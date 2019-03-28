交通事故加重罰則之前，先看看日本如何降低肇事率

文：東京新生（離開校園後就一腳踏入媒體圈，但是咬了幾口蘋果後，選擇暫時出走）

近來台灣為了加重酒駕罰則吵得沸沸揚揚，立法院也討論《道路交通管理處罰條例》的修正。但是，台灣交通事故的發生，豈止是酒駕而已，從新聞可以發現，光從今（2019）年初開始就發生多起行人要過斑馬線時，遭到轉彎車撞死的事故，每年許多交通事故的發生，甚至逐年攀升的死傷人數，根本已經成為台灣的國安問題。

台灣道路交通事故有多麼驚人，可以從數據中說話，根據內政部警政署統計的資料，2017年時，全台灣的肇事件數高達29萬6826件、死亡人數有1517人、受傷人數有39萬4198人。到了去（2018）年時，肇事件數更往上攀升到30萬4821人、死亡人數有1493人、受傷人數則有40萬5147人。至於，去年酒駕交通事故A1類，當場死亡或24小時內死亡的人數則為100人，受傷則有41人。

如此可怕的數字，代表著是台灣人普遍對於交通安全的長期不重視，甚至政府也沒有改進的決心，才會導致每年的交通事故都如此嚴重，並且造成許多民眾的死亡與受傷。

其實台灣機車多，確實是提高交通事故的原因之一，但是不少汽機車駕駛不懂得過彎減速、禮讓行人，完全沒有基本的交通安全觀念，更是導致交通事故年年居高不下的原因，因此首先要改進的問題，就是駕駛人的觀念，還有懂得尊重別人。

相較之下，拿日本來相比，日本的交通事故死傷人數是年年降低，過去最高的紀錄是1970年的1萬6765人死亡。根據日本警視聽的統計，2018年的交通事故統計死亡人數是3532人，創下日本自1948年有統計數字以來的最低紀錄。同時，2018年時，日本發生交通事故的受傷人數為52萬4695人，及交通事故發生件數43萬345件，則是自1967年來的最低紀錄。

要觀察交通事故的發生率，除了法律層面外，還可以從生活周遭看起。為了預防事故的發生，日本政府是從小學就開始進行各種交通宣導，甚至會模擬車禍現場，讓學生們知道車禍的可怕。而警察也會利用各種時間到公園、活動場所，甚至定期舉辦全國交通宣導周，來加強、深植民眾對於交通安全的概念，這些努力就是要避免不幸的發生。

除此之外，日本全國的都道府縣中，也會設置所謂的「交通公園」，裡面模擬正常的道路，並設置各種交通標誌，同時公園內通常也會提供腳踏車的租借，這種做法主要是讓父母帶著小孩到公園玩時，可以從小就對各種交通號誌有所認識，也能夠從小了解遵守交通安全的重要性。舉例來說，光是東京都內的交通公園數量就超過20個，可以說是盡力推廣交通安全的重要性。

至於在台灣常造成行人危險的公車呢？在日本又是怎麼做？日本的行人過馬路可以較為放心，因為絕大部分的車子到達十字路口前就會開始減速，同時絕大多數不會搶著轉彎，當然公車也不例外。公車司機各家的狀況不同，但是我曾在東京都內看到，實習的公車司機是必須先經過「試開」，車上也有許多站著、坐著模擬乘客的「有經驗司機」，隨時提醒新手上路要禮讓行人、注意安全。

在東京時，也有搭過新手司機的公車，不但司機本人手臂上會戴上「研修中」的臂章，甚至車上還會有隨車人員，來觀察新手駕駛會不會有什麼狀況。當然大部分的司機都會等上車的乘客坐好，或是握緊把手後，才輕聲提醒「要開車了」，很少會發生台灣公車搶快、超速的情形。

但是，日本的交通安全也不是完美的，因為高齡化社會的到來，隨著年齡增加，所以人類的反應會變慢，因此近年來高齡駕車的交通事故，也是時有所聞。同時，雖然人數減少，但是，根據日本警視廳的統計，交通事故死亡人數中，65歲以上的人佔了55％，是相當高的比例，這也是日本政府需要再思考策略，思考要如何預防高齡駕車導致交通事故。

合各種數據與現況來說，台灣的交通安全改進，確實是目前很大的問題，日本的國民人數是台灣的5倍多，但是台灣在交通事故上的發生率與死傷人數，卻與日本相差不遠，這是急需解決的問題。

交通事故的高發生率，儼然已經成為台灣的國安危機，要如何盡快做出改變，同時減低交通事故的死傷率，絕對是刻不容緩的事情。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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