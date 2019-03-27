報導三市長合體「天有異相」、「韓流助功發威」，中天新聞台遭罰百萬限期改正

《中天新聞台》日前播出的新聞內容，遭民眾申訴內容誇大、查證不實，加上報導特定政治人物的新聞比例過高，除了台政大學生發起拒看活動，國家通訊傳播委員會（NCC）今（27）日也做出決議，除了裁罰該新聞台100萬元，也要求如在期限內未改善，必要時將撤換該新聞部主管。

中天為什麼被罰？

《自由時報》報導，NCC目前審理《中天新聞台》的申訴案，包括「200萬斤文旦丟水庫」、「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「熊貓跟台灣黑熊」、「抹黑駐日外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等6件。

NCC今召開會議討論電視節目違規裁處，指《中天新聞台》有多則報導遭點名改進或挨罰，根據NCC新聞稿包括以下4點：

2月28日《中天晨報》節目，以「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」標題，出現盯場等字眼，違反事實查證原則致損害公共利益，依違反《衛星廣播電視法》遭罰60萬元。

Photo Credit: 外交部

《中天新聞台》及《中時電子報》27日以「東廠抓到了？直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」為題（《中時電子報》該篇文章已下架），報導台灣駐新加坡代表梁國新陪同高雄市長韓國瑜出訪新加坡，行程中「接獲政府訓令」，蒐集韓國瑜談論農委會的資訊，新聞畫面顯示手機LINE的對話內容。後遭外交部及新加坡台北辦事處抗議，指發簡訊的不是梁國新本人，事實上也沒有所謂「來自台灣的訓令」，抗議為不實報導。

2月25日播出「奧斯卡登場 女神卡卡『10億黃鑽』走紅毯」新聞報導，其內容提及「在韓流助攻下，最佳動畫短片『包子』也把小金人抱回家」，與特定政治人物無關，在標題與內容中有牽強連結之虞，決議發函改進。

NCC指出，電視新聞媒體為社會第四權，新聞報導及評論節目應善盡媒體社會責任，謹守媒體自律規範，依法製播新聞及節目。但《中天新聞台》屢遭民眾投訴，經調查自2月11日至17日午間與晚間新聞時段分析，《中天新聞台》新聞標題出現特定政治人物姓名秒數比率一度高達56.7％，新聞則數比率也曾達到50％，每日晚間新聞標題出現特定政治人物姓名則數比率，也都超過30％。

除了《中天新聞台》，《中視綜合台》日前報導「大贏家『幸福綠皮書』奪最佳影片、男配角、原創劇本 」，新聞報導出現「韓流發威助攻!包子奪奧斯卡最佳動畫短片」，其內容與特定政治人物無關，牽強連結，有誤導閱聽大眾之虞，NCC也決議發函改進。

NCC限期1個月改善，否則恐撤換新聞部主管

NCC表示，《中天新聞台》報導特定政治人物比例過高，民眾申訴多，還涉及置入性行銷，有部分未符合新聞內控與自律機制，也涉及營運不當，可能損害民眾視聽權益。

NCC決議，發函要求該台在1個月內，完成3項改正措施，包含補實具適格性的新聞部各階層人力（包括新聞部總監）、針對新聞節目（含新聞報導、新聞評論）加強內控機制與自律規範，並檢討倫理委員會組成委員新聞專業背景是否足夠，若未改正不排除開罰，或撤換新聞部主管，還可能涉及2020年換照事宜（根據《經濟日報》，《中天新聞台》的換照期限將在明年年中進行）。

中天5點聲明回應，將尋求行政救濟

對此，《中天新聞台》也發出5點聲明回應，指讓台灣同胞得以過更好的生活，是該台秉持的宗旨，韓國瑜上任以來一再聲明全力拚經濟，該台站在鼓勵與監督角度報導，且從收視率也反應該台宗旨獲得大多數同胞支持，對於NCC開罰一事，該台無法認同，將尋求行政救濟途徑。

被控罰太少、罰太輕，NCC主委出面說明

假新聞等事件層出不窮，身為電信通訊和廣播電視最高主管機關NCC，成為炮口。NCC主委詹婷怡日前至立院備詢，就遭質疑說2015到2018年間，NCC受理1822件內容不公不實申訴案，卻只罰了2件，另外明明最高可罰到200萬元，NCC卻只各罰20萬元。

針對裁罰太少太輕，NCC主委詹婷怡日前接受《信傳媒》專訪時表示「不能單由申訴量來看」，並指去年選舉期間，光是護家盟的廣告，因為涉及違反生理醫學的常識，就有上千件的申訴，但這都是同一件事；申訴中天電視幾乎只播報高雄市長韓國瑜新聞、快變「韓天電視」的案件也很多，但也是同一件事，至於罰款金額多寡，隨著個案累積愈多，就會往上加重，目前法律規定最高就是200萬。

為加強打擊假消息，總統蔡英文日前透露，將推動修法來重罰遏止。而有鑒於假消息經常在社群通訊軟體上流竄，行政院也與LINE合作，計畫將「政院即時澄清專區」放入分類話題中，並提供權限給政院代表，由政院方面每日自行上傳澄清稿，並同步將澄清稿顯示於官方網站中的「已查核訊息區」，讓使用者可以即時查閱，相關辦法將於明（28）日召開記者會說明。

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核稿編輯：楊士範