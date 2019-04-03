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法國「公民大辯論」橫跨老中青甚至罪犯，但真能有效凝聚意見嗎？
我們想讓你知道的是
此次公民大辯論的後續政府回應機制仍在成形中，政府將需要分析兩百萬則意見，其成效有待觀察，且許多人認為法國總統名義上推動大辯論為名，實則利用國家資源為五月份歐盟議會選舉造勢，成敗各界皆有不同解讀。
文：林綉娟
至今年三月中為止，公民大辯論第一階段已然順利結束，據法國政府統計，目前已召開的公民會議場次破萬，參與人數將近50萬人。而第二階段會議預計將於四月結束，討論的主題亦包含能源轉型的議題。
究竟，法國是以什麼樣的形式來進行「大辯論」呢？法國政府為促使更多公民參與公共事務討論，在治理分層上，除了由政府部會所主辦的專門場次，另外，地方政府也可自行組織會議，甚至連民間也可自行舉辦。因為任何人或組織都可以辦理會議，使整個大辯論的形式與對象顯得十分多元，也使我們得以從法國這塊土地上，觀察出一些有趣的公民參與模式。以下便是對於公民大辯論過程的經驗觀察與彙整資訊：
全國主題會議：部會發起討論 邀請各界意見領袖
全國主題會議主要邀集工商團體、民間團體意見領袖，還有民意代表參加，會議目的是搜集提案，並釐清論點差異與對於可能之談判議程凝聚共識。會議以四個官方主題為討論框架，分別在3月11日與13日於生態及團結轉型部、司法部、經濟財政部、內政部等四個政府部會舉行，其中共有184人參與，分別代表48個組織，討論的結果亦將做為區域公民會議之重要參考。
地方會議：遍地開花，超過萬場
為了讓更多人們參與，使人人都可以舉辦會議，使大辯論之精神遍地開花，會議形式主要採分組討論之方式進行，這個模式可確保每個人都有最大的發言機會，另外也有仿照大會模式的大場輪流發言規則。地方會議參與人數少則數十人，多則數百人皆有，甚至還有多達千人的活動，部分場次則有民意代表出席，地方政府也主動召集了多場會議，目前已召開的會議達1萬多場次。
區域公民會議：密集討論一天半
「區域公民會議」主要針對第一階段過程的提案進行細部討論，並提出區域層級之意見，最後歸納及總結出具體方案。會議於3月15、16、22、23日，在國內13個區域及4個海外屬地舉行，共計17場次，每場次約60-100人。主辦單位以電話資料庫為根據，依專業背景、社會背景、城鄉區域，年齡與性別比例抽選參與者，以簡訊與電話聯繫邀請人數高達75,000人，詢問自願參與的意願。
每次會議長達一天半，並分成小組討論。會議提供車馬費、住宿、膳食，與出席證明，但未提供出席費。部分區域如里爾、科西嘉的參與者少於百人，兩位公民大辯論召集人承認，人們並不知道自己被抽中的理由，對參與會議的任務也缺乏了解，這是該等區域參與度不高的主要原因。
年輕人不來？那就去找年輕人！電玩直播平台11小時辯論松
公民大辯論的其中一個問題是年輕人缺乏參與度。記者Jean Massiet為了讓更多年輕人參與公共事務討論，向法國政府提案合作，透過線上電玩直播平台Twitch連續11小時馬拉松直播，分為五個主題，各時段有兩小時，每個主題有兩位部長出席，共10位部長。
共同發起人記者Hugo Travers表示，很多年輕人對新聞有興趣，但拒絕面對政治階級，因此產生年輕世代與部長之間的鴻溝。發起辯論松不是為了讓部長變網紅，而是打破鴻溝，讓雙方能產生連結。為此，他們找來了法國的YouTube頻道HugoDécrypte，從他們的26萬訂閱群眾中，邀請年輕人們進入錄影棚現場與部長面對面地辯論，直播中也開放了線上聊天室互動與即時投票的功能。
從提議到開播只有8天的時間，法國政府則很乾脆地答應了這項提議，不但提供經費跟設備，也讓主辦自由安排議程，最後約有10萬人次觀看。主持人會後篩選辯論重點，回饋到公民大辯論意見平台。
