創業女性就如《驚奇隊長》：不論拳頭是否能噴火，都需要閨蜜的安慰

為什麼女生在職場中一定要惺惺相惜,因為身為現代女性的難處男性無法體會,而女生,也無法體會男生在職場與家庭平衡的難處。

最近很多朋友反應,看完《驚奇隊長》發現劇情裡幾乎沒有講到女英雄本身的愛情故事與對愛情的期待,難道現在的女強人都不需要愛情嗎?我過去的文章中也常提到,女人在職場闖,幸福感與成就感是分開的,有專業領域或社經地位較高的女性其實在尋找心理「門當戶對」的伴侶是相對辛苦的。

我在許多文章提及,創業之後感情一直沒有心靈上的寄託,當多次跌入谷底時,沒有愛情的支撐,都是女性朋友扶了我一把,開導了我。

剛開始以熙國際要在中國大陸融資時,我在北京的融資場合被非常苛刻的對待,投資人直接攻擊我的外表,感覺不論是哪個台灣團隊過去都會落得被攻擊的下場。強國在經濟迅速起飛時候,連出租車師傅講話都有底氣,反觀台灣的創業團隊,常只因一句不接地氣的話語,接下來幾回合的Q&A就會連續被攻擊。

事實上,我認為融資過程的各種痛苦,是我們在追求企業成長過程自己應該要消化的,但我從小在成長的過程中被保護得較好,加上西方國家的溝通模式不會如此割喉,所以那幾天還是忍不住情緒潰堤。

當職場女性想哭時候應該要找誰聊?根據我自己的經驗,雖然更多男性了解資本生態,但男性不習慣用女人的方式安慰人,或是拿捏不好也可能讓對方有機可乘,怎麼想都不對。後來在隔天的一個商業聚會,有一位女性前輩看我氣色不太好,主動關心,我沒講兩句眼淚就流下來了。

我心裡的埋怨,是其他同年齡的女孩都在煩惱要嫁給誰,明天要去哪裡吃下午茶,但這些主題對我來說太遙遠,我明明可以過那樣奢侈的生活,卻選擇辛苦的道路。

後來她和我分享自己一路走來的心路歷程,首先,她給我一個溫暖地大擁抱、很多讚美與肯定,認為我已經很棒了,再來就是理性客觀的分析,這條路是我自己的選擇,所以本來就要比別人承擔得更多,我應該更相信自己,愛自己所選,選擇我所愛,並且享受過程,而走這條路的過程本來就會很顛簸,但年輕時能享受失誤上的痛,長大後就能從容成熟的體會別人的難處。

這位美麗的前輩,在很年輕時就進入了婚姻,她與「高富帥」的前夫生了三位血統優良的孩子,但王子終究是王子,太太在追求職場歷練時,這位前夫天天跟她吵架,導致她在剛被升官的同時,第四胎流產了。她為了維繫家庭的和諧放棄了自己的職涯發展,後來因為心情一直低落,身體狀態每況愈下,得了子宮頸癌,化療期間長達一年半,她回想起當時的婚姻狀態「我前夫就站在那裡,沒有照顧我,也沒有不照顧我,他不是一個壞人,但我也講不出他哪裡好」。

最後,她做完化療選擇離婚,重回職場,在遇到第二任老公前,感情空窗了七年,這十多年中,除了孩子外,幾位女性閨密一直是她最重要的精神支柱,能給她「女性式的慰藉」。其實女性式的安慰相較於男性在更複雜一點,因為女生會產生負面情緒,通常並不是單一原因,在情緒潰堤時候,說不清楚真正的觸發點,這讓男性聽了更混淆,這時只有女生聽得懂其中的「弦外之音」。跟這一位前輩聊完之後,我開始擁有更多正面的能量,很多時候,在情緒低潮點,我們要的不是客觀分析,而是更多的疼愛與支持,相較於男性,女性閨密能同時客觀與分析與給予溫柔的肯定。

在《驚奇隊長》裡面,在女主角猶豫不決時,她的閨密臨門一腳點醒她:

You are Carol Danvers. You were the woman on that black box risking her life to do the right thing. My best friend. Who supported me as a mother and a pilot when no one else did. You were smart, and funny, and a huge pain in the ass. And you were the most powerful person I knew, way before you could shoot fire through your fists.