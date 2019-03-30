創業女性就如《驚奇隊長》：不論拳頭是否能噴火，都需要閨蜜的安慰

為什麼女生在職場中一定要惺惺相惜，因為身為現代女性的難處男性無法體會，而女生，也無法體會男生在職場與家庭平衡的難處。

最近很多朋友反應，看完《驚奇隊長》發現劇情裡幾乎沒有講到女英雄本身的愛情故事與對愛情的期待，難道現在的女強人都不需要愛情嗎？我過去的文章中也常提到，女人在職場闖，幸福感與成就感是分開的，有專業領域或社經地位較高的女性其實在尋找心理「門當戶對」的伴侶是相對辛苦的。

我在許多文章提及，創業之後感情一直沒有心靈上的寄託，當多次跌入谷底時，沒有愛情的支撐，都是女性朋友扶了我一把，開導了我。

剛開始以熙國際要在中國大陸融資時，我在北京的融資場合被非常苛刻的對待，投資人直接攻擊我的外表，感覺不論是哪個台灣團隊過去都會落得被攻擊的下場。強國在經濟迅速起飛時候，連出租車師傅講話都有底氣，反觀台灣的創業團隊，常只因一句不接地氣的話語，接下來幾回合的Q&A就會連續被攻擊。

事實上，我認為融資過程的各種痛苦，是我們在追求企業成長過程自己應該要消化的，但我從小在成長的過程中被保護得較好，加上西方國家的溝通模式不會如此割喉，所以那幾天還是忍不住情緒潰堤。

當職場女性想哭時候應該要找誰聊？根據我自己的經驗，雖然更多男性了解資本生態，但男性不習慣用女人的方式安慰人，或是拿捏不好也可能讓對方有機可乘，怎麼想都不對。後來在隔天的一個商業聚會，有一位女性前輩看我氣色不太好，主動關心，我沒講兩句眼淚就流下來了。

我心裡的埋怨，是其他同年齡的女孩都在煩惱要嫁給誰，明天要去哪裡吃下午茶，但這些主題對我來說太遙遠，我明明可以過那樣奢侈的生活，卻選擇辛苦的道路。

後來她和我分享自己一路走來的心路歷程，首先，她給我一個溫暖地大擁抱、很多讚美與肯定，認為我已經很棒了，再來就是理性客觀的分析，這條路是我自己的選擇，所以本來就要比別人承擔得更多，我應該更相信自己，愛自己所選，選擇我所愛，並且享受過程，而走這條路的過程本來就會很顛簸，但年輕時能享受失誤上的痛，長大後就能從容成熟的體會別人的難處。

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這位美麗的前輩，在很年輕時就進入了婚姻，她與「高富帥」的前夫生了三位血統優良的孩子，但王子終究是王子，太太在追求職場歷練時，這位前夫天天跟她吵架，導致她在剛被升官的同時，第四胎流產了。她為了維繫家庭的和諧放棄了自己的職涯發展，後來因為心情一直低落，身體狀態每況愈下，得了子宮頸癌，化療期間長達一年半，她回想起當時的婚姻狀態「我前夫就站在那裡，沒有照顧我，也沒有不照顧我，他不是一個壞人，但我也講不出他哪裡好」。

最後，她做完化療選擇離婚，重回職場，在遇到第二任老公前，感情空窗了七年，這十多年中，除了孩子外，幾位女性閨密一直是她最重要的精神支柱，能給她「女性式的慰藉」。其實女性式的安慰相較於男性在更複雜一點，因為女生會產生負面情緒，通常並不是單一原因，在情緒潰堤時候，說不清楚真正的觸發點，這讓男性聽了更混淆，這時只有女生聽得懂其中的「弦外之音」。跟這一位前輩聊完之後，我開始擁有更多正面的能量，很多時候，在情緒低潮點，我們要的不是客觀分析，而是更多的疼愛與支持，相較於男性，女性閨密能同時客觀與分析與給予溫柔的肯定。

在《驚奇隊長》裡面，在女主角猶豫不決時，她的閨密臨門一腳點醒她：

You are Carol Danvers. You were the woman on that black box risking her life to do the right thing. My best friend. Who supported me as a mother and a pilot when no one else did. You were smart, and funny, and a huge pain in the ass. And you were the most powerful person I knew, way before you could shoot fire through your fists.

你是Carol Danvers，你是上了那台小飛機冒著生命危險做對的事情的人，你是我最好的朋友，在支持我這單親媽媽成為飛行員的人。妳聰明、幽默又難搞，但妳是我認識人中最有力量的人，在我知道你拳頭可以射出火花之前便是。

或許我們這輩子會遇到多次來來去去的愛情，甚至「Juicy」到有一天會昇華成親情，但女人之間的真友情，不會忌妒，也不會爭寵，默契度只會越來越好，如果妳在職涯發展中有一位好閨密，不要猶豫，現在就打電話約吃飯，給她一個大擁抱吧！

我是以熙國際Madeleine歡迎和我預約時間，用更好的語言和觀點表達自己。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航