《媽媽，琦琦，和她們的女兒》：妳媽媽她們是同性戀喔？

文：李詣琦

「妳們是一家人嗎？」

二〇一五年的暑假，我們到台東去擔任藝術療癒課程的引導師，順便安排出遊行程，我們特別預定有游泳池和溫泉區的飯店，讓喜歡玩水的兩個女兒可以玩得盡興。中午時分抵達飯店的我們，先行使用了戶外游泳池，等到可以進房時，我們便改到室內的溫泉桑拿空間，感受不一樣的水。

我們待在泡湯區時，池內也有其他房客一起享受。泡了一會兒，我帶著兩個女兒離開池子稍作休息，我們全身光溜溜地到旁邊的烤箱、蒸氣室和淋浴間，看飄到天花板的水蒸氣、附著在玻璃門上的水珠，讓她們從觀察裡認識水的不同型態，理解不同的環境溫度是如何影響著水樣態的變化。

「那兩個是妳的小孩嗎？」年齡與我們媽媽相仿的阿姨，開口問道。

「對啊！」一個人繼續泡著溫泉的太座，看著她們笑笑地回應。

「所以，妳們是一家人嗎？」阿姨有點遲疑地問出口。

「對啊！她是我的伴侶。」太座爽朗地回應。

「我看她在教小孩的方式，真的很棒，從生活體驗裡帶孩子認識這些東西，孩子也很認真地跟著觀察，還會問問題，妳們教小孩的方式很特別喔！我覺得這樣真的很好⋯⋯」阿姨確認了我們的關係之後，打開了話匣子，滔滔不絕地說著她對我們的觀察和欣賞。

「喔！對啊！她平常就會這樣跟孩子互動，到哪裡都有很多東西可以學⋯⋯」太座開心地收下阿姨對我的讚賞。

女兒們差不多都理解了之後，我們又重新回到泡湯區，女兒們和阿姨的女兒們聊起了天，兩個過完暑假才要升小四、小五的小學生，和剛畢業的大學生、社會人士聊得嘰嘰喳喳的。阿姨繼續和我們聊「妳們住哪裡啊？我們住台南喔！妳們來玩的話，可以找我們⋯⋯」最後，她們一行人要離開之際，甚至熱情地邀請我們共進晚餐。這對樂於交朋友和時常被邀約的我們一家四口來說，也是個非常新奇的體驗，畢竟一般人都是見過幾次面之後才會提出邀請，而且這次見面時大家都光溜溜的呀！真是太害羞了，哈哈哈。

「妳媽媽她們是同性戀喔？」

二〇一七年的暑假之後，女兒們的自學生涯已邁入第二年，大女兒也從小學畢業，同學們都各奔東西、升到不同的國中去，而他們還是會在週末時相約，一起在村子裡的籃球場打球，在附近的朋友家裡唱歌、打手遊。

「那天有人當著我的面，跟我說『同性戀很噁心。』笑翻我了！」禮拜一早上，大女兒醒來之後就跑到我們房間講這件事。

「是誰？」我一邊大笑，一邊故意放大聲量地回應大女兒。

「就那個之前和我同班，很罩我的那個男生啊！」大女兒說了一些線索，讓我知道到底是哪個男孩。

「妳是說那個之前我們剛搬來花蓮，就會自己跑來我們家找妳們玩的那個男生？」我也說了一些我知道的部分，兩個人互相核對。

「對啊！就是他。那個時候我們四個人在打手遊，他講完『同性戀很噁心。』之後，妹妹的男同學就抬起頭，一臉狐疑地問他『你不知道她們的媽媽也是喔？』」大女兒一邊詳盡地描述當時的情景，還一邊要我跟她一起假裝低頭打手遊。

