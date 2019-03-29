關鍵評論網4月主題徵文：信仰碰撞

信仰碰撞的火花

住在台灣，出門回家途中你可能會經過教堂、清真寺，還有一座小小的土地公廟。從小到大，在家庭、朋友、家鄉同事、外籍移工之間，不論你是否直視，充滿著各樣的信仰碰撞火花。從田邊「小」廟到「大」的Seafood神教，長輩說該要怎麼拜，你想拜，或不拜。甚至是聽誰說過，他在哪裡認識了一個很靈的「何老師」？

講到「信仰」，每個人想到的「味道」也不同，有些人嚐過浸得溼溼的符咒，有些人聞到聖經的紙香和琉璃的光，有些人看見眾神之間的裊裊輕煙，以及拿文昌帝君鉛筆在考試桌前的汗水。又或者，就只是街頭豔陽下洋溢的一片彩虹。

當人類的火箭已經射穿了天際，雲端是不是也屯著那麼多十字架、圓頂帽和道袍。在那裡，祂們也和我們一樣爭執不休嗎？抑或是和平共處？

請與我們分享讓你難忘的「信仰碰撞」經驗——不分時間、地點或群體。可能是不同世代對於信仰認知的拉扯，東協廣場或車站外的移工偶遇，遙遠異鄉人的啟發，或是好像很重要但你永遠一知半解的拜拜儀式。關鍵評論網將會針對「信仰碰撞」的各個面向選出12篇文章發表。

來，告訴大家，你信什麼？

活動內容

活動名稱：關鍵評論網2019年4月主題徵文──信仰碰撞

活動辦法：請將自己面對「信仰碰撞」的相關經驗及體察，寫成1500字以上（無字數上限）評論文章一篇。作品內容需為首次發表，同時嚴禁抄襲，如有參考資料請附上。

徵稿時間：2019年4月1日－4月30日截止。

獎勵辦法：本次徵文活動將選取12名投稿者的優秀作品，贈送關鍵評論網編輯選書一本。（隨機贈送，恕無法指定）

結果公布：獲選的投書作品，作者姓名將於2019年5月2日公布於本活動網頁，同時寄發email告知。未錄取者恕不另行通知。

投稿方式：請將稿件寄至oped@thenewslens.com，信件標題需註明【2019年4月主題徵稿】。投稿請附上真實姓名、電話聯絡方式，以及地址（獲獎時贈書用）。

參考文章

贈獎書單

Photo Credit: TNL／Yoyo

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：張彥

譯者：廖彥博、廖珮杏

《紐約時報》資深記者張彥花了五年的時間走訪北京、山西、成都、上海、蘇州、金華等地，採訪中國的佛教、道教與基督教徒，以及傳統民俗的實踐者，記錄了中國老百姓是如何在政治高壓、道德淪喪的社會中，一點一滴在灰燼中挽救幾乎被毀滅的精神與文化遺產，同時試圖在時代變局中開創新意義。

八旗文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：尼克・霍史達克

譯者：許庫爾

事實上，要談新疆問題──不管是發生在新疆的各種暴力事件，或是疆獨問題、甚至是新疆的認同問題，都應該從「新疆」這個名字開始。這個宗教、文字與信仰都與普遍認定的「中國」大不相同的地方，從什麼時候、以什麼樣的方式開始，「被」成為「中國」的一部分？而又是什麼樣的契機，讓這個「新的疆域」走向分歧與動亂之路？

本書作者尼克・霍史達克（Nick Holdstock）在新疆遊歷十五年之久，可說親自見證在既存的文化差異下，中國政府如何親手製造出極端主義者，以及造成如今新疆本地的動盪，以及與內地漢人的衝突與歧見。

光現出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：葛瑞姆・漢卡克（Graham Hancock）

譯者：周健、潘恩典

本書所揭示的證據表明，一個先進文明在一萬兩千八百年至一萬一千六百年前的全球大災難中滅絕。大災難的倖存者，這些號稱「賢者」、「魔法師」的人，是世界各地神話中的智者和文明開化的英雄。他們是美索不達米亞的阿普卡魯、希伯來的守望者、南美洲的維拉柯查，以及古埃及的神祕遠古人，他們乘船遍遊世界，致力於留下文明的火種。

他們在關鍵地點定居，諸如土耳其的哥貝克力、黎巴嫩的巴爾貝克、埃及的吉薩、古代的蘇美、墨西哥、祕魯……這無疑都是當時留下的痕跡。這段時期的先進文明是否真實存在過？作者將透過地球物理學、天文學、考古學、人類學、宗教學、神話學、建築學等，一一揭開這些先史謎團。

商周出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：歐馬．薩伊夫．戈巴許

譯者：周沛郁

6歲時父親死於恐怖暗殺，行兇者是個19歲的槍手，為何射殺一個素昧平生、毫無仇恨的人，竟然可以如此簡單？父親的驟逝讓他對生存環境充滿疑問，也從此影響他看待世界的方式。身為阿拉伯聯合大公國駐俄大使，歐馬．戈巴許同時也是一位憂心忡忡的父親，他用自身的生命經驗，想讓孩子知道，他們有權自主思考、判斷是非、了解真正的伊斯蘭價值，並對信仰和自我提出真誠而大膽的質疑。

究竟真實的伊斯蘭世界是何樣貌？現今面臨了什麼困境？當代穆斯林又有哪些責任？來自外交官父親的殷切期盼，都在這27封信。

好的文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：柿子文化／企畫、撰文／林金郎

臺灣人敬神、信神，不只民族文化使然，背後更有濃厚的歷史情感，開墾臺灣的艱辛、疾病災難的克服、豐收成功的喜悅……這些，神明都一一見證，與百姓相伴走過。因此，在臺灣，神明是精神的依託、是社區的象徵、是百姓的解惑者和教化者，還給了我們平安、療癒、幸福、成功的希望。身為臺灣人，怎麼可以不好好認識一下神明呢？

嚴選30餘尊你一定要知道的臺灣神明，全新角度，橫跨時空身世大調查！

柿子文化

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：謝金魚、陳韋聿（Emery）、神奇海獅、海州貓

繪者：金芸萱

陽間鬼陰間人，一探鬼界潛規則：

黑漆漆的鬼會在考場裡丟錢幣、棒打考生？

為什麼女鬼都要到人間找帥哥？陰間沒有帥哥嗎？

含冤而死的鬼魂，怨念比核災還可怕？

逢人說鬼，促進陰陽界的正面交流。

所有鬼故事，都脫離不了人的目擊、記錄與轉述，相較於人類獵巫、掘墳、打旱魃等歇斯底里的反應，鬼界顯得弱勢許多。從鬼史紀聞裡揣想鬼界眾生的立場，反思我等人類對鬼界的迫害與歧視，為鬼喉舌！

聯合文學出版

核稿編輯：翁世航