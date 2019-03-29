兩岸高層關係惡化，陸委會只好轉往「城市交流」

文：豬豬俠（現任國會助理）

有些人喜歡透過觀察各式交流的頻繁程度，如：兩岸貿易額、觀光客數、交換生數等指標，來判斷兩岸關係是好是壞。但無論就理論或實務上，筆者更偏愛觀察政治人物使用的修辭，因為只要看得懂又分析得宜，政治修辭能最即時且真實地反應兩岸冷暖。

舉例來說，如果仔細觀察蔡總統如何稱呼對岸的政治實體，就能觀察到許多有趣的事實，簡單整理總統正式談話與文告如下：

2016年5月20日

蔡總統府當選國家元首，就職文告通篇未提及中國、中國大陸、大陸等字，均以「兩岸」一詞界接概括中華人民共和國。

2016年10月10日

2016年國慶文告中，兩岸與外交政策分別獨立成篇，蔡總統也未將兩岸政策放在國際格局中討論，僅曖昧的提到區域穩定。兩岸論述大抵以「擱置爭議」為主，與前朝基本無異。而「兩岸」一詞也不再是唯一的代名詞，「中國大陸」正式進入了總統的談話中。

2017年10月10日

2017年國慶文告中蔡政府發表了「新四不」論述，即「誠意不變、善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路」。而文告中，不再使用「中國大陸」，全面改稱大陸，以呼應「新四不」論述釋出的善意。

2018年5月24日

我國和布吉納法索斷交，在正式承認斷交的記者會中，蔡總統通篇以「中國」稱呼對岸，是蔡總統任內首次這樣做。自此中央政府的代名詞選擇就沒變過，均是以中國代稱。

我國的政治ABC是，親中派稱對岸為「大陸」或「中國大陸」，不直接稱正式國名，以符合一中原則，也順便套套近乎。而「中國」是本土派的唯一選擇，暗示著兩岸分屬不同國家。如果能理解這樣的政治修辭學，再對照蔡總統代名詞選擇的改變，能很清楚地得到兩個訊息：一是蔡政府並非打從一開始就放棄搞好兩岸關係，無論是真心還是假意，在2018年之前都表現得像是親中派。

二是兩岸關係確實在蔡總統的任期內逐漸惡化，惡化到總統都裝不下去了，這也是為何大家最近會覺得總統「撿到槍」。

外表對抗卻又想贏底子，陸委會只好轉往「城市交流」

決定台灣選舉關鍵的因素是什麼？無論你問計程車司機或是政治學教授，絕對異口同聲的說兩岸關係。舉凡左右意識形態、能源政策、社會福利政策、食安問題，都不是兩黨主要的分歧，實證研究結果當然也就顯示，這些對選舉來說一點都不重要。

這也是為何蔡政府自始就未放棄經營兩岸關係的原因，即便現今對抗局勢明顯，仍是如此。或許有人認為從斷交、M503航線、強制約晤陸方人士、非洲豬瘟、一國兩制，再到最近的韓國瑜市長訪陸，好似中央政府已完全放棄搞好兩岸關係了，但事實並非如此。

目前對岸擺明了不給執政黨政府好臉色，即使換上了人稱「兩岸通」的台大教授陳明通出任陸委會主委，仍無起色。舉例來說，去年底立委江啟臣詢問陳主委，兩岸交流目前是否只剩下主委私人關係，陳主委竟無奈稱「連私下也沒有了」。

陸委會的處境難堪國人皆知，在去年底的地方改選後更是如此，因此陸委會開啟了一連串的拜會地方首長之旅。截至今日無論私下或公開，已拜會超過十名地方首長，陳主委曾公開表示，此舉是為了要拿回兩岸交流的主動權。

但實際上恰恰相反，陸委會實是在懇求地方政府協助解決中央困境，配合中央的兩面手法，一方面在中央層級採對抗姿態，另一方面希望能在地方層級得到交流的善果。以例釋之，2018年為了反制中方，陸委會宣布未來訪台陸方官員，均須拜會陸委會，即強制約晤。帶來的結果就是，訪台陸方官員大量減少，在面子上好似成功施壓了。但誠如前述，中央政府其實並不樂見兩岸交流緊縮，強制約晤制度反而給自身穿了小鞋。

明眼人可能都注意到了，陸委會此次拜會各地方政府，均會強調陸委會鼓勵「城市交流」，只要地方政府以該名義邀請對岸官員，就不須強制約晤。這樣高姿態且委婉的說法，其實相當卑微，本質上就是拜託地方政府幫中央解套。此即筆者說的兩面手法，面子也要，裡子更不能丟，類似的作法不勝枚舉。若能成功，對藍綠選民都有交代，主權也守住了，訂單也不會少。

Photo Credit: 中央社

互相看破手腳的結果，就是劍走偏鋒

當然，這樣的如意算盤能不能打得成，只有時間能證明，但筆者不是很樂觀，畢竟稍微有點資訊的觀察者，無論是地方政府或是中方，都能理解陸委會打了什麼牌。

在了解陸委會策略的前提下，地方政府實在沒道理配合並協助，那只會讓自身跟陸委會一起進入中方的交流黑名單。中方對台體系畢竟不是慈善企業，更實在沒道理讓陸委會裡外通吃。客觀來說，兩面討好被看破手腳是遲早的，但被看破還不打緊，畢竟只是兩岸交流停滯不前，以台灣自身的經濟實力沒非要靠對岸不可，因此短期內最危險的不是經貿風險，而是政治風險：兩岸關係持續惡化。

以台灣的選民結構來看，執政黨是不容易延續政權的，兩面手法行不通，又處於強力對抗的局勢，騎虎難下的執政黨極有可能劍走偏鋒，進一步升級對抗與危機感，藉此號召本土派與年輕族群，衝高投票進行背水一戰。而親中派勢力也很有可能隨之升高論述等級，兩岸和平協議就是一個很好的例子。綜覽現今政治氛圍，這種可能越來越高，再加上賴清德前院長的參選，陸委會的壓力鍋即將爆炸，預料中央的兩岸政策即將迎來一波大調整。

但極端策略之所以稱為偏鋒，就是有其風險存在，當兩岸政策變的極端時，中方會不會有不對稱的反應？美、日、或東南亞國家又會作出什麼反應？這些都是在總統大選落幕後，才會隨之展開的有趣政治角力。

不過，相較於兩黨上演中的「中華民國／台灣保衛戰」的熱鬧戲碼，這些都只是後話了。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航