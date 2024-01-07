阿拉斯加航空客機升空後窗戶被吹走，氧氣罩落下，美國下令停飛波音737 MAX 9檢查

（中央社）阿拉斯加航空公司1架載有177人的波音（Boeing）737-9班機5日起飛後，機上1扇窗戶與大塊機身遭吹走。美國航空安全監管機構今天下令停飛部分同型飛機，以進行檢查。

《法新社》報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）在社群媒體X發文，「要求部分波音737 MAX 9飛機繼續飛行之前立即進行檢查」。

FAA指出，全球共有約171架飛機將受到上述暫時禁飛令影響，每架需進行4至8小時的檢查。

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）和聯合航空（United Airline）是擁有最多波音737 MAX 9的航空公司。波音公司告訴《法新社》，截至目前，該公司已交付約218架737 MAX 9飛機。

本月5日，阿拉斯加航空編號1282班機起飛後，機上一扇窗戶與大塊機身遭吹走，最後緊急迫降俄勒岡州。該航空公司隨後宣布，旗下波音737-9機隊暫時停飛。

根據FAA，5日下午5時左右自波特蘭國際機場（Portland International Airport）起飛，機組人員通報機艙壓力問題後，安全返航。

《美聯社》、《洛杉磯電視台KCAL-TV》報導，根據社群媒體影像顯示，飛機有一片窗戶連著機身被吹走，氧氣面罩從機艙天花板降下。

Federal officials have ordered the immediate grounding of some Boeing 737 Max 9 jetliners until they are inspected after an Alaska Airlines plane suffered a blowout that left a gaping hole in the side of the fuselage.



Watch the footage captured by one of the passengers. pic.twitter.com/BTeQYSvPZr — The Associated Press (@AP) January 6, 2024

《CNN》報導，該 航空公司已取消了160個航班，影響大約2萬3000 名乘客，週日可能有更多航班取消。 美國聯邦航空局表示，飛機必須停放直到進行緊急檢查，「每架飛機大約需要4到8小時」。

波音公司的工程和品質問題給該公司帶來極大挑戰 。過去曾發生兩架737-8 Max飛機墜毀， 機上346 名乘客全數罹難，導致飛機停飛20 個月，造成嚴重損失。波音公司當時損失超過200億美元。

Max噴射機2020年12月開始在恢復載客， 但也遇到了其他問題。今年4月，供應商在後機身安裝配件時並未使用標準製造程序，波音公司發現部分737 Max飛機 有些問題，儘管他們宣稱那不會影響安全風險。

《BBC》報導，根據乘客的轉述， 飛機左後部突然發出一聲巨響，並發出嗖嗖的聲音，所有的氧氣罩都掉了下來。根據現場照片，窗戶附近的座位並沒有坐人。不過有乘客表示 ，那排座位有個孩子，他身上的襯衫機外強大的風給吸出了飛機，他的母親緊緊抓住孩子避免他跟著襯衫一起飛出機外。

在出現一系列安全問題後，波音737 Max 被形容為「歷史上最受審查的運輸機」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範