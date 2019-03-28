蔡英文與華府智庫視訊談了什麼？美眾議員：是時候承認台灣是國家了

（中央社）總統蔡英文今（28）日與美國智庫傳統基金會視訊對談時表示，中國企圖改變現狀，破壞台灣民主體制、升高軍事緊張情勢，並限縮國際空間，使台灣人民無法信任中國，也為兩岸關係帶來更多挑戰。她表示，香港實行「一國兩制」對台灣是很好的個案研究，也呼籲台灣不論政黨所有政治人物，應避免陷入中國陷阱，被中國祭出的經濟誘因或其他承諾欺騙。

總統蔡英文出訪南太友邦，利用過境夏威夷機會，以視訊方式出席華府智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）論壇的對談。論壇由傳統基金會會長詹姆斯（Kay Coles James）主持，傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）、聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）與眾議員約霍（Ted Yoho）與談。

蔡英文說，台灣追求和平，而非敵意，但必須有足夠能力保衛自由、民主及台灣人民的生活方式，這是她作為總統的基本責任。所幸台灣並非獨自面對此等挑戰，美國對台承諾更勝以往。未來台灣將持續與理念相近國家建立更緊密夥伴關係，以實踐各國相互支持，共同維護自由、主權，並免於威脅的印太戰略願景。

蔡英文指出，太平洋與台灣具互惠互利關係，台灣是區域一股良善力量，值得驕傲的民主體制，也是華人社會唯一的民主國家，一如美國副總統彭斯（Mike Pence）所言，為全球華人提供一條更佳道路。

提到台灣在改善太平洋各國人民生計上扮演領導角色，蔡總統說台灣人民對促進區域和平、穩定與繁榮具有深切決心，也是美國及其他理念相近國家的理想夥伴，更願在確保未來印太的自由開放上善盡責任。

美國推動印太戰略，蔡英文說，台灣對印太地區作法著重民主、區域繁榮與集體安全等三方面。近來的趨勢清楚顯示，理念相近國家應更積極在各地維護民主價值，正如前美國總統雷根在冷戰末期向英國國會演講時所言「今日的樂觀得來不易，非因民主不再活躍，而因民主的敵人用以鎮壓民主之工具已更加精良。然而，我們有充分理由保持樂觀，因為日復一日，民主將證明其絕非脆弱的花朵」，用來顛覆政經秩序的新工具，以及新形態的假訊息，都證明雷根的演講更為真切。

蔡英文指出，台灣站在這些挑戰的最前線，正考驗是否能保有自由民主，或受迫屈服於獨裁主義的壓力及控制。台灣承諾將更努力捍衛這份得來不易的自由，並確保持續作為印太區域的民主燈塔，台灣將繼續成為照亮此區域最黑暗角落的一道曙光。

她說，面對中國逼迫台灣接受「一國兩制」模式的巨大壓力，她曾列出保護台灣民主、法治與經濟活力的7項指導綱領，政府將採取更積極的作為，反制中國政府對社會與經濟的滲透以及干涉台灣內政，同時也將更積極與全球面對相同挑戰的理念相近國家合作因應。

總統蔡英文（後左2）出訪太平洋3友邦，27日過境夏威夷，28日首度以視訊向華府聯邦參議員賈德納等重要人士發表演說。賈德納曾致函美國眾議院議長裴洛西，要求邀請蔡總統對國會兩院聯席會議發表演說，讓這場視訊格外引發關注｜Photo Credit: 中央社

美國國會眾院軍事委員會上午才舉行「印太區域的美國國家安全挑戰與美軍活動」聽證會，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）受邀出席，戴維森在事先準備的書面證詞中談到要強化美國與盟邦的關係，在東北亞除提到日本與南韓，也特別談台灣，並作出以下表示：

中國國家主席習近平提出「一國兩制」方案，不是兩岸雙方意願；印太司令部將聚焦於改善與台灣軍方的「聯合互操作性」（joint interoperability），改善台灣軍方的訓練與準備，並支持台灣的軍事及專業發展。

美國軍方對中國的「一國兩制」表達意見與立場，過去少見，而戴維森在書面證詞中明白表達美方看法，也在國會留下正式紀錄。

蔡英文看香港「一國兩制」，呼籲勿陷中國陷阱

1997年香港回歸中國時，中國曾保證香港將在「一國兩制」原則下享有言論自由等權利，中國過去也曾對台灣提出這些建議。

被問及從香港實行一國兩制經驗的收穫時，蔡英文表示，香港經驗對台灣而言是很好的個案研究，反映民主與中國政權不相容，特別是中共體制。她指出，現在的香港提醒不論政黨的所有台灣政治人物，都應小心避免陷入中國陷阱，不論是經濟誘因或其他承諾，因為最終目的地都將是「一國兩制」。

她也提醒，就像「九二共識」已經變成「一國兩制」，「一國兩制」遲早也會變成「一國」，這即是香港正在經歷的。香港作為一國兩制的樣本，「兩制」卻未受到尊重，香港經驗讓多數台灣人排拒一國兩制。