「對啊！他不知道嗎？」我想像起他們幾個人窩在一起打手遊的場景。

「他聽到妹妹的同學這樣說，就說『喔！對耶⋯⋯，那⋯⋯我可以！』」大女兒超級擬真地模仿起對方的神情和語氣，逗得我哈哈大笑。

「他怎麼會突然忘記這件事啊？他不是一直都知道這件事⋯⋯」大笑的我歪著頭細想了一下。

「我們不是畢業了嗎？他現在國中了，有同學會拿來亂說啊！」深知人際互動跟個人感知之間關係的大女兒，原來還有多問兩句，串起了前因後果，真是厲害。

我們一直以來就是在生活裡很平實地和身邊的人互動，接送女兒們上下學時和孩子家長們寒暄、閒聊，學校有需要時就支援課後班，和家長們聊課堂間孩子的表現，也在社區裡和一樣對教育有熱情的家長們交流想法。女兒們積極參加學校活動時，我們也會出席發表會或當啦啦隊。週末孩子們約在學校打球，我們有空經過，也不吝去探班、送飲料點心給大家。

同理其他的個體和家庭

二〇一四年的年初到二〇一八的暑假，我們一家旅居花蓮。轉到新學校的女兒們，需要和新認識的同學、師長們介紹我和媽媽各是她們的誰，加上她們邁入青春期前期，學校開始教性教育，女兒們理解的事物越來越多，她們也開始知道自己的家庭組成和別人的不太一樣。以前那樣叫「單親家庭」，現在這樣叫「同志家庭」，而社會上有一些人對於我這樣的性傾向、我們這樣的家庭組成是有不同想法的。而我們就是很認真地生活著，在每一次意見不同的時候都盡其所能地表達自己的想法，讓彼此之間的理解是貼近、無隔閡的。在每一次的討論裡，我們都信任對方即使和自己的觀點不同，還是會把自己放在心上、有考慮進去的。

「我覺得家庭有很多種，我不會去想說我們家這樣就是很奇怪。我覺得，一個家庭最重要的是愛！愛不愛對方，會不會照顧得到對方、會不會在我有困難的時候，也互相幫忙。」這段話，是小女兒在接受《青春發言人》的訪問裡最後一段話，也是獲得最多觀眾迴響和引用的一段。在女兒們成長的過程中，她們歷經了雙親家庭，在爸爸那裡抱持傳統教養模式的單親家庭，和媽媽再次建立信任與親密的單親家庭，以及我加入之後的彩虹家庭與自學生活。這些生命經驗讓她們體悟到一個家庭真正的核心價值是「愛」，所以她們不僅不會用性別框架作為判斷的依據，族群、國籍也不會是讓她們排拒他人的因素。

女兒們開始自學後，我大量地閱讀教育、教養和心理學方面的書籍，在這些已有的文本和論述中，找到許多可以描繪出我們親身實踐的親子互動和學習模式，例如：心流、體驗式學習和主題式學習⋯⋯等等。當時的新聞報導出現多起病患毆打醫護人員的事件，電視和社群媒體上無不談及「同理心」和「孩子的同理心是需要培養的」，於是我也特別關注這個主題。《優秀的教養，是相信孩子的能力！》這本書就提到，同理心是孩子與生俱來的，對此我非常驚訝，卻也非常認同。然而，我接著想問：那我們的同理心是怎麼不見的？於是，我開始密集地觀察女兒們。

「媽媽，妳記得我們班上有一個不常洗澡的女生嗎？」兩個女兒放學後，來家裡附近的食坊找我們吃晚餐，大女兒一邊拉開椅子準備坐下、一邊便開口說道。

「記得啊！怎麼了嗎？」太座拿起餐單遞給她們，接下大女兒的提問。

「老師今天叫我們『不要排擠她』，然後說了一大堆她們家的事情⋯⋯反正就是要我們不要因為她身體臭臭的而不跟她玩啦！」大女兒自從轉學到這個學校，就從沒排擠過這個女孩，反而還會不想跟同學們一樣，特地去找她聊天。

「那同學們就真的照做了嗎？」我好奇地加入她們的話題。

「怎麼可能⋯⋯，老師講完的一兩節課有比較安份，午休起來就還是一樣。說實在的，我覺得老師跟大家講她家裡的情況，沒有比較好，變得好像是單方面要大家不要排擠她而已。」大女兒說出了她對同學和老師的觀察。

「那為什麼妳不會想排擠她啊？」我繼續追問下去。

「我為什麼要排擠她？她身體臭臭的，老師還沒跟我們講之前，我就覺得那又不是她自願的，可能只是家裡沒有人可以好好照顧她而已吧！這次老師一講，果然是這樣。我覺得，每個人的家都不一樣，這沒有什麼好拿來說人家什麼的啊！」大女兒簡單明瞭地說出她的想法。

