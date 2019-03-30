魔鬼的交易：以色列大選前夕的主權之爭，戈蘭高地情歸何處？

美國總統川普（Donald Trump）3月25日簽署了一項公告，表示美國承認以色列在戈蘭高地的主權（註1）。這也是自以色列於1967年的六日戰爭（又名：六月戰爭、1967以阿戰爭、第三次以阿戰爭）後佔領戈蘭高地以來，第一位美國總統表態承認以色列對這塊土地的主權。川普的這項公告，也讓美國成了國際間第一個承認以色列坐擁戈蘭高地主權的國家。

以敘主權之爭，戈蘭高地情歸何處？

佔地1800平方公里的戈蘭高地位於以色列東北角，與敘利亞、黎巴嫩、約旦及加利利湖相接壤。在六日戰爭爆發後的第四及第五日（1967年6月9－10日），也就是接近戰爭尾聲之時，以軍從敘利亞手中佔領了這塊土地（註2）。就像其它以色列在以阿衝突中奪下的土地，以色列對戈蘭高地的主權、佔領仍被認為具有爭議性；聯合國安理會242號及497號決議，拒絕承認以色列擁有戈蘭高地的主權。

此外，敘利亞政府主張，在六日戰爭時從戈蘭高地逃出的敘利亞公民，是在戰爭時遭到以軍驅逐的，而以色列及美國則主張，這些居民是自主性進行逃亡的。

一如預期，許多國際及鄰國領袖高官，包括聯合國秘書長、來自幾個歐盟大國兼美國友邦的大使們、28個歐盟成員國、巴勒斯坦總統及敘利亞外長，都立刻祭出聲明，反對這項公告，或對川普的公告表達「強烈的擔憂」（strong concerns）。不斷主張以色列應歸還戈蘭高地的敘利亞，也要求聯合國安理會針對美國總統的公告，召開會議。應敘利亞要求，安理會在3月27日召開會議，身為安理會永久會員國之一的美國，在會議中明顯遭到孤立；3月26日，在內戰仍未正式結束的敘利亞各地，也傳出民眾聚集，以抗議川普的公告；一些參與抗議的民眾手持「戈蘭高地屬於敘利亞」的標語。

根據英國廣播公司BBC的資料，戈蘭高地有三十餘個猶太人屯墾區（又譯：定居點），居住在這些區域的以色列猶太人約有兩萬（註3）。其他現居住在戈蘭高地的居民，則多為伊斯蘭教什葉教派一個分支的德魯茲人，人數約在2萬5000左右，其中只有12％的德魯茲人擁有以色列國籍，其他人則因為拒絕擁有以色列國籍，仍保有敘利亞國籍，即便他們幾十年來都生活在以色列的管轄之下。

1973年的贖罪日戰爭中，起初過於輕敵的以色列軍隊在戈蘭高地嚴重受創。當時的敘利亞強人總統老阿薩德（Hafez al-Assad），也是現任總統的父親，與埃及一同南北夾攻突襲以色列，意圖奪回戈蘭高地；敘利亞軍隊雖然在北部重創了以色列軍隊，最終仍未奪回戈蘭高地（註4）。

以色列《戈蘭高地法》強佔領土

以色列國會於1981年底，通過《戈蘭高地法》（Golan Heights Law），明文立法讓以色列的法律適用於戈蘭高地。雖然該法的內文從未明確地表明以色列「正式佔領」甚或併吞（annex）戈蘭高地，國際輿論以及以色列內部一些反對者都主張，1981年的這項法律是讓以色列正式併吞戈蘭高地的法律依據，也是以色列正式併吞戈蘭高地的起始。在這項法律通過後，以色列政府也將戈蘭高地納入該國六大區域之一的北部區（Northern District）。

國內外媒體、學者、分析家，及國際間領袖等，紛紛從國際法、國際及區域關係等觀點，來分析美國總統川普這項宣言的意義，與可能的後續影響。也有不少人提到，這項宣言不僅適逢以色列國會大選前夕，為此訪美的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），也因以色列與哈瑪斯的交火，縮短訪美行程返以。這些內外交攻的情勢，讓這項宣言的時機點，堪稱有些耐人尋味。

不少評論主張，這項宣言對國會大選選情似乎有些告急的納坦雅胡有利，能助長他在外交、國防等重大議題上的聲勢。

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大選在即，納坦雅胡靠戈蘭高地打選戰

納坦雅胡領導的聯合黨仍與前國防軍參謀總長甘茨（Benny Gantz）與拉皮德（Yair Lapid）領軍的「藍白聯盟」（Kahol Lavan，註5），目前仍呈現拉鋸戰。以色列兩家電視台在3月24日公布的民調中顯示，納坦雅胡的聯合黨估計會在過會大選中贏得28席，而藍白聯盟則可望獲得31到32席；不過以左、右黨派、也就是未來組閣的要件之一區分，中間偏左與中間偏右將可望分別獲得46席。若再考量其他政黨間合縱連橫的習慣， 選後聯合黨就算沒有贏得最多國會席次，照慣例納坦雅胡還是可能組閣，繼續擔任總理一職，並因此成為打破第一位以色列總理本・古里安（David Ben-Gurion）的記錄，成為以色列前後在位最久的總理。

儘管以色列國內對納坦雅胡頗有微辭，加上納坦雅胡現在也深陷彈劾的危機中（註6），但相對多數的選民仍期望（39％，相較甘茨的34％）、並預期（高達60％，相較於甘茨與拉皮德輪替擔任總理的20％）納坦雅胡繼續擔任總理一職。

