為何「心動」，如何「行動」？心臟復健計畫簡介與運動建議

文:鄭靖雯

前言

藉由筆者參與美國心臟復健計畫(Cardiac Rehabilitation Program)的經驗,這次來分享心臟病與運動,讓心臟保有健康功能的不二法門也就是持續讓心「動」起來,希望大家心動不如馬上行動!

為何要「心動」——心臟復健計畫簡介

心臟復健主要就是照顧心臟病患的心臟功能,任何有關心臟健康的照護,都包含在心臟復健計畫當中,美國心血管及肺部復健協會(American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation,AACVPR)針對心臟復健計畫提出四個面向做為參考與指標,包括:運動、飲食、藥物管理與心理支持等,每一個面向皆能促進心臟復原,幫助心臟病患遠離二次心臟病灶的可能以及防止病情惡化。

在美國,當病患被診斷心肌梗塞、心臟衰竭,或是接受過心臟移植、開心手術等,都是符合執行心臟復健計畫的「候選人」;當心臟病患接受急性處置後仍住院期間(Inpatient),便開始介紹心臟復建的重要性,而病患出院後,將轉介到心臟復健計畫部門(Outpatient Cardiac Rehabilitation)接受治療;由於美國保險系統屬私人的,大部分保險公司可讓病患接受36次的心臟復健治療,但若經治療師評估需增加治療次數,仍可向保險公司提出申請,相反的,經評估後或是病患意願,若復原情形比預期好,病患可在36次治療前結束心臟復建。



誠如前文,心臟復健包含不同面向來照顧心臟病患的心臟健康,參與計畫的團隊包括: 運動生理師、營養師、護理師、心理諮商師、物理治療師等,主要的目標期望病患降低相關健康危險因子(risk factors),也就是俗稱的減少三高(高血壓、高血脂、高血糖/糖尿病)與戒菸等;在每次的心臟復健參與中,治療師會依病患能力與病情發展及當天狀況,量身打造適合與適量的運動復建計畫,除了在運動前、中、後接受密切心肺相關生命徵象與心電圖監測外,同時也提供健康生活型態方式的資訊,例如:不同運動方式強壯心臟肌肉、多吃蔬果之健康飲食習慣幫助身體抗氧化功能,以加速心臟復原、使用正確方式處理壓力(stress),減少心理層面造成的心臟負擔等。許多研究也指出心臟復健在幫助心臟病患復原上佔重要的角色,降低疾病預後惡化及死亡率,改善心臟病造成的胸痛與喘的症狀,修復受損的心臟血管,提高對運動的耐受力,增加病患自信心,及建立良好生活習慣等。

如何「行動」——心臟病運動的建議方法

筆者身為心臟復健計畫中臨床運動生理師(Clinical Exercise Physiologist,CEP)的角色,主要提供運動計畫的設計與執行,藉本文也提供心臟病患相關建議的運動方式。與心臟功能最為相關的就是有氧運動 (Aerobic Exercise),尤其是其運動強度和時間量。

根據美國運動醫療協會(American College of Sports Medicine,ACSM)建議,中強度但無心臟病相關症狀產生的有氧運動需持續三十至六十分鐘,且每周至少三次以上,才能達到維持體重管理與獲得對心臟健康相關益處,特別是中強度的部分,在心臟復健中,常使用自覺強度表(Rated of Perceived Exertion,RPE)衛教心臟病患在做任何活動時,活動的強度應介於稍微強 (Somewhat Hard)至強(Hard or Heavy)之間,同時也定義為心臟運動安全範圍。高於此範圍易讓心臟跳動過快,血流無法依循心臟正常的節律供應肌肉組織血液,進而造成休克的可能;相反的,若運動強度不夠,心臟肌肉無法獲取足夠的訓練,便無法有預期的「強心」效果。

有氧運動的方式有很多種,最簡單的就是走路,建議心臟病患以感到舒適但稍快的腳步行走,並常以自覺強度表詢問自身對於運動強度的感受; 而在心臟復健計畫中,經評估病患本身能力及興趣後,設計相關健身器材的有氧運動,如:跑步機、滑步機(Elliptical)、划船機(Rowing Machine)、腳踏車、手部腳踏車(Arm Ergometer)等。除此之外,肌耐力、平衡感、及柔軟度訓練也是涵蓋在心臟復健的運動計劃當中,協助病患增加對於生活自主的功能性能力 (Functional Capacity),同時更強調,規律的健身習慣養成,可直接幫助心臟功能的維持。值得一提的是,若病患接受開心手術後,傷口完全癒合時間需兩個月,這期間建議不要從事手部有關的運動,而以腳部運動為優先考量。

參考資料

American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation - Cardiac Rehabilitation Resource Manual (2006) Human Kinetics.

Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention Programs Fifth Edition (2013) Human Kinetics.

American College of Sports Medicine’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription Seventh Edition (2014) Lippincott Williams & Wilkins

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航