深陷經濟困境的難兄難弟：美國、英國各有自己的問題要面對

文：鄭貞茂（台灣亞太產業分析專業協進會院士）

2019年全球經濟成長將面臨各種挑戰，包括美中貿易衝突、歐洲經濟成長疲軟、中國經濟趨緩，以及英國可能無協議脫歐等風險。其中我感興趣的是英美兩國所面臨的經濟挑戰，以及其領導人如何提出因應對策。因為這兩個國家目前所面臨的經濟問題，都是自己製造出來的，雖然背後有其複雜的各種因素，但最重要的是既然民眾已經選擇要走的道路，其領導人最後是否能領導這兩個國家脫離經濟困境，市場又是如何看待未來局勢發展。

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川普用演講回應外界的質疑

美國經濟去年（2018年）第三季經濟成長仍高達3.4％，雖然不如第二季的4.2％，但表現仍然強勁，不過元月份國際貨幣基金最新出爐的世界經濟展望報告，認為美國2019年經濟成長率，將由去年預估的2.9％下滑至2.5％，2020年再降為1.8％。另外市場對於美國聯準會今年升息的看法，也由3碼降至最多升息1碼，甚至也有人認為2020年聯準會可能就會開始降息。因此，美國經濟目前雖然穩健，但顯然外界並不認為其經濟可以持續穩健下去。

主要的問題點，就在於川普總統的施政主軸及其行事風格。儘管外界認為川普的行事風格頗具爭議性，但他仍積極面對問題並提出其解決方案，今年2月5日川普總統在國會的第二次國情諮文，主題是「選擇偉大」，全程演講83分鐘，獲得100多次熱烈掌聲和起立致敬，顯示其做為國家領導人的風範與魅力。對於市場分析師與英文學習者，是一個很好了解政府政策與英文演講的範例。

川普談大政治也說小故事

首先，川普總統一開場就引用諾曼第登陸75周年以及美國登陸月球50周年紀念，來彰顯美國的過去偉大成就，並順勢引導出他的政策可以讓美國繼續偉大，且呼籲兩黨合作來完成更多成就。當然，川普總統在演說中羅列他的許多政績，包括美國經濟處於前所未有的繁榮，尤其是製造業創造出60萬個工作機會，500萬人脫離食物券的救助、對工作階層以及有幼兒家庭的減稅、廢止歐巴馬健保對民眾的強制負擔。

川普也不忘引用兩個個人的小故事，來凸顯其對美國刑事判決中所存在的不公平做出矯正。接下來的重點在於引出美國目前所面臨的迫切危機，亦即非法移民問題，以及伴隨而來的社會問題，如工作機會被剝奪、毒品與犯罪增加、學校、醫院以及社會安全網等資源被耗盡，為其興建邊境圍牆的正當性做出辯護。

接下來川普總統列舉了一些當前重要政策，包括扭轉不公平的貿易政策、重建美國基礎設施、降低健保和處方藥價格、對抗兒童癌症、保護生命禁止晚期墮胎、提升美國軍力、退出「中程導彈條約」、2月底在越南和北韓領袖金正恩再次會面、譴責委內瑞拉總統馬杜拉、用務實主義處理中東問題、撤出「伊朗核子協議」。最後再藉由一些個案，讓整個國會殿堂見證美國人的英勇事蹟，並以選擇偉大做為演講的收尾。

經濟得分但執政失分

這是一篇很成功的演講，但為何學者給川普總統的政策分數很低？依據芝加哥大學對約50位著名經濟學者所做的調查顯示，學者們幾乎一致認為川普的政策具有毀滅性。因此儘管美國經濟得分堅實，但許多學者都對他履行總統職務深感不安。首先在貿易政策上的得分是F（Failure），因為美中貿易衝突將引起中國大陸的報復，對美國經濟不利。即便課徵關稅帶來稅收，但卻增加企業與消費者的成本，並且導致股市下挫。另外川普廢除北美自由貿易協定（NAFTA），但新成立的美墨加協定（USMCA）也好不到那裏去，同時川普的平衡貿易政策，卻讓美國貿易赤字激增到10年來的新高。

在財政政策方面，學者給了川普D-的分數，主要是時機不對，他在美國經濟最不需要刺激時，實施減稅1.5兆美元，造成財政赤字飆高；萬一下次不景氣來臨時，政府將很難再用財政政策來刺激成長。另外在貨幣政策上川普得到C的成績，主要理由是川普任命完鮑爾（Jerome Powel）擔任聯準會主席之後就應該放手別管，但川普卻一再干擾聯準會的獨立運作。由此看來，經濟學者對美國未來經濟成長是抱持保守的態度，雖然經濟學者的意見不一定全對，但看起來川普是不大相信經濟學者的話，後續美國經濟表現就可見證誰對誰錯。

英國脫歐前景遲遲不明

同樣的情況發生在英國，2016年6月的脫歐公投決定了英國未來的經濟命運，而在這過程中的關鍵性人物，就是首相梅伊夫人（Theresa May）。做為英國脫歐政策的執行者，梅伊的最佳策略就是完成有秩序的脫歐，以確保英國的最大利益。

她在2017年1月的演講中提到脫歐談判的12項目標，包括談判過程盡可能給企業充分的訊息、決定英國法律的自主權、強化英國4個領域的完整連結、維持與愛爾蘭的共同旅遊地區、控制移民、維護歐盟民眾在英國的權利與英國民眾在歐盟的權利、保護勞工權利、與歐洲市場維持自由貿易關係、同時開拓與其他國家的貿易協定、讓英國成為科學與創新的最佳場域、在防止犯罪與恐怖主義上與歐盟持續合作、以及平順而有秩序的脫歐。閱讀完這篇演說，讓人感受到脫歐真的是英國的最佳選擇。

但之後的狀況卻是，好不容易與歐盟達成的協議卻得不到國會的支持，雖然梅伊夫人成功地渡過倒閣危機，但與歐盟的二次談判並不順利，梅伊也不願意舉辦脫歐二次公投。眼見英國脫歐的時程就在今年3月29日，屆時若無法完成任何協議，也沒延長脫歐談判時間，英國經濟將面臨無協議脫歐之後的諸多挑戰，上述12項目標可能大半沒法完成。根據國際貨幣基金的預測，英國在2018到2020三年的經濟成長率約為1.4％、1.5％與1.6％，雖不如2017年的1.8％與脫歐公投前的超過2％經濟成長，但這其中隱含的假設是英國的脫歐是有秩序的脫歐，因此未來的局勢演變仍將充滿許多不確定性。

最後，做為國家的領導人，川普與梅伊皆在演講中展現他們的理想願景，試圖引領國家的未來方向，但英語中有所謂的「」「Action speaks louder than words」或是「Deeds, not words」的俚語，亦即雖然文詞可以打動人心，但最後還是要靠行動才能決定國家的未來前途。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航