這項創新對話的效果如何呢？有評論指出，這基本上就是沒有老人的國會頻道，索然無味，線上遊戲平台跟政治討論的結合是一樁失敗的婚姻。參與辯論者幾乎都不是部長的對手。主辦人Jean Massiet表示，很懷疑會因為這場線上辯論松就能帶來什麼正向的改變，不過至少有試過讓年輕人重回公民大辯論的舞台。
青年大辯論：年輕人盼實質辯論
大部分的地方會議報導中，會看到參與者的群像白髮蒼蒼，年輕人參與度不高，因此法國政府認為有必要舉辦青年專場。
3月22-23日在艾克斯．普羅旺斯（Aix-en-Provence）舉辦的青年專門場次，100位介於18-25歲間的參與者，用年齡、性別、地理區域、工作或教育背景隨機抽選參加，會議共計一天半。 青年國務秘書Gabriel Attal在現場告訴參與者：「所有討論內容都會納入考量，他們的意見跟其他人都同等重要。」
現場分為六組討論，每組討論一個主題，各組首先列出能源轉型、稅賦、民主與公民、國家組織等四個主題的優缺點，再進行意見交換。
監督委員Jean-Paul Bailly觀察指出：「參與的年輕人有備而來，條理清晰，分析完整，而且交流跟對話的能力讓人欣喜。這些參與者比起老一輩的公民更有彈性，立場不是鐵板一塊。比起國家組織的議題，參與者對於能源轉型的議題能更自在地表達。」
參與者對辯論的印象也頗為正面，19歲的Laurine認為交流過程有趣，也對意見不同的人彼此能互相尊重，感到出乎意料，每組討論一個主題，有餘裕更深地挖掘想法。Laurine表示，透過辯論的場域，向社會證明年輕人不但可以進行成熟的實質辯論，也是有深度修養的公民。
兒童大辯論：談談「大人搞砸的事」
2019年3月20日，在巴黎舉辦兒童場公民大辯論，從兒童權益團體、法國童軍，以及地方政府的青年理事會選出7-14歲約百名參與者，專責兒童保護的國務秘書Adrien Taquet還有第一夫人Brigitte Macron都出席討論，現場分為四組，分別討論四個主題：環境、公民、暴力，還有團結。
在討論之前，主持人請大家用黃色的便利貼寫下「感到憤怒的事」，用玫瑰色的便利貼則寫下自己的「夢想」，主持人說：「這是一個機會讓大家說說，你覺得大人沒做好的事」。參與者有人問，「如果我們愛法國，為什麼要汙染環境？」也有兒童抱怨不受重視，「我被霸凌騷擾時，大人都只會說這很正常，每個人都會碰到。」「你們應該多問問兒童的意見，各種辯論都要有兒童代表。」
現場也討論無家者議題：「我們都不把無家者當人看，在路上連對他們微笑都不肯。」議程的最後所有人圍坐成一圈。第一夫人告訴現場兒童：「要對大人有信心。」「討論的內容都會跟總統一五一十報告。」國務秘書Taquet也說：「我不是來說總統好棒棒的，是來聽你們意見的。」
收容人有話想說：監所公民大辯論
法國公民大辯論的範疇也延伸到監所，在司法部長Nicole Belloubet大力支持下，各地的監獄及看守所舉辦超過百場的公民大辯論，部長出席部分場次，除了針對生態轉型、稅賦、監所條件等發表意見外，也有許多收容人認為自己是社會邊緣人。其中一位向部長表示：「妳來看我，讓我覺得我們還是社會的一份子，謝謝你。」也有人說：「總有一天我們會出獄，所以我們一定要了解社會上發生什麼事，我們把意見說出來很重要。」
其中更有人提議：「收容人已經被剝奪自由，不要再剝奪發揮技能的機會，為什麼不找其中的水管工人或電工，這樣就不用找外包廠商服務了。」根據記者觀察，收容人關心的事情，跟一般公民並沒有兩樣。在馬賽的Baumettes監獄，在公民大辯論會議舉行之前，收容人已經舉辦三場工作坊，為辯論會議提供意見作事前準備。
讓女性聲量被聽見：女性大辯論
為了讓聲量較小的族群能有發聲的機會，國會議員Bérangère Couillard在2月28日主辦女性大辯論，她表示，在公民大辯論過程中，女性不論是出席或發言都比男性少。舉例來說，2月25日在Pessac的會議，女性只有4成，當天有61名男性發言，但女性僅17人發言，不到三成總發言次數。
