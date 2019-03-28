彰化文化資產危機：政黨輪替，竟然連古蹟都可以撤銷！

文：林清本（彰化縣民）

彰化縣長王惠美最近用一紙公文撤銷「太岳之胤」的縣定古蹟身份，引起地方譁然，沒想到政黨輪替，竟然連古蹟都可以撤銷！

「太岳之胤」是鹿港日治時期三大商行之一謙和行的許志湖古厝，去年五月彰化縣文資審議委員會已經審議為縣定古蹟，所有權人之一許氏長期住在台北（產權佔六分之一），以聲稱沒收到彰化縣文化局通知書為由，向文化部提起訴願。沒想到，訴願結果還沒出來，王惠美縣長就以「文化部指導」的理由，用公文撤銷「太岳之胤」的古蹟身份，推翻魏明谷縣長任內文資審議會通過的決議！

彰化縣文化局長張雀芬本應力守「文化本位」，積極援引判例與相關事證捍衛「太岳之胤」古蹟身份，為何張局長沒有這樣作？還聲稱是根據文化部訴願委員會認定有瑕疵而撤銷「太岳之胤」古蹟，為何「太岳之胤」古蹟撤銷公文上沒有文化部函文依據？張局長聲稱同時啟動暫定古蹟，並無否定其古蹟文化價值、而是補正行政瑕疵，但實際上「太岳之胤」現在已因撤銷無古蹟身分。如果如張局長所言「沒有否定古蹟的文化價值」，為何彰化縣文化局這週六3月30日還要召開文資審議「太岳之胤」是否指定為縣定古蹟？今天「太岳之胤」如果能讓王惠美縣長用「前任的行政瑕疵」撤銷古蹟再審議而失去文資身分，日後王縣長是否也可以用類似手法，讓彰化台鐵宿舍群、彰中日式宿舍及其他涉及開發利益的文資失去身分？此例一開，後患無窮。

Photo Credit: 本文作者提供 「太岳之胤」古蹟撤銷的公文，上頭沒有文化部函文依據

最令人不解的是，王惠美縣長撤銷「太岳之胤」古蹟身份，為何是依據「文化部」？事實倘若如此，難道文化部長鄭麗君說一套做一套？鄭部長一再強調「文化本位」，為何在文化部訴願委員會還沒對「太岳之胤」做出決議前，文化部「指導」彰化縣政府撤銷「太岳之胤」古蹟身份？這不是嚴重破壞訴願制度？鄭部長一向捍衛文化資產，為何彰化縣政黨輪替後，文化部會憑著許氏謊稱的「行政瑕疵」而棄守「文化本位」？「指導」彰化縣政府撤銷古蹟身份？鄭麗君部長若無「指導」彰化縣政府撤銷文資身份，那是誰指導？請鄭部長查清楚講明白。

「太岳之胤」就像台灣一般的祖厝指定古蹟案，產權複雜、所有權人散居各地，不願指定古蹟的所有權人往往主張沒有收到通知書、否定古蹟指定效力。但文化部訴願委員會以往審理類似案件，決議都是「訴願駁回」所有權人主張無效。為何在彰化縣政黨輪替後，文化部訴願委員會的見解不一樣了？通知書寄到所有權人地籍謄本地址被退回成了「行政瑕疵」？許氏一再聲稱沒收到彰化縣文化局「太岳之胤」審議通知書，但實際上，通知書掛號寄到他的戶籍地址，有的通知書還經親族轉知他，許家內部也透過電子通訊告知家族成員「太岳之胤」進入古蹟審議程序，許氏還表示「樂觀其成」，他真的完全不「知悉」文化局將辦理古蹟審議嗎？

2015年文化部訴願委員會審理「台南市陳世興古宅古蹟訴願案」一案，最後決議「訴願駁回」，其強調文化局已依土地登記謄本記載地址發函通知所有權人與會（包含訴願人），且訴願人也接獲親族通知出席會議並表示意見，顯見文化局已善盡通知責任（文規字第1043018772號）。在「太岳之胤」訴願案上，彰化縣文化局同樣也依土地登記謄本地址寄通知書給許氏，許家家族成員也轉知許氏，為何文化部訴願委員會卻認為許氏的通知書被退回，是彰化縣文化局有行政瑕疵？為何在還沒有訴願決議前，要彰化縣政府撤銷太岳之胤的古蹟身分？

再者，文化部訴願委員會已有的判決也強調文資保護有社會公益性質，並非限制人民財產權。2017年彰化縣文資審議「吳汝祥4連棟街屋」為歷史建築，文化部訴願委員會駁回所有權人訴願，強調文資審議不以土地所有權人同意為要件，文化資產的保存維護具有社會公益性質，為增進公共利益必要，縣府有義務也有責任如此作為。但為何文化部沒有從文資保護的社會公益性質捍衛「太岳之胤」古蹟？反而以許氏聲稱的「行政瑕疵」讓彰化縣政府撤銷太岳之胤古蹟身分？

彰化縣政黨輪替後，王惠美縣長撤銷「太岳之胤」古蹟身份，為何鄭麗君部長的「文化本位」不見了？讓王縣長憑著許氏聲稱的「行政瑕疵」，撤銷「太岳之胤」古蹟身分再重新審議？為何文化部讓彰化縣政府高舉「補正程序」大旗，實則規避《文資法》撤廢古蹟規定，假借「前任的行政程序瑕疵」而毀掉古蹟？此惡例一開，台灣各地所有文化資產將陷入「重審」的爭論與危機中，這真的是鄭麗君部長所謂的「文化立國」？

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航