「對啊！我們班也有同學的媽媽是越南人，他作業不會，沒辦法問媽媽，也是會問同學。他功課是沒有很好，但他人很好，班上男生都很聽他的。」小女兒接著說。

「妳們倆很酷耶！都不會因為別人怎麼樣或家裡怎麼樣，就去貼人家標籤，很不錯喔！」我帶著欣賞的眼光看著她們。

那次的對話，讓我肯定了「人的同理心是與生俱來的」。我開始探究這個與生俱來的心理狀態是怎麼不見的。這些年來，在前來進行靈魂療癒諮詢的學員裡，我因為他們的敞開，看到不同強度的同理心，於是逐漸認知到：同理心就像人的肌肉，每個人都有、但不見得有善加運用，有被鍛鍊得強壯，甚至可能因為沒有被好好保護而退化。

我在青春期前期就知道自己喜歡同性對象，深知誤解和標籤化，不僅讓人與人之間錯失理解彼此、拓展內在豐富的可能性；我也體悟了，同理的起點是保持開放性，不要以為自己都已經知道，然後要帶著好奇心積極地傾聽，而非固執己見地和對方爭辯。我在與同樣身為靈魂療癒師的太座的討論裡，發掘了同理的隱性知識：當父母錯誤解讀孩子外在行為中的內在動機時，孩子便扭曲了對自我的理解，於是無法正確地理解他人；也就是說，當「行為—動機」之間的理是扭曲的，即使仍然能夠解讀，這個結果也會是僵固、偏頗的。

所以，女兒們不僅可以同理其他的個體和家庭，更能夠在別人詢問我們的家庭狀況時，輕鬆自若地回應，不會先入為主地偵測他人是否包藏惡意。對於這個家，她們胸有成竹地知道我們四個人都很認真地在練習表達愛，無論是在行為或語言上。這樣的安在，在她們的心中構築出強壯的安全感，長出寬大的、理解他人的能力，在每一次與他人的交流裡，不讓已知的名詞悄然帶過，而是去深刻體會對方所意會、傳達出來的意義，形塑出對方的獨特性與帶給自己的新知。

書籍介紹

本文摘錄自《媽媽，琦琦，和她們的女兒：突破性別身分與家庭風暴，迎向愛與療癒的自學課》，果立文化出版

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作者：李詣琦

繪者：Deer Jan

2018年十月至今，吸引十五萬人次觀看

公視「我的彩虹家庭：同性戀的小孩會是同性戀嗎？」

《青春發言人》、《誰來晚餐》受訪主人翁現身說法

如果「家」是可能讓人受傷的黑洞，

我們不曾忘記愛的美好，勇敢地跨出性別身分與家庭的框架，

一起建構家，實踐對家的想像，描繪家人的樣貌……

二〇一二年年初，我加入了太座和兩個女兒的生活，翻開了我人生新的篇章。太座從來沒有和相同性別的人在一起過，而我則是從來沒想過生活裡會有孩子。

太座的兩個女兒歷經了雙親家庭、在爸爸那裏抱持傳統教養模式的單親家庭、和媽媽再次建立信任與親密的單親家庭。等我加入之後，我們成了兩個女同志和兩個女兒組成的彩虹家庭，女兒也在我們的陪伴下逐步走向自學生活……

這本書是我們一家四口，七年來的相處故事。因為願意與開放，因為以愛為最大公因數，我們一步步朝著信任前進，願意剝除過去那些讓我們不敢去愛的舊經驗，然後再一次擴大自己的愛的能力，擴大到能夠涵蓋彼此，能夠把因為生氣而高舉的矛、因為受傷而拿起的盾都放下。我們勇敢跨出步伐，縮短我們和家門以外的人之間的距離。

「一個被生命引導去如此細膩探索情感與性別議題的孩子，絕對是一個家庭的禮物，因為她╱他是來讓我們解構性別框架、更愛自己的一封情書。」琦琦說。

Photo Credit: 果力文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航