【焦點院線】《驚奇隊長》不驚奇，是為朋友兩肋插刀的鄰家好阿姨

文：綠可頌

不知道大家對號稱漫威史上第一位女超級英雄的《驚奇隊長》有什麼看法？要不是《復仇者聯盟3》在片尾放了個B.B. Call彩蛋，吸引大家去挖資料出來，不然我想很多人都不知道原來漫威還有這一號人物。不過這也挺有意思的，為何漫威要把這一位近乎無敵的超級英雄隱藏這麼久？非得要等旗下紅牌們都被滅掉一半了，這位救世主才姍姍來遲。

打著女超級英雄的名號，又扮演關鍵時刻出場的壓軸人物，影迷對她肯定有相當高的期待。但《驚奇隊長》的電影上映後，討論熱度相對其他漫威電影少很多，特別是許多負評認為它跟《黑豹》一樣，都是披著政治正確的外衣，包覆著毫無特色的人物設定，以及平凡無奇的故事內容。

先不論這類負評是否是帶有歧見。不可否認《驚奇隊長》就是主打女權主義的電影，而它的故事確實缺少了點驚奇感。在當今各種超級英雄都要強調個人風格、鮮明化性格特色的時代。

《驚奇隊長》根本樸素平凡的小人物，沒有曲折離奇的出身，角色個性也四平八穩，大概就是個鄰家大姐姐⋯⋯喔不，人家已經是阿姨輩了，只能說驚奇隊長出道得有點晚了，好朋友的女兒都大了，她才剛開始自己身為超級英雄的啟蒙。

Photo Credit：博偉

我們幻想中的女英雄，好像不該這麼平凡。先前DC漫畫改編的《神力女超人》幾乎成了女性英雄的典範，一個神話中肩負民族使命的不凡女子，下凡人間引領眾生向惡勢力奮戰。搭配以色列演員蓋兒．加朵亮眼突出的外型，舉手投足間充滿異國情調的性感魅力，搭配無肩帶馬甲和超短裙的裝扮，完美詮釋我們印象中的女性英雄人物，就是要才貌出眾，性感與力量兼備。

飾演驚奇隊長卡蘿．丹佛斯的布麗．拉爾森，似乎就沒有這種迎合主流審美價值的魅力。她的外型沒那麼美艷，表情沒那麼戲劇化，驚奇隊長的服裝又包得很滿，打鬥時展現出來的，是一種苦幹實幹的拼博。讓人不時浮現她在《不存在的房間》裡為母則強的堅毅風範。

平凡沒什麼不好，可以是一種審美的轉向，也可以弱化英雄電影總是聚焦在主角身上的刻板印象。如果《驚奇隊長》是為了晚點上映的《復仇者聯盟4》做前導的話，那確實沒有必要在一個眾星雲集的大亂鬥電影中，再塞一個無敵的全能英雄，搶走全部人的風頭。 我們只要知道，她是一個即將在緊要關頭出現，為朋友兩肋插刀的好隊友就對了！

Photo Credit：博偉

友誼確實是《驚奇隊長》中比較深入刻畫的部分。導演安娜．波頓、瑞安．佛瑞克兩人是老搭檔，他們合作的電影如《我的左派老師》、《中年逆轉勝》等片，其實都很強調人際關係的互動與情感交流，特別是朋友，如何扮演人生中關鍵的角色。

在《驚奇隊長》中，主角卡蘿．丹佛斯在破碎的記憶中所找回最珍貴的事情，是過去最忠誠的朋友瑪麗亞，還有她的女兒莫妮卡。她所要面對的最大敵人，也是如自己導師般的指揮官，對她的背叛以及隱瞞的真相。卡蘿．丹佛斯不是一個為自己存在的角色，她的重要性是透過群體展現出來的。

而她與神盾局探員尼克．福瑞之間的相遇，以及隨後建立起的患難情誼，成了「復仇者聯盟」最後關頭，是否能夠逆轉勝的關鍵。要知道該聯盟裡面的成員可是各個都很有個性跟脾氣。在亂世面臨崩解時，期盼一個充滿義氣、堅強、能頂住所有壓力的無私女性英雄，也許是這個世代對救世主的一種想望。

當然，畢竟《復仇者聯盟4》都還沒出來，上面的評論都只能是算假說，所以不排除驚奇隊長在這部電影裡面會開始鬧彆扭。

不過身為漫威最強招牌級超級英雄，還是會讓人對她的未來有所期待。但在離開復仇者聯盟後，做為獨立的超級英雄電影，《驚奇隊長》未來所要面對的瓶頸，恐怕是如何突破平凡，開始展現角色清晰度了。這點，也許熟悉漫畫的漫威迷會有些想像。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航