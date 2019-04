優化口說技巧：「語調重音」讓你的英語更好消化

文:史嘉琳(台大外文系教授)

像是「put on」(穿上)、「take out」(拿出去)、「use up」(用光)、「turn off」(關掉)等等,這些「片語動詞」(phrasal verbs)大家應該都熟悉。可是,你知道這些動詞特有的重音規則嗎?

這些重音規則其實並不多,也不複雜,學會了以後,跟別人用英語互動時可以更順暢愉快,也比較不容易發生誤會。

要了解片語動詞的重音規則前,必須要先回去複習英語最基本句子語調(sentence intonation)的規則才行。之前的文章裡已經介紹過所謂「語調重音」(tonic stress)的概念。

最重要的一點是,每一個英文句子斷句的地方前,都有一種特別高的重音,叫做「語調重音」。

當對方聽到了語調重音時,就知道句子已經到了斷句處,要先把前一段話的意思弄清楚才繼續聽下去。一句話裡有多少斷句的地方,就有多少個語調重音。如果你的英文少了斷句和語調重音,對方會聽得比較辛苦,好像被人一次塞了一整個饅頭到嘴裡去,沒辦法小口小口吃。

片語動詞一般有兩個成分,首先是基本動詞,如pick,再加上後面的某一種虛詞或「質詞」(particle),如up。方便起見,這個質詞我們來叫它「介副詞」。

片語動詞的兩個字裡,介副詞要唸得特別高,因為片語動詞是獨立的一段話,而一段話結束接下一段之前需要停頓。作為這短短停頓前的最後一個字,介副詞要加上語調重音才行。

有的教科書說,只有後面的介副詞才有重音,前面的基本動詞沒有,這是不對的。基本動詞也有重音,不過是一般重音,不是語調重音,所以片語動詞的前半部分,聽起來相對之下沒有後半那麼顯著。

實際上一般母語人士根本沒聽過「tonic stress」這個詞,也不知道這個重音規則,只會講,不會分析,也多半沒有察覺到tonic stress的存在。因此母語者不一定能教這些規則。學習者要自己自己盡量充實自己的知識,不要太依賴老師和教科書。而且要多聽、用心聽母語者怎麼說,也要多相信自己的耳朵,不要被動地認為課本沒教、考試不考就不用管。

我們先來試試看,用正確的重音唸出以下幾個片語動詞,要留意沒有重音的音節(用非粗體黑色標出)。

除了動詞+介副詞的結構,很多動詞片語後還有另一個看似介系詞的字──不用懷疑,是介系詞沒錯!雖然介副詞和介系詞看起來都一樣,可是有兩點不同。

片語動詞跟一般動詞一樣,有「及物動詞」(vt: transitive verb)和「不及物動詞」(vi: intransitive verb)之分。及物動詞可以直接接受詞,例如:

Let's try *out the new charger.(我們來試一下新的充電器)