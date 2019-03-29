環團質疑麥寮電廠28億「促協金」流向不明，鄉長提告毀謗

環境資訊中心記者孫文臨報導

《電業法》修正迄今兩年餘，但「電力開發協助金運用與監督管理辦法」卻遲未訂定完備，導致六輕麥寮電廠的促協金流向仍然不明。

公民監督六輕促進環境權行動平台今（25日）於監察院前召開記者會，要求監委立案調查麥寮電廠促協金的使用流向，並督促經濟部儘速完成立法，使促協金資訊公開透明。

電業法通過兩年 環團呼籲子法盡快訂定

2002年，為增進發電、輸電及變電設施周邊地區居民的福祉，台電訂立了「促進電力發展營運協助金執行要點」，提撥促進電力發展營運協助金（簡稱促協金）給台電所屬電廠及輸、變電設施周邊居民回饋金。但若台電向民間電廠購電，則促協金則由民間電廠處理。

台電從1999年開始向六輕麥寮電廠（簡稱麥電）購電，多年來促協金都未回饋到當地居民身上。直到2014年，雲林縣政府才向麥電追討促協金。2016年，時任雲林縣長李進勇更北上向監察院陳情，指出六輕麥寮電廠隱匿台電支付的促協金，台電未妥善監督，台電則指促協金並無法源依據。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，在2017年通過的《電業法》修正案，第65條明訂「電力開發協助金使用方式、範圍及監督等相關事項，由中央主管機關定之。」同時也要求地方政府每季須上網公告揭露促協金的使用流向。但他也指出，中央主管機關經濟部卻遲未將相關法規訂定完成，使得促協金依舊沒有一套法制化的監督機制，只能依賴地方政府自主公開流向。

台灣蠻野心足生態協會理事長文魯彬說，經濟部能源局應出面監督促協金的流向，事實上促協金就是民眾交換健康的代價，如何使用應開放居民參與。

另外，中研院經濟研究所研究員蕭代基指出，經濟部應依據《電業法》第65條第二款之規定，盡快訂定與施行「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，此辦法除監督促協金外，也應規定促協金的管理組織與制度，其管理組織成員除了電廠與地方政府之外，也要納入地方居民代表，參與促協金使用規劃與監督，才能讓促協金真正用在對當地居民有用的地方，而不是台電或地方政府錢花完了才公告；此外，地方居民代表應以選舉方式產生，受電業影響較大的鄉鎮應有較多的代表。

經濟部能源局則回應，根據《電業法》規定，地方政府必須按季公開促協金流向，並表示「電力開發協助金運用與監督管理辦法草案」已在去年完成預告，目前尚在彙整各方意見進行修改，會盡速完成訂定，未來新設電廠都必須按照新規定，去進行電力開發協助金的運用與監督。

民團代表進入監察院陳情，左起為環境保護聯盟副執行長潘翰疆、彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英、台灣蠻野心足理事長文魯彬及律師施宇芳，由監察委員林雅鋒接受陳情 | 環境權保障基金會提供

電力開發協助金運用與監督管理辦法

「公民監督六輕促進環境權行動平台」強調，根據估計，20年來的台電支付給麥寮電廠的促協金已經超過28億，呼籲麥電促協金公開透明，並請監委立案調查，督促經濟部完成「電力開發協助金運用與監督管理辦法」立法。

地方政府對於促協金的使用流向不公開，讓當地居民質疑黑箱作業，甚至因言論而遭提起毀謗之訴。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，雖然雲林縣政府依法在網站上公開促協金流向，彰化縣則沒有，因此地方民眾多有質疑促協金是否被彰化縣大城鄉鄉長挪用，她因而在臉書貼出「讓人噁心的大城鄉公所『聽說』拿了六輕4000萬元，鄉長拿了其中800萬作為特支費。該換人做鄉長了。」等言論。鄉長沒有出面澄清說明，反而提告她毀謗。

施月英委任律師施宇芳則說，資訊透明化和合理監督一直以來是公民團體的堅持。促協金美其名是回饋鄉里，但更可能變成電廠收買地方的手段，因此更要確保公民不會因為合理的發言，而被政治人物用毀謗罪等刑事案件「算帳」。

反彰化台化污染發起人張淑芬也表示，每個政治人物都是可受公評的，如果被人民質疑，應反省自己，而不是濫訴，要人民噤聲。

大城鄉公所秘書張朝淳則回應說，民眾捏造的言論已涉及污蔑鄉長人格，堅持不會撤告。並表示此筆促協金是六輕麥寮電廠編列的工程款，用來建設大城鄉的多功能活動中心，預計今年12月就會竣工。他也說，去年951萬的促協金都有依法經過議會預算審議，公開檢視。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航