Couillard議員說，女性常常在這樣的場合自我審查，不敢發言。男性當然可以出席，女性場次的目的不是排除男性，而是提倡跟重視女性的想法。好玩的是，原本預計由法國性別平權國務秘書Marlène Schiappa所主持的會議，結果卻因馬克宏不請自來，在當天搶走了Schiappa的舞台。
此次公民大辯論的後續政府回應機制仍在成形中，政府將需要分析兩百萬則意見，其成效有待觀察，且許多人認為法國總統名義上推動大辯論為名，實則利用國家資源為五月份歐盟議會選舉造勢。針對大辯論成敗，各界有不同解讀。
大辯論監督委員：馬克宏四處現身，會讓民眾不想來辯論
監督委員 Pascal Perrineau表示先前警告過主辦單位，應該減少政府介入，保留人民互相討論的空間，但政府決定不聽從監督委員們的建議，Perrineau認為馬克宏跟部長四處出席公民大辯論，反倒形成阻遏效果，讓人民不想參加。
其他監督委員則挖苦，許多法國人認為總統親自出席辯論了無新意，僅出於政治目的，動機啟人疑竇。一位會議主辦者則批評，政府因為對大辯論可能失敗感到過度焦慮，於是就辦了一大堆的會議，結果也真的失敗了。
數位產業國務秘書：法國公民大辯論已形成新的民主常態
但法國全國有高達50萬人在短短兩個月間，以一萬場次會議的規模在各地全面展開討論，涵蓋的規模前所未見，法國公民大辯論的監督委員Pascal Perrineau稱此過程為「民主國家進行民主化」（democratize democracy）的公民實驗。法國數位產業國務秘書Mounir Mahjoubi則認為大規模動員公民辯論參與複雜的議題討論，此作法已形成新的民主常態，在未來數年將牽動國家制度運作的調整。
監督委員們觀察，一開始大辯論形式較為受限，但後續衍生出各種更開放的形式，也讓不在四個官方主題的議題有討論的機會，像是文化、購買力、教育等等。監委也表示，將不會做出「前十大主題」的結論，而是會從意見中，描繪出法國公民對四大主題的立場落點，監督委員也將在4月中提供一份關於公民大辯論形式的報告。
懂能源團隊針對法國公民社會的能源轉型對話過程，將持續進行追蹤調查與研究，期望能將法國經驗，運用在我國目前的能源轉型白皮書對話機制中。
參考資料
- 法國公民大辯論系列追蹤
- 馬克龍告國民書全文 （rfi, 2019/01/14）
- 法國政府宣布公民大辯論進入第二階段 （rfi, 2019/03/10）
- 法國公民大辯論網站（2019/03/19）
- 國際參與式能源治理作法與我國建議（徐昕煒、張瓊之, 2017/11/6）
- 法國揭開公民大辯論新篇章，盼結束黃背心危機（VOA, 2019/03/17）
- 公民大辯論透過電話邀請75,000人參加區域公民會議（france bleu, 2019/03/12）
- 法國公民大辯論透過Twitch平台接觸年輕族群（紐約時報, 2019/02/19）
- 馬克宏寄望公民大辯論止息黃背心運動 （華盛頓郵報,2019/03/19）
- 法國數位產業國務部長：公民大辯論已改變法國民主（La Provence, 2019/3/11）
- 法國公民大辯論開放資料（法國公共數據開放平台, 2019/03/02）
- 法國公民大辯論的資料處理（France 24, 2019/03/03）
- 公民會議部長缺席，公民參與度低（Le Point, 2019/3/15）
- 馬克宏與年輕人面對面：為何年輕世代對公民大辯論興趣缺缺？（Ouest-France, 2019/02/07）
- 馬克宏的公民大辯論是否達成任務 （sputniknews, 2019/3/11）
- 五位監督委員的警告 （Le Journal du Dimanche, 2019/2/14）
延伸閱讀
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航