越大，已侵犯到脊椎前的肌膜，確認無法開刀，於是把病患轉介到我這邊。在我幫他做全身檢查後，雖然病患採用生酮飲食治療癌症，其糖化血色素有下降，但卻發現腫瘤已轉移到肺部，病情在短短兩個月內由第二期進展到第四期。（圖1-3）

Photo Credit: 如何出版提供 圖1-3 下咽喉癌患者採生酮飲食療法前後之電腦斷層腫瘤變化情形。 A：2017/06/19 新診斷下咽癌第二期，（→）箭頭所示為下咽部位腫瘤。 B：2017/09/18 患者經生酮飲食療法後，下咽部位腫瘤變大，（→）箭頭所示，且癌細胞轉移肺部，病情惡化至第四期，才回診接受正規治療。 C：2017/06/19 新診斷下咽癌第二期，當時尚未發生肺臟轉移病灶，（→）箭頭所示。 D：2017/09/18 患者經採生酮飲食療法後 ，下咽癌併肺右下葉轉移，（→）箭頭所示，病情已惡化為第四期。

我看到這個案例覺得有點心疼，因為病患的孩子看起來都很孝順，他太太也很照顧這個病人。因為小孩子的好意，希望父親可以透過改變飲食而痊癒，卻沒想到這個疾病的進展那麼快。

後來，我們採取全身性化學藥物治療，搭配局部放射線治療。因為病患的原發腫瘤病灶在下咽喉，經過同步放化療之後，病患開始出現噁心、嘔吐、食欲不振等症狀，而且營養狀態也不是很好，體重在短短的兩個禮拜就減少了3公斤。

這時，我建議病人最好插鼻胃管，以獲得較好的熱量補充。經鼻胃管灌飲食之後，病患的營養補給有到位，體重一個禮拜就增加了0.5公斤（以每週體重增加1磅為目標），治療過程相當順利，癌症也得到良好控制，痊癒的機會也大增。（圖1-4）

Photo Credit: 如何出版 圖1-4 該患者於生酮飲食療法失效後，改接受正規放、化療之電腦斷層腫瘤變化情形。 E：2017/11/07 經過第一階段的化學藥物合併放射線治療後，下咽癌腫瘤明顯縮小，（→）箭頭所示。 F：2017/12/21 完成放射線療程，下咽部腫瘤幾乎完全消失，（→）箭頭所示。 G：2017/11/07 經過第一階段的化學藥物合併放射線治療後，肺右下葉的腫瘤已明顯縮小，（→）箭頭所示。 H：患者完成下咽部放射療程後，仍繼續三次化學治療至 2018/03/14 結束。肺右下葉轉移，病灶完全緩解，（→）箭頭所示。

透過這個案例，我要明確告訴癌友的是：生酮飲食並非目前癌症治療主流，其治癌作用機轉至今仍不明確，我不建議患者在接受癌症治療期間採行這種飲食方式，他必須有足夠營養與體力才能戰勝病魔。

與癌症共存？別異想天開！

坊間有許多告訴癌友學習如何與癌細胞共存的報導，但站在我的臨床經驗與目前主流醫學的觀點來說，這種說法很危險！如果我們什麼治療都不做，癌細胞還是會自己成長、轉移，然後逐漸吞噬你的身體，你也許想要跟它共存，但它不會！

「我不想做腫瘤的病理切片，因為許多親朋好友告訴我，動刀後腫瘤會長得更快。」「聽說天天電療會很傷身，我可不可以做幾天休息幾天？」我常常會聽到病患這樣類似的問題，為什麼？

我解釋：腫瘤病理切片非常重要，而且它只是切一小塊的「肉」送去化驗，就能幫你做最正確的診斷，然後馬上替你把整個「病母」都拿乾淨；如果只做切片，沒做進一步的治療的話，腫瘤當然會長得更快。「電療」（放療）也是一樣，腫瘤開始照射後二十八天，癌細胞就會發生「加速生長」（accelerated repopulation），所以你必須要天天照射，在癌細胞「加速生長」未發生之前，就把它控制住；因此你不可以做幾天休幾天，電療也不是你所想像的那麼可怕，我會好好地幫助你。我常這樣的安慰和鼓勵我的病患！

Photo Credit: 如何出版 圖1-5 Gompertizian 氏的癌細胞復發生長模式圖

圖1-5說明癌症經過開刀之後，腫瘤若沒有清乾淨，癌症再發的生長過程。我們可以看到在A點（原發腫瘤做部分切除）之後，癌細胞的數目從10億個（109）極速下降到B點（局部殘存微量腫瘤），約剩下1萬∼10萬個癌細胞（104∼105）。因為沒有完全根除癌細胞，所以它們會暫時休息一段時間（稱為「休眠」），然後開始大量增生。癌細胞只要再花之前三分之一不到的時間，就可以到達C點（臨床上可以檢查出局部復發），約10億個癌細胞的規模。這就是為什麼很多患者經過未根除性的手術後，反而會讓癌細胞快速擴散的原因。

