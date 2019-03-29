【數位轉型私房菜】預知水災、淹水不是黑科技，水利署怎麼讓民眾「更有感」？

「明明才放晴，怎麼突然下暴雨？」被突如其來的「雨彈」殺個措手不及的經驗，台灣人最有感了。近年來因為全球氣候變遷，越來越常出現極端氣候，短時間下暴雨的機率提高，也常造就豪雨成災的窘境。

這種「短延時、強降雨」來得又快又急，不僅容易讓都市淹水，也容易引發山區坍方、土石流等意外災情。尤其，台灣的河川流路短促，水量留不住，儘管雨量「充沛」，卻常常得面臨兩極化的水資源問題：乾旱缺水及淹水洪害；因此災害警報、雨量資訊即時更新顯得更加重要，如何做到及早預測，遠勝過事發後再來防汛補救。

這些問題，現代科技有辦法解決嗎？

經濟部水利署資訊室主任黃貴麟說，水利署雖然有許多監測資料，像是雨量、風速、潮位、波浪、波向、地下水位、土壤含水量、遙測影像等水文資料，過去也利用經濟部「前瞻基礎建設計畫」經費，建置了一套「水資源物聯網」，將過往搜集、監測的水文與氣象雷達資料，先進行資料處理，並針對資料來源、檔案格式、坐標系統、空間與時間轉換，再利用雲端技術儲存演算，希望能用智慧化管理做「智慧河川」、「智慧防運」、「智慧灌溉」，達到調控供水、精準灌溉、淹水救助、洪災保險、防汛抽水、揚塵疏濬等功能。

Photo Credit: TNL Brand Studio 第一道「數位轉型私房菜」，邀請到經濟部水利署資訊室主任黃貴麟與台灣微軟首席營運長Hedy暢談水資源管理的工作與困境，以及如何藉由微軟Azure Stack讓水資源管理更聰明。

想讓民眾有感，需要更聰明的運算模式

運用大數據、物聯網、人工智慧以及雲端科技，水利署已能做到提早預警，但是這套運算設備還不算太聰明，需要等上三、四小時才有辦法得到未來的預估雨量，這對淹水防治來說根本緩不濟急。

「若一場雨降下，兩小時後才告訴民眾淹水將有八公分高，很難讓民眾有感。」黃貴麟表示，要更「即時」又「精確」的預測，得需要分散式資料庫或雲端模式演算；但公家單位在採購資訊設備時必須考量保密規範、資料保存在地化等條件，讓水利署在雲端技術的應用上面臨更加複雜的問題，這也是水利署決定引進微軟Azure Stack的原因。

Photo Credit: TNL Brand Studio 管理水資源是一項複雜的工程，需要透過前端的感測器布設，再陸續彙集、整合外部單位的各式資料。

微軟「混合雲」平台，既開放又能保密

Azure Stack是一套全新的混合雲平台，它正好就能夠解決政府單位在採購設備上遇到的問題。它是種落地型的雲端服務平台，同時具有「公有雲」與「私有雲」兩種服務；換句話說，不僅能在公有雲上儲存資料，也能在用戶的地端機房內架設私有雲，協助做資料的釐清與切分，讓機密、不適合存放雲端的資料保留在地端，同時也能讓開放性資料直接在雲端存取使用。

這特性正好符合水利署的需求，協助水利署做到更精確、快速的計算模式。而桃園農田水利會的「智慧灌溉」，也正是水利署使用微軟Azure Stack的起點。此外，Azure Stack可以將原本使用在灌溉的模型，透過Azure Stack拉回地端做測試，未來就有機會再延伸到防汛等其他功能的整合應用。

Photo Credit: TNL Brand Studio Azure Stack為混合雲平台，包含了雲端的「公有雲」與落地型的「私有雲」，能解決更全面的數據存取需求。

仿地震預報系統，水災預警「再進化」

黃貴麟解釋，未來水災警報將會「再進化」，如同地震預報系統，讓民眾能在「雨彈」襲來前的零到一小時就提前得到預警，並避開可能的災區。目前水利署也規劃做「地面水位計觀測淹水資料」，作為城市淹水觀測的大數據，提供人工智慧學習與精進，以數秒內的速度製作出城市未來一到三小時的預估淹水資料，讓淹水預測更為準確。

事實上，雲端技術的引進已經是很多企業在做的事，雲端平台也已經是數位轉型趨勢。根據報導，國際研究顧問機構Gartner預測，2020年以前，將有超過一半的企業IT委外案是採用雲端技術架構，顯見企業對於雲端服務的需求持續成長。

黃貴麟表示，水利署已打算在轄下的十個河川局負責佈建感測器，補足邊緣運算的缺口，而今年也以開放十個應用程式介面（API）為目標，並提供更利於程式開發者的標準格式化開放資料，同時積極舉辦技術工作坊、競賽等活動，就是希望能在微軟的工具協助下，透過數位轉型，讓水資源管理更聰明。

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