直播遭嗆「女兒白死了」，王婉諭回：說時力沒監督非事實，絕不會用小燈泡生命換權位

時代力量黨主席、新竹立委參選人王婉諭5日參加「老天鵝娛樂」直播，有觀眾call in時表示，「感覺你的女兒是白死了啦」。對此，王婉諭昨（6）日在臉書發布貼文，表示若有選擇，絕對不會用小燈泡的生命換取任何權位。並強調自己在上任後推動《精神衛生法》和《犯罪被害人保護法》等重要法案，會繼續帶著對女兒的愛守護所有孩子的未來。

她也在昨日的造勢晚會中，強調時代力量持續為弱勢和基層發聲，期盼民眾持續支持進步價值，力拚政黨票突破5%。

直播時遭嗆聲，王婉諭：說時代力量不監督執政黨並非事實

王婉諭在臉書發文指出，民眾直指他是不是都沒監督執政黨，根本沒為新北校園案發聲，認為王婉諭的女兒小燈泡日前也遭殺死是「白白犧牲」。他直言聽到這提問當內心震了一下，情緒非常複雜。

王婉諭並表示謝謝主持人，當下立刻就切掉該民眾的電話，並且直接表示，這是個很不好的示範。

王婉諭指出，「說時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大了。實際上，我們不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨。過去四年間，我們更在交通、司法都多項議題上展現我們的問政量能，這一點不容抹滅」。

王婉諭表示，一直都知道「社會安全網」是大家對她的期待，更是她的使命。這也是為什麼他在上任後致力推動《精神衛生法》和《犯保法》這兩個超過20年沒修的法案，並且完成了非常困難的全文修正。不僅如此，她也推動全台增設49處精神疾病者支持據點、增加1000名社區關懷訪視人力、全台設立71處社區心理衛生中心。

王婉諭也說，對於最近的校園割頸案，上週他寫下3000字長文向社會大眾解釋他觀察到的問題及政府必須要更精進的地方。在鎂光燈照不到的地方，我從來沒有停下過腳步」。

王婉諭坦言，「如果我有選擇的話，我絕對不會用小燈泡的生命，去換取任何權位、聲量、地位。相較於一家團圓的無價，這些政治上的身份，真的太廉價了」。王婉諭也說，她將會帶著對小燈泡的愛，繼續守護所有孩子的未來，照亮台灣。

王婉諭的女兒小燈泡在2016年死於內湖隨機殺人事件，隨後開始受到大眾關注，王持續從事於社會運動，特別是司法改革。2020年，王代表時代力量參選立委，名列全國不分區名單第三順位，後於同年1月11日當選。並在2023年2月當選黨主席。今年投入新竹縣第二選區的立委選舉。

王婉諭呼籲選民支持時代力量

（中央社）時代力量昨天立法院旁舉行造勢遊行，時代力量黨主席王婉諭說，時代力量是最稱職的第三勢力，不畏財團建商，持續為弱勢、基層發聲，期盼民眾持續支持進步價值，力拚政黨票突破5%。

時代力量今天舉辦「繼續向前行 衝向新時代」造勢遊行活動，重回318學運和2016大選選前之夜同一地點，由王婉諭、秘書長李兆立、發言人林易瑩、立法委員邱顯智與陳椒華等全台黨公職，還有不分區立委候選人等共同出席。

王婉諭致詞時表示，時代力量創黨以來，就持續為弱勢、基層發聲，所有的民代、黨公職夥伴始終堅持初衷，致力推動進步價值，當藍綠白都選擇向黑金靠攏，只有時代力量不畏財團建商，擔任最稱職的第三勢力，也是立法院關鍵力量。

王婉諭說，2024大選一定要讓時代力量政黨票突破5%，讓時代力量續留國會、成立黨團，逐步讓台灣社會、政治環境愈來愈好，「投給時代力量一票，就是投給公平正義一票、投給更好的未來一票」。

第三社會黨發起人周奕成表示，時代力量是從318反服貿運動誕生的政黨，台灣需要一個具有社會基礎，能夠超越藍綠政黨惡鬥的第三勢力政黨；Ours都市改革組織秘書長彭揚凱指出，時代力量是最專業、最沒有包袱、最有戰鬥力的在野黨，更充分與民間團體合作推動各項修法，期待民眾用選票將時代力量留在立法院，繼續推動居住正義。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範