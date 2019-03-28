麻疹不可輕忽：紅疹出現前、消失後4天，皆具有傳染力

文：劉育志醫師

麻疹是什麼？

麻疹是種高度傳染性疾病，病原為「麻疹病毒」，麻疹病毒是一種RNA病毒。根據估計，每年全世界有超過2000萬人感染麻疹。

得到麻疹會有什麼症狀？

麻疹病毒的潛伏期約7至21天，開始發病時患者會出現高燒、咳嗽、結膜炎、流鼻水等呼吸道症狀，接著口腔黏膜會出現一些白色斑點，然後皮膚開始出現紅疹，從臉部逐漸往軀幹、四肢擴散，紅疹會持續約7天後漸漸消退。部分患者會併發肺炎、中耳炎、腦炎，嚴重可能導致死亡。嬰兒、營養不良、健康狀況差的人病情會較為嚴重。

由於麻疹病毒可以經由飛沫傳染，且在紅疹出現前、消失後4天，皆具有傳染力，所以非常容易散布。

如何治療麻疹？

對於麻疹目前沒有特別的藥物，大多是採支持性療法，也就是補充水分、改善症狀。世界衛生組織建議可以給予患者維生素A，認為有助於減少併發症及死亡率。

如何預防麻疹？

預防麻疹最有效的方法就是接種疫苗，讓我們的免疫系統能夠產生對抗麻疹病毒的抗體。目前台灣的小朋友在出生滿一歲及國小一年級時都會注射「MMR」混合疫苗，裡頭包含麻疹、腮腺炎、德國麻疹。隨著疫苗接種的普及，近年來麻疹的本土病例已相當少見。尚未接種疫苗的幼兒要避免出入人潮多的公共場所，而養成洗手的好習慣才能避免各式各樣的傳染病。

若打算出國旅遊需要注意什麼嗎？

世界上許多國家都仍有麻疹流行，例如中國、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞等。雖然大多數人都有接種過麻疹疫苗，不過隨著年齡增長，防護的效果可能會逐漸下降，在出國之前可以請醫師評估。

返國之後假使出現發燒、咳嗽、紅疹，要盡快就醫，並告訴醫生曾經旅行的地方。

接種麻疹疫苗有什麼副作用？

接種部位可能會有些微腫脹、發紅。有些人可能在接種疫苗一、兩周後出現發燒、咳嗽、流鼻水或紅疹，但是症狀大多較輕微。由疫苗產生的嚴重併發症極為罕見。按時接種疫苗是較適當的做法。

麻疹和德國麻疹有關係嗎？

麻疹和德國麻疹是兩種不同的疾病，但是同樣是經由飛沫傳染，且會出現發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀。較不同的是德國麻疹會讓患者耳後淋巴結、及頸部淋巴結腫大。德國麻疹對發育中的胎兒影響很大，當孕婦感染德國麻疹時，可能導致胎兒畸形或死亡。所以為了避免影響胎兒，生育年齡的女生會全面接種疫苗。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航