Photo Credit: 如何出版 圖1-6 Withers 氏的放療期間發生癌細胞加速生長圖

圖1-6 Withers 以臨床腫瘤案例的回顧性分析，發現癌細胞在放射線照射28天左右，會啟動「加速生長」機制，每天需再額外增加0.6葛雷劑量（臨床上每天1.8∼2.0葛雷），才足以壓制腫瘤生長。兩條實線（—）係以臨床案例分別呈現兩種癌症的劑量曲線，虛線（---）係呈現實驗室癌細胞株分析的劑量曲線。這圖說明了臨床放射線治療必須在一定的時間內完成全部療程，若延長放射治療總時間（例如原本6週療程拖到10週甚至更久），反而會讓癌細胞加速生長的原因。

臨床上，國內外的專家學者早就制定「癌症臨床治療準則」，有嚴謹的癌症診斷與治療流程，手術、化療與放療都需要互相搭配，整合性的治療才能夠真正消滅癌細胞！如果手術開不乾淨、化療與放療不徹底，當然會促進腫瘤加速生長，因為癌細胞沒有被殺光光！

除惡務盡，癌細胞一定要殺光！

為什麼沒有被殺光的癌細胞這麼可怕？因為少量殘存的癌幹細胞在休眠期間，不易被檢查出來（10億個細胞＝1公分，臨床上才容易偵測出），這時候你以為已經治癒了，其實它是在休息，整軍待發。如果休眠期你沒有繼續把它殺死，它就會開始增生。圖1-7說明當我們進行治療時，若只把周圍的癌細胞殺光，剩下最核心的癌幹細胞，就容易再復發。所以，即便殺死了百分之九十七的癌細胞，仍殘存百分之三頑強的癌幹細胞，經過休眠期後，又開始爆發，導致治療失敗。

所以我會提出：我們不可能與癌細胞共存，而是要連癌幹細胞全部殺光光！

在《孫子兵法》中提到：「故兵聞拙速，未睹巧之久也。」意思是：有聽過戰技拙劣，卻因為作戰節奏明快而取得勝利的實例；但沒有聽過戰技優良，卻因作戰消耗過多時間，仍能夠取得勝利的局面。治病如用兵，當病患面對癌症時，就像是一場戰爭，一定要快速地解決對方，不能讓癌細胞有任何苟延殘喘的機會，也就是「兵貴神速」：快、狠、準、穩，才是對病患最好的治療方式。

Photo Credit: 如何出版 圖1-7 殘存癌幹細胞是導致腫瘤復發的主因之一（藍色圓圈表示癌細胞，紅色及黃色圓圈表示癌幹細胞）

餓死癌細胞？這樣的想法完全錯誤！

我曾經聽過病人說，有朋友建議他不要吃太多，因為吃太多、太營養，反而會讓腫瘤長得更快。聽到這樣的說法感到非常訝異。其實，癌細胞長得好不好，跟你吃的東西沒有關係！不吃東西，餓死的反而是正常的細胞，而不是癌細胞！

在癌症基礎研究上，科學家已經發現：癌細胞會分泌一種血管內皮生長因子（VEGF, vascular endothelial growth factor），促使腫瘤血管增生。這個生長因子作用於血管內皮細胞上的VEGF接受體後，會進行一連串的生物反應，然後血管會開始往腫瘤的方向新生。

Photo Credit: 如何出版 圖1-8 癌細胞分泌許多物質促進血管新生，替它帶來源源不絕的營養。

簡單來說，就是癌細胞可以召喚血管，特別是在癌細胞發生缺乏營養的情況下，就會大量分泌VEGF，促使血管新生；這種感覺就像是癌細胞覺得營養不太夠，就直接把血管開到腫瘤所在的位置，替它們供給大量養分。因此，斷食可以治療癌症的說法是不對的！

癌症也是一種慢性消耗性疾病，所以我都會對正在進行治療的病人說：「營養要顧好！如果對抗癌症是一場作戰，營養就是你的軍糧！」如果沒有這樣做，病患就會更沒體力、更虛弱、更沒辦法度過癌症治療期。而我在臨床上的經驗也是這樣：吃得好、睡得飽的病人，治療過程都會比較順利，因為他們營養足夠，才有體力面對治療，才能有效地對抗癌症。

書籍介紹

本文摘錄自《癌症全方位建議：讓我告訴你，從預防治療到飲食營養的照護指南》，如何出版

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作者：賴易成

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出身醫師世家，賴易成醫師與兩位哥哥合作研究，證實五味子、三黃瀉心湯、沙參麥冬湯等中藥確實對腫瘤治療有幫助。他也在多年的臨床及研究生涯中，不斷思索如何透過中西醫攜手合作的方式，提高化療效果，降低病患在治療中的痛苦，增加康復的機會。

本書即為他治療與研究癌症的心得精華，除了釐清癌友常見的錯誤觀念，也對治療方式與飲食提供最可靠的建議，有助於癌友以更正確、健康的心態對抗癌症、根除癌細胞，歡喜迎向健康人生。

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Photo Credit: 如何出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航