眾議員約霍（Ted Yoho）警告，中國不承認中英聯合聲明的實質效益，片面撕毀聲明，讓香港50年不變成為空談，這是一記警鐘，若台灣不堅定立場、做好準備，這將是台灣未來。

多年前曾訪問香港的聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）指出，當時香港官員多半認為習近平是改革者，雖然有些作為不能被接受，但他終會實現一國兩制。但顯然情況並非如此，香港近年來全球自由化指數排行、經濟自由度指數都呈現下滑。

儘管對一國兩制實踐感到擔憂，但蔡英文仍多次表示，願意與中國在不設前提的情況下進行和平對話，台灣保持開放立場，中國應理解台灣是民主國家，台灣領袖的任何決定都必須得到人民支持。

談及兩岸關係，蔡英文表示，面對來自中國的巨大挑戰，她一直以務實、負責任的方式回應。台灣尋求共存而非對抗，和解而非衝突。

她希望能建立積極的兩岸關係，以有利於台灣人民與企業以及維護兩岸和平穩定的方式合作。但中國必須願意與台灣共同努力達至目標，不設前提對談。

美國眾議員：是時候承認台灣是國家了

出席論壇的還有今年滿百歲的前眾議員、40年前《台灣關係法》草案23位共同提案議員之一的沃爾夫（Lester Wolff）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）與前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問葉望輝（Stephen Yates）等。

賈德納（Cory Gardner）表示，很少有國家像台灣，贏得美國跨黨派議員堅定支持，過去一段時間包括《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》等都獲兩黨議員一致支持，共同致力加強美台雙邊關係。這樣的支持不僅將持續，還更堅定，這是跨黨派國會議員向全球傳遞的強烈訊息，亦即美國堅定支持台灣。

賈德納提到日前曾致函眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），邀請蔡總統前往國會演說，因為這是民主之聲，是民主的領袖，這樣的聲音應該被聽見。他會持續致力加強台美關係，特別是現在風險與壓力日增，更需和共享價值與友誼的盟邦站在一起。

從眾院外委會聽證會趕來出席對談的約霍（Ted Yoho）表示，在聽證會上向國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）提及國務院高階官員訪台的意見，國會樂觀其成。約霍結論時向蔡總統表示，

台灣有自己的經濟體系、政府部門、國歌與軍隊，在21世紀的現在，是承認台灣是主權國家的時候了。從科技、農業到公共衛生等各方面，台灣對國際社會貢獻良多，台灣應該被承認。

蔡英文首訪「急難管理署」，美將領羅根陪同

總統蔡英文於台北時間上午4時結束與華府視訊演說與對話後，車隊立即趕到夏威夷東西中心（East-West Center），出席紀念「台灣關係法」立法四十週年影像特展，由東西中心院長魏理庭（Richard Vuylsteke）接待，國務院前亞太助卿柯立金（James Kelly）、AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等也將共同與會。

蔡英文參訪後發表簡短談話表示，當年台美斷交台灣處於孤立狀態，美國國會倡議修《台灣關係法》，1979年修定後成為台美關係最重要的基石，中國持續挑戰台灣關係法，台灣人所展現的意志與美國人展現的友誼，讓台美關係提升到更好且更有意義的層次，愈來愈好愈來愈緊密。

蔡英文說，最具意義的照片就是1982年美國總統雷根在上面寫了幾個字「恪守對台灣的承諾，無須再議」；同時雷根總統6項保證也是台美關係的重要基石。

蔡英文說，這段期間試圖改變現狀卻是對岸，過程中有很多理念相同的朋友，包括美國都在支持台灣，協助防禦台灣與加入國際組織，一起努力在印太地區發揮角色與維持地區的和平穩定與發展。

這個過境壓軸行程是首度參訪夏威夷州急難管理署（Hi-EMA），由夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根（Arthur Logan）少將陪同參訪，兩人互贈紀念品，羅根致贈一幅圖。

總統蔡英文（中）首訪夏威夷州急難管理署，參訪陸軍國民兵群指管災防中心，夏威夷州國民兵司令兼民防廳長羅根（Arthur Logan）（右）陪同參訪，羅根少將致贈一幅畫給蔡總統｜Photo Credit: 中央社

羅根送總統車隊離開後受訪表示，對於蔡總統第一次參訪，他說，主要是解釋急難管理署如何運作，從地方、州、聯邦層級，州長及市長負責層次，保護夏威夷也同時保護觀光客，負責安全，解釋如何運作。

急難管理署由防空洞進入，他解釋，防空洞是1920年時建造的。這個單位隸屬於夏威夷民防廳（Department of Defense），是由急難管理署、國民兵與國土安全辦公室等單位組成。主要工作為負責夏威夷州災害應變。

總統蔡英文結束過境夏威夷行程，預計台北時間28日晚間返抵國門並在桃園國際機場發表談話。

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核稿編輯：楊之瑜