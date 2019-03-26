能成為密友大概總帶著愛——向秀故事，魏晉時代的斷背山？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

余與嵇康、呂安居止接近，其人並有不羈之才，嵇意遠而疏，呂心曠而放，其後並以事見法。嵇博綜伎藝，於絲竹特妙，臨當就命，顧視日影，索琴而彈之。逝將西邁，經其舊廬。於時日薄虞泉，寒冰淒然。鄰人有吹笛者，發聲寥亮。 ——向秀《思舊賦》

向秀，字子期，河內懷人。據史書記「少年清悟有遠識」，魏晉資優生，考試滿級分。青年時期和嵇康、山濤等人交好，因此也有幸去「竹林之遊」，共列七賢之一。

竹林七賢，向秀的記載最少，《世說新語》講及向秀，或多或少都和嵇康有些關係。

圖片來源：南京西善寺大磚牆竹林七賢圖（南朝），CC0 向秀，「竹林七賢」之一

型男基情，BL夢想

《晉書．向秀傳》：

康善鍛，秀為之佐，相對欣然，傍若無人。

之前談及嵇康時，有提到他喜歡在郊外開趴。鍾會聞嵇康之美名，特意來訪，嵇康看不起他，並不理會，種下了日後莫須有死罪之因。

其時，向秀也很有可能在場。史書所記，向秀常常會協助嵇康，可以想像兩人因為爐火熾熱，脫去多餘的衣服，赤裸上身，露出六塊腹肌。

兩位美男子自然而不造作的動作畫面，莫怪引起後人無數腐女，不論漫畫、小說，都一再重複他們的BL故事。

嵇康、向秀開趴時，互望對方汗流浹背的Body，夾著一陣啪啪啪啪啪啪，相視而笑，眼中只有對方，容不下其他人存在（鍾會不受關注，也很合理），真是人人心中都有一座斷背山啊……

一則抄襲的千古懸案？

《世說新語．文學》：

初，注莊子者數十家，莫能究其旨要。向秀於舊注外為解義，妙析奇致，大暢玄風。唯秋水、至樂二篇未竟而秀卒。秀子幼，義遂零落，然猶有別本。郭象者，為人薄行，有俊才。見秀義不傳於世，遂竊以為己注。乃自注秋水、至樂二篇，又易馬蹄一篇，其餘眾篇，或定點文句而已。後秀義別本出，故今有向、郭二莊，其義一也。

向秀之名，一直是中國思想史之中的謎團，除非發明了時光機，我們將永遠無法得知真相。

大多數人都想名留青史，但如果情況是「薛丁格的貓」，到底向秀是否值得留名，只是50/50的機率，那就尷尬非常了。

向秀「雅好老莊之學」，作品大多亡佚，他曾經注過《莊子》一書，舉世無雙，突破前人十多家的注解，可惜卻在完成之前逝世了。向秀雖有兒子，尚是幼小，無法承繼他的學問。

郭象知道了這件事，竊取抄襲向秀的版本，自己再完成餘下的各篇注解，說是自己獨力完成。 其時無人能分真偽，更枉論如今。而郭象的注本，卻成為研究莊子之流，無人不讀的經典。

大體而言，我們往往只知郭象之名，而末聞向秀。名留青史而如此拖泥帶水，向秀泉下有知，大概也哭笑不得吧？

Photo Credit: Yukinobu , Wikimedia Commons, Public Domain

名士悲劇，生命虛無

《世說新語．言語》：

嵇中散既被誅，向子期舉郡計入洛，文王引進，問曰：「聞君有箕山之志，何以在此？」對曰：「巢、許狷介之士，不足多慕。」王大咨嗟。

箕山之志：傳說堯想讓位給巢父、許由，他們不欲接受，隱居箕山。

嵇康、呂安因政治罪名而被誅殺，三千太學生哀求，只餘下廣陵散的絕響。

向秀目暏至友之死，傷心欲絕，更知自己隨時有相同下場。他為保性命，唯有應徵入京，官位雖然做到黃門侍、散騎常侍，「在朝不任職，容跡而已」，所任皆為虛職，並無實權，從不賣力做事。

向秀原本隱居山陽，後來委身司馬政權之下，大家都知道他是迫得不已。司馬昭胸有城府，派人試探他的人生志向，問道：「向秀，你不是想要隱居嗎，為什麼還留在朝野？」

他的回答值得玩味：「隱居之士，全部都是垃圾，不值效法！」

向秀知道，這是他能說的唯一答案。他最好的朋友，嵇康，不就是這種隱居之士嗎？但為了保全自身及家族的安危，只有講出違心之論，屈居在殺人政權的陰影，極為悲涼。

悲涼極致，當是向秀重臨故地，滿目只見嵇康往日身影，憶起嵇康行刑前為他彈奏的悲曲，揮淚書就〈思舊賦〉：

余與嵇康、呂安居止接近，其人並有不羈之才。然嵇志遠而疏，呂心曠而放，其後各以事見法。嵇博綜技藝，於絲竹特妙。臨當就命，顧視日影，索琴而彈之。余逝將西邁，經其舊廬。於時日薄虞淵，寒冰悽然。

魏晉名士看似風流，實則生命「無所掛搭」，無從自主，無能自立，一切可能實現的理想，皆已斷絕，尚有骨氣的人，在魏晉時代注定只有寒冰相伴罷了。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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