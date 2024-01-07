直播遭嗆「女兒白死了」，王婉諭回：說時力沒監督非事實，絕不會用小燈泡生命換權位
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王婉諭指出，「說時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大了。實際上我們不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨。過去四年更在交通、司法多項議題上展現問政量能，這點不容抹滅」。
時代力量黨主席、新竹立委參選人王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」直播，有觀眾call in時表示，「感覺你的女兒是白死了啦」。對此，王婉諭昨（6）日在臉書發布貼文，表示若有選擇，絕對不會用小燈泡的生命換取任何權位。並強調自己在上任後推動《精神衛生法》和《犯罪被害人保護法》等重要法案，會繼續帶著對女兒的愛守護所有孩子的未來。
她也在昨日的造勢晚會中，強調時代力量持續為弱勢和基層發聲，期盼民眾持續支持進步價值，力拚政黨票突破5%。
直播時遭嗆聲，王婉諭：說時代力量不監督執政黨並非事實
王婉諭在臉書發文指出，民眾直指他是不是都沒監督執政黨，根本沒為新北校園案發聲，認為王婉諭的女兒小燈泡日前也遭殺死是「白白犧牲」。他直言聽到這提問當內心震了一下，情緒非常複雜。
王婉諭並表示謝謝主持人，當下立刻就切掉該民眾的電話，並且直接表示，這是個很不好的示範。
王婉諭指出，「說時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大了。實際上，我們不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨。過去四年間，我們更在交通、司法都多項議題上展現我們的問政量能，這一點不容抹滅」。
王婉諭表示，一直都知道「社會安全網」是大家對她的期待，更是她的使命。這也是為什麼他在上任後致力推動《精神衛生法》和《犯保法》這兩個超過20年沒修的法案，並且完成了非常困難的全文修正。不僅如此，她也推動全台增設49處精神疾病者支持據點、增加1000名社區關懷訪視人力、全台設立71處社區心理衛生中心。
王婉諭也說，對於最近的校園割頸案，上週他寫下3000字長文向社會大眾解釋他觀察到的問題及政府必須要更精進的地方。在鎂光燈照不到的地方，我從來沒有停下過腳步」。
王婉諭坦言，「如果我有選擇的話，我絕對不會用小燈泡的生命，去換取任何權位、聲量、地位。相較於一家團圓的無價，這些政治上的身份，真的太廉價了」。王婉諭也說，她將會帶著對小燈泡的愛，繼續守護所有孩子的未來，照亮台灣。
王婉諭的女兒小燈泡在2016年死於內湖隨機殺人事件，隨後開始受到大眾關注，王持續從事於社會運動，特別是司法改革。2020年，王代表時代力量參選立委，名列全國不分區名單第三順位，後於同年1月11日當選。並在2023年2月當選黨主席。今年投入新竹縣第二選區的立委選舉。
王婉諭呼籲選民支持時代力量
（中央社）時代力量昨天立法院旁舉行造勢遊行，時代力量黨主席王婉諭說，時代力量是最稱職的第三勢力，不畏財團建商，持續為弱勢、基層發聲，期盼民眾持續支持進步價值，力拚政黨票突破5%。
時代力量今天舉辦「繼續向前行 衝向新時代」造勢遊行活動，重回318學運和2016大選選前之夜同一地點，由王婉諭、秘書長李兆立、發言人林易瑩、立法委員邱顯智與陳椒華等全台黨公職，還有不分區立委候選人等共同出席。
王婉諭致詞時表示，時代力量創黨以來，就持續為弱勢、基層發聲，所有的民代、黨公職夥伴始終堅持初衷，致力推動進步價值，當藍綠白都選擇向黑金靠攏，只有時代力量不畏財團建商，擔任最稱職的第三勢力，也是立法院關鍵力量。
王婉諭說，2024大選一定要讓時代力量政黨票突破5%，讓時代力量續留國會、成立黨團，逐步讓台灣社會、政治環境愈來愈好，「投給時代力量一票，就是投給公平正義一票、投給更好的未來一票」。
