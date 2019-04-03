《給兒子的18堂商業思維課》：在宅男主導的世界裡，當個「暖男」更吃香

文：林明樟、林承勳

暖男與宅男，要當哪一個？

前一陣子我在研究一些資料，讀著讀著兩、三個小時就過去了。抬頭時，才發現在我身旁的哥哥也靜靜地玩了好幾小時的手機。

我說：「休息了，不要再玩了唷。」

哥哥回：「再等一下，我快破關了。」

我回：「破關後，請立馬放下手機。」

過了五分鐘，哥哥才心不甘情不願地收起手機。

我說：「不要急著玩手機啊，生活上有很多可以玩或體驗的新東西，不要只玩手機。而且等你到職場工作後，電腦與手機可以用到飽沒人管你，然後主管的Line／FB／IG⋯⋯等各式通訊軟體的工作指示，會讓你回不完。你看爸爸的手機，還有二萬多封email回不完呢！另外等你們長大後，搞不好科技發達，那個時候的手機或電腦已經可以植入在你的手掌、臉部、眼球或其他的身體裡面了，到時候你想休息都休息不了。

「不要一直玩手機，玩到後面變宅男。」

哥哥回：「宅男有什麼不好？而且現在的宅男形象還不錯，代表技術很厲害唷。」

我回：「當宅男，不如當暖男啊！」

哥哥問：「為什麼？」

我回：「因為等你們這一代當家作主時，編程設計能力、人工智慧、機器人、3D／4D／5D列印、萬物連網可能都只是一片蛋糕了（a piece of cake）。也許只要對機器說幾句話，程式就完成了、東西就運來了、產品就印製出來了⋯⋯技術變得隨手可得，而且未來的世界應該都會超出爸爸這一代的想像。但不管世界如何變化，有三種能力或職業會一直存在，我希望你有長期努力的心理準備。」

一直有需求的能力①：能看出市場需求的產品能力

會做產品的人不重要，能看出市場需求又能做出產品的人才重要。就像你們幾個同學去了好幾次台北的國際腳踏車大展，看了那麼多新產品的發表，結果一整天只買了一個小工具。為什麼？因為很多產品只是很炫、只強調差異化；展場上發表的新品，並沒有碰觸到你們想要的key points（痛點、爽點、癢點、差異點、盲點⋯⋯）。這種對市場需求的手感很重要，這也是爸爸想把我的銷售技能傳給你的主因。一旦你能看出市場或客戶需求，你大約就可以感覺得出來一家公司有沒有機會，市場需不需要這項產品；換句話說，你不知不覺中就有了很不錯的銷售能力。

還記得爸爸有一次跟你分享：我有一個學生，他在20多歲時剛好遇到金融海嘯危機，別人都在抱怨整個經濟大勢不好，沒有出人頭地的機會了，他卻反向操作，大膽地借了一筆錢買下一塊地，在大學對面建了七層樓的學生宿舍，30歲就財富自由了。這個大哥哥前一陣子過來上爸爸的數字力課程，他超級厲害，因為他看到不管景氣好壞，國立學校宿舍一直不足，學生都有住宿的剛性需求，他們幾個年輕人就一起想辦法去借了一大筆錢，把自己觀察到的市場需求產品（學生套房宿舍）做出來。這種能力，不管在現在還是科技化的未來都會一直很熱門，永遠不會消失唷。

一直有需求的能力②：資源整合能力

未來的公司可能愈來愈小化且愈來愈國際化，那時候應該都是小部隊戰鬥的團隊，每家小公司幾個人就能搞出一項特別專長，這些專長都能讓這些小公司在特定的市場存活下來。就像巴菲特的公司這麼會賺錢，核心的團隊只有10多位；像你也認識的Xdite阿姨，她個人學習能力與創業打市場的速度超級快，核心團隊也是20人上下。

這種小團隊的組織靈活，能夠快速適應環境的變化。你不要小看只有20人的團隊，為什麼他們會這麼強？就是因為他們有超級的資源整合能力，指到那兒就能打到那兒。具備這種能力的人，不管未來市場如何變化，這群人肯定能活得好好的。

一直有需求的能力③：團隊協作能力

最後一種一直很稀缺的能力是團隊協作能力，因為未來的商業模式可能會變成「小＋小＝新的大」。一個有專長的小團隊就能存活得好好的，兩個不同領域的小團隊相加，可能就變成另外一個新的虛擬大團隊。即使未來不是「小＋小＝新的大」，但是科技與商業模式的變化速度更快，影響力也更大，這時候能夠跨區域、跨團隊或跨部門協作的人，將會成為很吃香的人才唷。

我問哥哥：「你想想，到時候你工作的週邊都是很牛逼的各式技術人員（宅男），你覺得宅男與宅男會不會更容易互看不順眼，或是更會私下競爭？」

哥哥回：「應該會。」

我問：「那在宅男主導的世界裡，是『宅男』比較吃香（在很小眾但具有很強的專業科技人才）？還是具有溝通能力的『暖男』比較吃香（能協調各種宅男高手互相合作的暖男）？」

哥哥回：「應該是『暖男』。」

我說：「哥哥你有沒有發現，其實爸爸訓練你當『暖男』已經很多年了唷。」

哥哥回：「真的嗎？什麼時候？」

我回：「從你開始會說話時，爸爸媽媽是不是就引導你遇到同學要主動打招呼？碰見長輩要主動問好？即使見到大樓的打掃阿姨，或是我們給資源回收的拾荒阿婆，我們也要你主動問好？因為職業沒有分貴賤，大家都是為了生活才去做自己能力所及的工作。還有，我們每天出門或晚上開車回家，你和大樓管理員打招呼時，你都會做什麼動作？」

哥哥回：「就是要將車窗搖下來，然後和他們打招呼啊。」

我繼續說：「你有沒有發現，幾年前你都覺得爸爸怪怪的，一直問為什麼要這樣做？現在你卻無意識地就會做出這些動作。無意識的動作就代表真誠，就容易讓人有暖男的印象。而且你還有一個超級大優點：你看起來傻呼呼的！」

哥哥問：「看起來傻呼呼的，怎麼可能是優點？」

我回：「我和媽媽看起來都很聰明的感覺（但也沒那麼聰明），但這25年來的工作經驗發現，別人都會特別防範聰明的人，即使我們沒有絲毫攻擊性也一樣。我覺得你這樣笑起來傻呼呼的很好啊，因為第一眼或第一次相處時，比較不會被別人孤立，這樣外表傻呼呼的你就能相對容易打進新環境裡唷。」

書籍介紹

本文摘錄自《給兒子的18堂商業思維課》，商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林明樟、林承勳

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培養孩子能打「世界盃」的眼界與能力！

揭開日常生活中無所不在的商業奧秘

生活中看似平凡無奇的小事，其實都可以套用商業思維來思考！

連續創業家＆財報大師林明樟，透過他與兒子日常看到的真實個案，

累積成18堂父子間的言語交流，用商業觀點看人生，

慢慢地為兒子奠定一些在人生中實用無比的商業思維。

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都在本書以對談的方式呈現，無壓力引導孩子思考。

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航