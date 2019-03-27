缺少合身太空服，史上第一次全女性的「太空漫步」臨時取消

美國航太總署（NASA）原本29日要進行史上首次「全女性團隊」的太空漫步任務喊卡，原因竟然是太空服不夠穿。

今年3月，NASA對外宣布，將在3月29日進行有史以來第一次「全女性」的太空漫步 – 2名女性太空人麥克萊恩（Anne McClain）及科赫（Christina Koch），將走出國際太空站艙，為太空站更換電池。以往這樣更換電池的工作，通常是交給男性，或是一男一女，這次首次由女太空人執行，格外受到外界矚目。除此以外，擔任這次太空漫步任務的飛行控制員、飛行駕駛，也全是女性。

不過這項任務在25日，忽然遭到調整，理由是沒有足夠的合身的太空服給女太空人。

國際空間站上太空服分為中號、大號和超大號尺寸，NASA表示，因為太空站的太空服不夠，管理人員決定調整任務。

NASA於25日表示，女太空人麥克萊恩在22日進行太空漫步任務後，發現中號的太空服更適合自己，但29日可用的中號太空服「只有一件」，是為科赫準備的，因此只能臨時改變計畫，由男太空人哈格（Nick Hague）取代麥克萊恩進行此次的太空漫步。麥克萊恩則暫定於4月8日，和男太空人聖雅各（ David Saint-Jacques）搭檔完成太空漫步。

這樣的說法引發外界嘩然，26日NASA 又再度澄清，指太空站上有「不只一件」中號太空服，但為了保證如期完成任務，「更換太空人比重新調適太空服要更安全且更快」。

NASA發言人謝爾霍茲（Stephanie Schierholz）告訴《華盛頓郵報》，這次的服裝尺寸意外，是因為雖然太空站上有2件中號的太空服，其中只有1件的配置適用於太空漫步，與其要趕在29日前組建好配置，NASA決定直接更換任務成員「比較有效率」，她也指出，「當你可以選擇更換人員時，任務本身比超酷的里程碑來得重要」。強調2位女太空人仍會執行太空漫步，只是沒辦法一起出發。

We’ve seen your tweets about spacesuit availability for Friday’s spacewalk. To clarify, we have more than 1 medium size spacesuit torso aboard, but to stay on schedule with @Space_Station upgrades, it’s safer & faster to change spacewalker assignments than reconfigure spacesuits. pic.twitter.com/tPisBHaF2p — NASA (@NASA) 2019年3月26日

太空服有多重要？

太空漫步的時間約為7小時，太空衣是太空人在宇宙中唯一能依賴的迷你太空艙，而穿著加壓的太空衣對於太空人來說，在體力和耐力上都是一項考驗，因此太空漫步的服裝是否合身，是一項非常關鍵的問題，關乎到任務能否成功。

雖然在出發之前，太空人會反覆確認太空漫步服裝的合身程度，不過天文新聞網站《Space.com》指出，人類的身高在無重力狀態下會增加，麥克萊恩也曾表示，自從去年12月登上太空之後，自己已經長高了約5公分。

NASA發言人謝爾霍茲補充說，「沒有一個訓練環境可以完全模擬在無重力下進行的太空漫步。太空人可能會發現他們的尺寸偏好，在太空上發生變化。」因此太空人在地面訓練中穿著的太空服尺寸，到了太空後仍然可能需要調整。

雖然不可掌握的太空狀態，為此次無法執行任務的問題提供了一項合理的說詞，不過《NPR》報導指出，NASA原本要訂製比較小型的太空衣，但最終因為預算有限而作罷，這對身形比較嬌小的女太空人來說，無異是一大衝擊。報導指出，根據NASA在2003年做的分析，發現沒有男太空人因為太空衣而受限，但有1/3的女性無法執行太空漫步，只因她們找不到「適合的尺寸」。

全球有多少女太空人？

自1961年人類首次進入太空之後，近60年內已有超過500人曾進到太空，但只有11％為女性。另外執行過太空漫步的女太空人，在麥克萊恩之前只有12位，相較之下有200多位男性。

全世界第一位進行太空漫步的女性太空人，是前蘇聯飛行員薩維茨卡婭（Svetlana Savitskaya），她在1984年完成太空漫步，此後只有12名女性進行過太空漫步。麥克萊恩在3月22日成為第13位完成此任務的女太空人，而科赫29日的太空漫步，將讓她成為第14位。而根據NASA資料，自1998年以來，國際太空站已進行過214次太空漫步。

不過NASA聲稱，這樣性別失衡逐漸獲得改善，2013年太空人培訓班競爭激烈，有超過6100人遞交申請，最後獲選的8名成員，其中有一半是女性，包括原本要執行全女性漫步的太空人麥克萊恩和科赫，而NASA目前有能力從事太空任務的38名太空人中有12位是女性，未來將有更多送女性上太空的機會。

謝爾霍茲25日表示，隨著女太空人的比例增加，全女性執行任務在未來「是一定」會發生的。

科赫上個月接受採訪時表示，她非常興奮地要執行這項太空任務，特別是在美國婦女歷史月（3月）執行任務，她表示「這是一個獨特的機會，我希望我能夠激勵那些可能正在關注的人。」

出生北卡羅萊納州（State of North Carolina）的科赫表示，她長大的過程中，沒有太多的工程師榜樣，「我希望我能成為人們眼中的導師，當人們可能需要一個這樣的人當榜樣時」，她也表示，如果你周遭沒有這樣的前例也無所謂，重要的是，你其實可以實現你所熱衷的任何事情。

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核稿編輯：楊士範