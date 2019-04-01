《艾蜜莉會計師的10堂創業必修課》：「公司」與「行號」有什麼不同？

文：鄭惠方

創業組織該如何選擇？公司或行號？

事業組織設立，是許多人創業夢想的起點。

在你準備摩拳擦掌創業的同時，除了尋找創業資金來源、找尋合適的創業夥伴、調研市場及開發客戶，還有一件很重要的事情，就是成立事業經營的主體。有了公司或行號這個事業主體後，你的事業才能正式展開，包括與上游供應商簽訂供貨合約、與客戶簽訂銷售契約、簽訂事業合作夥伴等，讓營運真正地步上軌道。

因此，創業家常見的一個問題是：「我們應該要設立公司還是行號？」或是「公司與行號有什麼不同？」

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公司與行號，在事業名稱專用性、出資者責任、法人人格、營業稅、所得稅及盈餘分配、組織轉換等，都有極大的差異。創業家在創業前，應考量事業營運涵蓋的地理範圍、營收規模、營運風險等因素，決定設立公司或行號。以下就公司與行號之各項差異，做細部說明。

一、事業名稱專用性

如果創業主想設立的是小型商店，市場及客戶具有區域性，未來的規模也不會迅速擴張，因此不需要全國性的專用名稱，此時可以考量選擇設立行號。行號又分為獨資及合夥組織，獨資主的經營掌握權力比合夥組織強，但合夥組織的資源通常會比獨資組織來得多。

但如果創業主的事業企圖不侷限在區域性的生意，而是著眼全國甚至是跨國的生意，此時選擇公司組織較佳。由於公司的名稱全國不得重複，所以不必擔心今天在一個縣市做出名聲及品牌後，到其他縣市擴點又要換另一個事業名稱。

二、股東（出資者）責任

就股東（出資者）責任的角度，行號組織不管是獨資或合夥，出資者都是負無限清償責任。而公司股東僅就其出資額或所認股份負有限清償責任。因此，若從事的產業特性具有高度營運風險，或是事業規模較大時，創業主應審慎評估有無必要將其身家財產繫於一旦，承負無限清償責任的風險。

三、法人人格

行號及公司另一項差異，就是有無法人格。依《民法》26條，法人於法令限制內，有享受權利負擔義務之能力。行號非法人組織，無獨立之法人人格，故合夥財產為合夥人共有。公司為營利法人，擁有獨立之法人人格並獨立為法律行為，故公司財產屬於公司本身單獨擁有，與股東財產分離。

四、營業稅

行號若每月營業額在新臺幣20萬元以內者，為小規模營業人，可以申請免用統一發票適用營業稅率1％。公司組織及每月營業額超過20萬元的行號，依規定需使用統一發票，原則上適用營業稅率5％。故當每月營業額超過20萬元時，公司或行號在營業稅層面，原則上沒有差異。

五、所得稅及盈餘分配

公司每年度需申報營利事業所得稅，營所稅率為20％。行號組織自

107年起的所得額，直接歸併到資本主的營利所得，課徵綜合所得稅。因綜所稅率最高至40％，從所得稅整理規劃的角度，若事業成長到一定規模時，企業主以行號經營所負擔的整體稅負可能會較高。

六、組織轉換

因為行號組織與公司組織適用的法令不同，前者是《商業登記法》，後者是《公司法》。若行號成長到一定程度時，期望轉換成公司組織，在法令上是不允許的。但有限公司可以轉換為股份有限公司，其中一般的股份有限公司與閉鎖性股份有限公司可以互相轉換。

最後，我們總結行號與公司組織的主要差異，如下表：

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作者：鄭惠方

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航