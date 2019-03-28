把救國團變成「殖民紀念樓」，是宜蘭該有的轉型正義嗎？

文：陳青天（自耕農）

讀到宜蘭市公所竟然把原本救國團大樓收回後，改名為日本殖民時第一任宜蘭廳長西鄉菊次郎出身地的「龍鄉樓」，還在旁邊標註日文，真是十分驚訝。宜蘭市府竟然如此媚日，讓人浩然長嘆。

宜蘭市長江聰淵對媒體表示，這棟樓是為了要感念日本人治水的貢獻，也是希望能加強與日本的深度交流，所以才取「龍鄉樓」為名。然而，眾所皆知，日本殖民統治時期，武力清鄉、掃蕩台灣，殘害了不知道多少台灣人，台灣人更是被當成二等公民對待，處處不如日本人，日本人在台灣進行的所謂建設，其出發點絕非為了台灣的民生樂利，而是為了搾取台灣資源所需。

回顧歷史，在日本殖民統治時期除了一些「三腳仔」之外，絕大多數台灣人過得都是悲慘、痛苦的日子，其中當然也包括宜蘭在內。台灣人好不容易脫離日本人的殘酷統治，現在竟然回過頭來以大樓的名稱歌頌日本人的「德政」，想以此加強與日本的交流，這是多麼踐踏台灣人的尊嚴與當家做主的歷程！

「吃果子，拜樹頭」，這是做人自然的道理，作為農人當然更了解，如果日本人真的在台灣有所建設，當然可以實事求是地去體會、去保留，就像日本人在宜蘭矗立的「西鄉廳憲德政碑」，我想無論任何宜蘭縣民都不會想去破壞它，因為這就是歷史的一部分。然而，政府當初將救國團大樓收回，說是為了「轉型正義」，結果將救國團大樓與志清堂（紀念蔣中正，號「志清」）的名字全部抹去，以「龍鄉樓」取而代之，就讓人懷疑所謂「轉型正義」的合理性。

蔣家治理台灣功過並呈值得討論，但把台灣從戰爭後的百廢待舉，一路帶到「台灣錢淹腳目」卻是不爭事實，這些過程相信也是我這種年紀的人所親身經歷，更也是歷史的一部分。抹去前朝治理台灣的全盤功績，卻對日人統治台灣時的建設感恩涕零，難道這種媚日的作法就是「轉型正義」嗎？這樣子就真正彰顯台灣人的主體性嗎？

最初，宜蘭市公所打算在未經過人民定奪的情況下，偷偷摸摸把大樓的名稱定為龍鄉樓，後來先後遇到立委參選人的質疑以及人民的反彈，才口口聲聲說願意改名，但仍然辯解說自己是在感恩日本人的統治，完全沒搞清楚為什麼人民這麼憤怒。

宜蘭明明出了個蔣渭水，宜蘭明明出了個陳定南，都是這麼偉大、有紀念性，更是真正在地、疼惜宜蘭的好人選，不紀念他們，卻去紀念日本殖民者，讓宜蘭人的腰遇到日本人永遠都直不起來，相信是絕大多數宜蘭民眾都不能接受的！

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航