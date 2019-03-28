【插畫】市長拚經濟為什麼要去「中聯辦」？

社會新聞常常看到偷跑去汽車旅館被抓包的人，說自己只是來談生意，談公事。大家心裡總會笑，當我傻子嗎？談生意為什麼要去摩鐵？

Nagee

大家可能以為中聯辦就是香港的一個機關而已。

那麼「中聯辦」是什麼單位？就是中國統戰管理香港（包含特首、選舉、中共在港軍隊等等等）的單位。

但香港人都知道，中聯辦就是中共箝制香港的黑手，工作的內容包括：

操作投票幽靈人口 投注資源給親中派拉攏選民 直接經營選民 操控輿論 製造假民主團體，分化民主的政黨，以及 控制特首

所以，賣農產品為什麼會去「中聯辦」？

在中國的統戰下，香港、澳門、新疆（東突）、西藏（圖博）、內蒙古，他們失去了不只是民主自由、也失去文化和語言、更失去了很多經濟選民幻想的生活品質。絕大多數人得到的是集中營和炒房地獄下的人籠。

此趟出訪韓國瑜密會習近平親信王志民，後來又見了深圳市委統戰部長林潔，談了什麼都是他說了算數。如果只是單純談農產品買賣，公開透明不是很好的政績宣傳嗎？為什麼會全程不公開？這是一個高雄市長該做的事嗎？

香港前議員羅友志、黃之峰非常焦急地爆料韓國瑜進中聯辦訪問。我第一次感受到，香港還關心民主的人那麼焦急。太陽花的時候沒有，反國教沒有、佔中也沒有，這次他們真的急著警告台灣。

中聯辦鉗制了香港的言論自由、集會自由、選舉自由：

中聯辦壟斷香港的出版自由：控制香港三間最大出版社，市佔率超過八成

中聯辦操縱香港選舉：中聯辦為親中的候選人賄選、固票、配票、發黑函

中聯辦破壞香港法治：中聯辦隨意解釋法律，箝制香港言論自由、集會自由中聯辦就是香港一國兩制的太上皇，更敏感的是，中聯辦內還有中國的心戰部門。

韓國瑜進中聯辦是去學習一國兩制？是跟中國心戰部門見面？所以香港人才強烈的警告我們，但至少到目前，台灣媒體只注意到不丹在阿爾卑斯山，沒有真正意識到，中國已經明目張膽的要介入2020年的選戰。配合在台的協力者，中聯辦的確有能力在台灣用出跟香港一樣的手段。這件事的確可能非常恐怖。

一個由89萬民意背書選出來的市長，效忠的對象不是自己的選民，居然貼上敵對國家的搖控子機關，而台灣大部分民眾居然對此事無感，甚至感到欽佩，這時候還在內鬥的政治人物們，你們真的知道台灣面臨的危機是什麼嗎？

►韓國瑜一句「無聊」，充分顯現行前喊出「台獨梅毒」的政治目的

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