《再見了！東京昭和百景》：20分鐘裸體秀，就是一段舞台上的故事

文：Fleet橫田

脫衣舞劇場

TS音樂

雖然脫衣舞表演高價的時代已結束，在舞孃身邊總是有一群男人聚集。

「我喜歡這裡的表演，一點都不低俗色情，今天已經看了兩回合（兩場）了。」這是50世代的客人說的。另一位40世代的客人說：「之前為了欣賞喜歡的舞孃表演，還追星到仙台、廣島，可是現在劇場已經不存在了……我今天要看三場表演，再搭新幹線回家。」另一名50世代的客人則表示：「現在脫衣舞表演變得廉價了，可以免費從網路觀看。我以前每隔兩天就來看一次表演，最近光顧次數變少了。」

在位於新宿歌舞伎町的「TS音樂」的抽菸室，打扮光鮮亮麗的常客們以紳士卻直白的語氣，訴說關於這座劇場的故事，並且對我說明全國脫衣舞劇場正在減少消失的現況。不過，根據我手邊17年前的資料，當時整個東京都圈有9家脫衣舞劇場，現在仍有7家繼續營業；在東京地區，脫衣舞表演還算是擁有許多忠實粉絲的娛樂行業。

Photo Credit：山岳文化 看完一場表演後，岡野社長對我說明關於脫衣舞劇場的演變史。「大約30年前舞者偶像化，是由偶像來表演，後來許多AV女優轉行來當舞孃，當時還蔚為流行。現在則無法用一個名詞來統稱，客人的喜好越來越細分。」

現在位於新宿丸井本館的帝都座，據說是在昭和二十二年開幕營業，一開始以「額緣秀」（一絲不掛的女性站在做成匾額形狀的框架裡，客人只有在布幕拉下的那一瞬間能欣賞到女性的裸體）為主，後來變成裸體秀。不過，表演越來越激烈，到了昭和四十年代，竟演變為挑選賓客上台同歡的形式。在大阪「OS」型態的劇場，是以這樣的表演為主，相對之下，在東京則是以「TS」派劇場的表演為主流，只由專屬舞者表演裸體秀。這座劇場的表演，就是屬於後者的形式。

20分鐘的裸體秀就是一段舞台上的故事

「TS音樂劇場」是創業於昭和五十二年（1977）的脫衣舞劇場。社長岡野健太郎先生告訴我：「我們劇場有光顧資歷長達20幾年的顧客。以前一天有300名客人，現在每天也有70名至80名的客人來看表演。」從這番話中得知這座劇場依舊擁有許多忠實粉絲，也表示脫衣舞劇場的熱度仍在。就在我們閒聊之時，開演時間到了。

Photo Credit：山岳文化 在入口處旁邊櫃檯擔任接待人員的敬子小姐，原本也是一名舞孃，她告訴我泡沫經濟時期的盛況：「以前有前輩姊姊在引退演出時，得到用1萬日圓紙鈔做成的花圈呢。」

……門關起來了。過了一會兒傳來大音量的音樂聲，在紫色燈光照明下，出場的是穿著閃亮亮白色禮服的舞孃淺蔥亞夏波小姐。我心想，楚楚可人的舞蹈表演就要開始了──突然，舞孃將身上的衣物一舉卸除，接著是一連串雜技式的表演，以舞台中央垂吊的白布纏繞身體，將身體吊掛在空中旋轉著。現場客人約有40人，大家輕輕拍著手，安靜地凝視眼前的演出。與其說大叔們的80個瞳孔是認真注目著女舞者的肉體，其實他們更認真欣賞舞台上的舞者表演，以及舞姿所呈現的故事情節。一場表演的時間約是20分鐘，一下子就結束了。舞者平常可能都很認真地在練習，才能在短短的時間內表演得這麼棒。據說，有些故事情節會讓人看了也想落淚。

結束表演的淺蔥小姐告訴我：「劇場是表演者跟客人一起創造充滿『生命力』舞台的『社交場所』。」「TS音樂劇場」因為每天都有熱情的客人支持，才能營業到現在，可是，卻因為跟屋主的合約問題，即使顧客們覺得可惜，還是得在平成二十九年（2017）1月落幕，結束營業了。曾是歌舞伎町地標之一的建築物即將消失，街景也日日改變當中。

Photo Credit：山岳文化 在歌舞伎町相當知名的劇場。劇場位於新宿區公所後面大樓的二樓。

Photo Credit：山岳文化 正在化妝的淺蔥小姐。通常曲子和劇情是舞孃自己想的，舞步則由劇場專屬的舞蹈老師負責創作。

歌舞伎町會變乾淨嗎？還是變得「更乾淨」？

自從平成十五年（2003）實施歌舞伎町淨化作戰計畫後，有人說因為違法商店遭檢舉的關係，確實有達到一定效果，街道變乾淨了；也有人說人的慾望是不會變的，躲過違法告發的店只是地下化而已，本質並沒有任何改變。還有人說情況比以前還糟糕。哪個說法才對？我不知道。不過，就我個人感覺的話，當新宿KOMA劇場被拆除、在原腹地蓋了影城後，我就不太常去歌舞伎町了。不過，在充滿綠意的青山區咖啡館跟人碰面洽談時，會突然很想鑽進歌舞伎町的某個巷子裡，用力吸飽專屬新宿夜晚的空氣。

今後，新宿街景也會持續地改變吧！但是，我希望是個不會過於乾淨，也不會太低俗的歌舞伎町。

書籍介紹

《再見了！東京昭和百景：庶民橫丁、黑市酒場、歌舞廳，編輯大叔的懷舊東京10區散策》，山岳文化出版

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作者：Fleet橫田

譯者：黃瓊仙

在最後的平成歲月裡，追尋璀璨的東京昭和風景！為了迎接2020東京奧運，東京那曾令人驚豔的街景正不斷消逝中……日本雜誌總編輯大叔深入採訪，感性記錄這座變動城市的當下時刻，最急切&最接地氣、富有歷史感的東京10區散策！

殘留戰後至今、飽滿高度經濟成長光與影的昭和東京，令人難忘的華麗年代！

為了迎接2020年奧運，整個東京進入再開發期，保留著昭和氛圍的街景也逐漸消失中。喜愛日本戰前戰後與昭和年代的雜誌總編輯、街道漫步作家Fleet橫田，為此走遍東京各個角落，與超過百位的當地居民採訪詳談、把酒言歡，深入研究在地歷史，只想將還能看得到或只有現在才能欣賞的「昭和時代東京風情」，透過本書與你分享。

Photo Credit：再見了！東京昭和百景

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航