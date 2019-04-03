法國「公民大辯論」橫跨老中青甚至罪犯，但真能有效凝聚意見嗎？

至今年三月中為止，公民大辯論第一階段已然順利結束，據法國政府統計，目前已召開的公民會議場次破萬，參與人數將近50萬人。而第二階段會議預計將於四月結束，討論的主題亦包含能源轉型的議題。

究竟，法國是以什麼樣的形式來進行「大辯論」呢？法國政府為促使更多公民參與公共事務討論，在治理分層上，除了由政府部會所主辦的專門場次，另外，地方政府也可自行組織會議，甚至連民間也可自行舉辦。因為任何人或組織都可以辦理會議，使整個大辯論的形式與對象顯得十分多元，也使我們得以從法國這塊土地上，觀察出一些有趣的公民參與模式。以下便是對於公民大辯論過程的經驗觀察與彙整資訊：