優化口說技巧：「語調重音」讓你的英語更好消化

文：史嘉琳（台大外文系教授）

像是「put on」（穿上）、「take out」（拿出去）、「use up」（用光）、「turn off」（關掉）等等，這些「片語動詞」（phrasal verbs）大家應該都熟悉。可是，你知道這些動詞特有的重音規則嗎？

這些重音規則其實並不多，也不複雜，學會了以後，跟別人用英語互動時可以更順暢愉快，也比較不容易發生誤會。

「語調重音」讓英語比較好「消化」

要了解片語動詞的重音規則前，必須要先回去複習英語最基本句子語調（sentence intonation）的規則才行。之前的文章裡已經介紹過所謂「語調重音」（tonic stress）的概念。

最重要的一點是，每一個英文句子斷句的地方前，都有一種特別高的重音，叫做「語調重音」。

當對方聽到了語調重音時，就知道句子已經到了斷句處，要先把前一段話的意思弄清楚才繼續聽下去。一句話裡有多少斷句的地方，就有多少個語調重音。如果你的英文少了斷句和語調重音，對方會聽得比較辛苦，好像被人一次塞了一整個饅頭到嘴裡去，沒辦法小口小口吃。

片語動詞的特色：唸完要斷句

片語動詞一般有兩個成分，首先是基本動詞，如pick，再加上後面的某一種虛詞或「質詞」（particle），如up。方便起見，這個質詞我們來叫它「介副詞」。

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片語動詞的兩個字裡，介副詞要唸得特別高，因為片語動詞是獨立的一段話，而一段話結束接下一段之前需要停頓。作為這短短停頓前的最後一個字，介副詞要加上語調重音才行。

有的教科書說，只有後面的介副詞才有重音，前面的基本動詞沒有，這是不對的。基本動詞也有重音，不過是一般重音，不是語調重音，所以片語動詞的前半部分，聽起來相對之下沒有後半那麼顯著。

實際練習片語動詞唸法

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實際上一般母語人士根本沒聽過「tonic stress」這個詞，也不知道這個重音規則，只會講，不會分析，也多半沒有察覺到tonic stress的存在。因此母語者不一定能教這些規則。學習者要自己自己盡量充實自己的知識，不要太依賴老師和教科書。而且要多聽、用心聽母語者怎麼說，也要多相信自己的耳朵，不要被動地認為課本沒教、考試不考就不用管。

我們先來試試看，用正確的重音唸出以下幾個片語動詞，要留意沒有重音的音節（用非粗體黑色標出）。

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為什麼動詞後有兩個介系詞？

除了動詞＋介副詞的結構，很多動詞片語後還有另一個看似介系詞的字──不用懷疑，是介系詞沒錯！雖然介副詞和介系詞看起來都一樣，可是有兩點不同。

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片語動詞後面什麼時候加介系詞？

片語動詞跟一般動詞一樣，有「及物動詞」（vt: transitive verb）和「不及物動詞」（vi: intransitive verb）之分。及物動詞可以直接接受詞，例如：

Let's try *out the new charger.（我們來試一下新的充電器）

不及物動詞要在受詞前另外加適當的介系詞，例如：

Let's try *out for the play!（那齣話劇我們去試鏡一下吧！）

我們來看一些不可以直接加受詞的例子：

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當片語動詞變成名詞

部分片語動詞可以變成名詞，可是要注意這4個地方：

寫成一個字還是兩個字？（中間有空格嗎？） 重音 意思的變化 詞序

如果可以變成名詞的話，

原先的片語動詞中間的空格通常要拿掉，兩個字會寫成一個字。例如burn *out（燒掉）→ *burnout（倦怠感） 只有前面動詞有重音，後面的介副詞沒有重音。例如burn *out（燒掉）→ *burnout（倦怠感）。 意思可能也有所改變。例如burn *out變名詞時，意思從具體的「燒掉」變成描述心裡與生理狀態的「過勞引起的倦怠感」。不一定每一次有意思上的改變，自己要留意。

下面舉一些片語動詞變成名詞的例子。

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不是每一個片語動詞都能這樣變成名詞，例如go *back（回去）和call *off（取消）沒有相對的名詞型態，常要用拉丁字根的名詞來頂替，例如go *back → return和call *off → cancellation。

另外，有的片語動詞變成名詞時，要把「動詞—介副詞」的次序顛倒過來變成「介副詞—動詞」，例如take *in（納入）的名詞是*intake（納入量）。又有的片語，「動詞—介副詞名」和「介副詞—動詞」兩種詞序都有，意思也各不同，例如：

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片語動詞變出來的名詞，絕大多數是不倒裝的，只要特別注意那些要倒裝的就可以了。

中文也有兩個字對調後會變出兩個不同意思的片語，像「走出」和「出走」、「出發」和「發出」、「收回」和「回收」，英文在這點上可不算是特別奇怪或複雜喔。

附註：

如要複習「語調重音」規則，請見：

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航