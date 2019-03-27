【插畫】「切手」、「小人」這些日文漢字和你想的不一樣

10 Seconds Class - 10秒鐘教室

除了平假名和片假名的用法之外，日文中也會有許多漢字，雖然整體來說可以降低旅行溝通的不便，但有些日文的漢字詞和中文字面的意義不同，一不小心還可能造成誤會。

除了激安、大根、放題這些台灣人比較熟悉的名詞之外，日文中聽起來很可怕的「切手」其實是郵票的意思，「小人」也不是在罵人，而指的是兒童，至於「替玉」則是拉麵店加麵的意思。此外，像是交番（派出所）、八百屋（蔬果店）、贅沢（豪華）等等的常用詞彙，都和中文的字面意義不太一樣。

你又看過哪些與中文意義不同的日文漢字呢？和我們分享吧！

►為什麼日文漢字的發音跟現在不一樣？先認識中古漢語的三種鼻音結尾

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責任編輯：丁肇九

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