第三社會黨發起人周奕成表示，時代力量是從318反服貿運動誕生的政黨，台灣需要一個具有社會基礎，能夠超越藍綠政黨惡鬥的第三勢力政黨；Ours都市改革組織秘書長彭揚凱指出，時代力量是最專業、最沒有包袱、最有戰鬥力的在野黨，更充分與民間團體合作推動各項修法，期待民眾用選票將時代力量留在立法院，繼續推動居住正義。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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基於雅特力AT32F405的高速USB電競鍵盤與滑鼠應用方案
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電子競技行業近年來發展迅速，成為一個全球性的熱潮。根據統計資料，2022年全球電競觀眾數量已經超過了5億人，市場規模也達到了13億美元。這個行業的快速發展得益於技術的不斷進步，其中高速USB介面技術便是其中一個重要因素。
新竹2023年12月22日 /美通社/
電競遊戲節奏快速，需要即時傳輸和回應大量的資料，對鍵盤、滑鼠、顯示器等設備的靈敏度、舒適度有著更高要求，需要玩家能夠快速、準確地輸入指令，從而在遊戲中獲得優勢，這就需要電競設備具備高效的資料傳輸能力，以避免資料擁堵或延遲。高速USB介面因其通用性、便捷性和快速傳輸資料的特性，在鍵盤與滑鼠上得到了廣泛的應用，有效改善了傳統鍵盤與滑鼠容易出現卡頓和延遲的情況，設備連接更加便捷，按鍵回應更加迅速，使用者可以更快地完成輸入，提高遊戲體驗感。
MCU作為應用的核心控制單元，負責協調和管理各個元件的工作，包括按鍵、USB介面和其它外設，承擔著鍵盤與滑鼠和電腦之間的資料傳輸和訊號處理任務，確保了產品的高速、穩定和可靠。基於雅特力AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案搭配高速USB 2.0 OTG，可實現有線或無線的高Report Rate，最高可達8k Report Rate的速率。通過拓展外部RF可實現三模連接，即USB+BLE+2.4G模式，為遊戲玩家提供了更加流暢、方便快捷的輸入體驗。
基於AT32F405的電競鍵盤與滑鼠應用方案
AT32F405集成獨立的HS USB OTG（內建PHY）與FS USB OTG，HS USB 2.0資料傳輸速率達480Mbps，大幅提升電競鍵盤與滑鼠反應速度和精准度，以更低延時在競技類遊戲中占得先機。高速USB介面還支援多通道資料傳輸，可以同時處理多個設備的資料傳輸請求，使得電競鍵盤與滑鼠能夠更穩定地連接到電腦。
電競鍵盤與滑鼠需要具備高度的自訂功能，以滿足不同玩家的需求。AT32F405拓展了豐富外設介面，1組QSPI、1組CAN匯流排、8個UART、3個SPI/I²S與1個獨立全雙工I²S、3個I²C、1個16位高級計時器、7個16位通用計時器、1個32位通用計時器、2個16位基本計時器，同時還擴展了最高1個取樣速率高達2Msps的12位16通道高速ADC。豐富的介面為電競鍵盤與滑鼠的設計和應用提供了廣闊的空間，可以實現高性能、個性化的產品應用，為玩家帶來更好的操作體驗。
通過SPI介面連接外部記憶體、感測器等器件，通訊速率最高可達36百萬位元/秒，可實現對電競鍵盤與滑鼠RF無線模組的靈活控制。AT32F405還內建PHY，大大降低了週邊電路成本，提供封裝尺寸最小為4 x 4mm，可滿足各類小體積無線USB Dongle需求。
電競鍵盤與滑鼠利用多路PWM控制訊號來實現燈光和多媒體控制功能。AT32F405通過優化PWM信號的頻率和占空比，以及整合多路訊號，實現多種炫酷的燈光效果，為玩家帶來沉浸式的操作體驗。
此外，AT32F405搭載ARM®-Cortex®-M4內核，CPU主頻達216MHz，內建單精確度浮點運算單元（FPU）和數位訊號處理器（DSP），具有高效的運算能力，搭配高DPI光學感測器，可捕捉到滑鼠移動的微小細節，並快速處理和計算滑鼠光學感測器採集的資料，實現更快速、更精准的移動和定位，同時提高按鍵回應能力和速度。
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