或許納坦雅胡在此時下戈蘭高地主權的這步棋，的確在某種程度上把甘茨當作主要的假想敵，因為甘茨豐富的軍旅生涯，可能會吸引不少、對外交及區域局勢不滿的選民。納坦雅胡贏得最重要盟邦美國對戈蘭高地主權的背書，讓他得以證明自己在2018年，宣稱戈蘭高地會永遠屬於以色列這段話背後的決心及能力。

耐人尋味的是，各派政治人物，從右派、溫和派、中間派、至中間偏左派，包括總統李佛林（Reuven Rivlin）、與納坦雅胡呈拉鋸戰的甘茨、國會反對派領袖亞欣莫維奇（Shelly Yacimovich）及工黨主席加貝（Avi Gabbay）、及創立「身份黨」（Zehut）的費格林（Moshe Feighlin，註7） ，都對川普的公告表達肯定。目前為止，在檯面上比較活躍的猶太人政治人物中，只有「新右派」（New Right）兼現任教育部長的班奈特（Nafatli Bennett），在讚許之餘，仍憂心納坦雅胡是否藉此機會，與川普交換以巴和談的要件，特別是以色列承認一個巴勒斯坦國這項條件。

與魔鬼的交易：面對美國誰能給以色列人信心？

從另一個角度切入， 也許納坦雅胡的賭注不見得是只放在戈蘭高地這塊領土爭議的點上，而含有以色列猶太人對美國老大哥以及川普總統的複雜情感。美國皮尤研究中心在2018年10月所做的一份民調顯示，有69％的以色列人（所有受訪以色列各族群，即包括以色列的阿拉伯人或其他非猶太裔）、及高達82％以色列猶太人，對川普處理全球事務的能力感到有信心；與全球27％的平均相較，信心度相去甚遠。

一個合理的推測是，儘管以色列是中東這塊區域的國防及經濟強國，在區域情勢及與以巴、以阿衝突有關的事務，以及該國的外交情勢上，仍需或多或少仰賴美國。可是美國近年的歷屆總統、尤其是和納坦雅胡連私人關係都很差的前總統歐巴馬（Barack Obama），常讓以色列猶太人感到自己的國家不斷在外交事務上吃悶虧。

因此，納坦雅胡若能持續不斷展現，對美國總統的「影響力」，就可能讓以色列猶太人重振些許信心，相對為告急的選情加點力。相較於新的、未知的領導人，如以黑馬之姿竄起的甘茨，或許多數以色列選民會因此盤算，跟自己已經熟知的「魔鬼」打交道，勝過不熟悉的「魔鬼」（Better the devil you know than the devil you don't）。

註釋

註1：美媒Quartz一篇針對這項公告的報導中，引述紐約大學學者戈德堡（Edward Goldberg）的評估，認為仍有領土主權爭議的台灣及印度，都應該對川普總統的這項公告感到憂心，因為這代表川普可以無視國際法的存在，妄自決定國家的某項外交政策方向。然而筆者以為，戈蘭高地、台灣及克什米爾的領土主權爭議在本質及實質上，皆有所不同；美國與涉入這些爭議的各方間之關係，也有所差異；雖然筆者可以理解戈德堡教授或其他國際法先進對相關議題的高見，但筆者也主張，美國甚或川普總統，基於利益考量，不見得會對各個領土主權爭議都做出類似的回應。

註2：其它以色列在六日戰爭中佔領的領土，包括加薩走廊及西奈半島（原屬埃及）、西岸及東耶路撒冷（原屬約旦）。

註3：值得一提的是，國際媒體常提及，在西岸屯墾區的以色列猶太人與巴勒斯坦居民，有較為緊張的關係；相較之下，戈蘭高地的以色列猶太人，與阿拉伯或德魯茲鄰人的關係，沒有類似的高度緊張。

註4：戈蘭高地的地勢與位置，讓它在以阿衝突的背景下，成為具有高度戰略地位的土地。雖然在1990年代，敘利亞的老阿薩德總統仍在世當權時，以色列政府、包括在納坦雅胡當時擔任首相任內，都曾思考過，用戈蘭高地與敘利亞換取和平的可能性。一般認為，自2011年敘利亞內戰爆發以來，從以色列領導者的角度，這個方案的可能性又更進一步降低；相對的，戈蘭高地的戰略地位又因敘利亞的內部動盪，更加提高。

註5：在此次選舉中，算是異軍突起的班尼甘茨，在去年年底組織新政黨「以色列強韌黨」（暫譯）（Hosen L'Yisrael）後，與中間偏右的未來黨（Yesh Atid）、前電視名人的領導者拉皮德（Yair Lapid），共組「藍白聯盟」（Kahol Lavan）。

註6：幾週前，在2月28日，以色列檢察總長 曼德爾布利特 （Avichai Mandelblit） 宣布，將就收賄、詐欺及背信的指控，起訴納坦雅胡提。雪上加霜的是，約三週後，有以色列媒體報導，曼德爾布利特正在考慮，對納坦雅胡親信疑似涉及的軍艦及潛艇採購弊案，重啟調查。

註7：費格林從聯合黨脫黨，成立標榜自由意志主義（libetarianism，又譯：放任自由主義等）的「身份黨」（Zehut），該黨的主要訴求包括大麻合法化及併吞西岸的一國方案（one-state solution）。身份黨目前在民調中，以一個新政黨之姿，算是有不錯的表現，預估可能拿下4到5席，與班奈特及沙凱特（Ayelet Shaked）一開始來勢洶洶的「新右派」勢均力敵。

參考資料

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航