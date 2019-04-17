面對選擇爆多造成的「決策疲勞」，你可以這麼做

現在出國的旅遊商品已經從X天N夜的套裝行程，細分為機加酒、單天甚至半天行程，也代表客人從原本只要付一次錢就可以出國玩5天，變成要做出更多的決定。我原本以為自己安排機票、旅館和當地行程，我可以獲得更大的成就感，但是我在不斷比較之後（班機要早去晚回還是晚去早回直接上班、旅館要貴離市區近還是便宜卻離景點都很遠、當地行程要花錢有車還是不花錢自己走），發現一連串的決定，讓我在出發之前就非常疲累，這種疲累不是因為沒有喝提神飲料，而是因為過多的決策，讓我們產生決策疲勞（Decision Fatigue）。

心理學教授Jean買了一大堆的百貨商品，告訴參與者在實驗結束後，每個人可以獲得其中一樣商品做為謝禮。

所有的參加者會被分為兩組，決策組與非決策組。兩組差別在於，決策組面臨了一連串抉擇，包括「請選擇要鋼筆還是蠟燭」、「蠟燭是要香草味的還是杏仁的」、「請選擇要蠟燭還是襯衫」、「襯衫要黑還是紅」……每次都要「2選1」的方式，選出最後的謝禮。

非決策組要對每一件商品作評價，回答過去半年內使用商品的頻率，都是單純的靠記憶回答問題，不做任何抉擇。

之後，研究人員要所有參與者都把手放入非常冰的冰水，看能參與者可以在冰水中忍耐多久。冰水真的非常冷，需要有極大的意志力才可以堅持下去。（是的，是有點慘忍）

結果決策組比非決策組更快抽手，推估是因為一連串的選擇使決策組的意志力大減，無法抵禦冰水的酷寒。這種大量的決策導致我們意志力降低的現象，被稱之為決策疲勞（Decision Fatigue）。

超市往往會在收銀台擺上一些口香糖、巧克力等小點心，因為客人在逛了一整圈的超市後，做了許多決定而感到疲累，引誘客人買一些小點心，犒賞一下辛苦的自己，補充一下能量。

IKEA也擅長此道，直接把餐廳設在賣場裡面，看了千百種商品，客人很容易決策疲勞，IKEA非常體貼客人，餐點都很便宜，要是你是會員，還可以免費得到咖啡。IKEA清楚知道餐點只是讓你打起精神，在餐廳休息一下，獲得更多的能量，待會到有體力買更多的商品。

如果你是商家

做出過多的決策，可能會導致決策的品質變得很不好，導致過於倉促就做決定，或是根本就乾脆放棄、完全不比較了（也是一種決定）。如果你在意的是希望客人可以決定購買自己的商品，我建議利用以下的方式協助客人做決定。

一、減少商品的選擇，有層次的釋放資訊，而非一次大量的把資訊塞給客人。

Walmart就蠻大膽的把5種花生醬降為3種，結果客人反而買更多的花生醬。我也用台灣的兩個民宿網站做一個對比。其中Ａ有非常多的民宿，一進到首頁，所有的地點與民宿直接就可以看到，超多的連結，民宿的介紹也都很長，還有各種不同的優惠。聯絡方式、景點介紹也直接都打在上面，這樣名字就變的很長，旅客會第一時間吸收過多的資訊，在落落長的選單中，可能很難找到需要的民宿。

圖片來源：作者提供 Ａ網頁

而Ｂ這一個網站，就先把民宿的感覺分類，讓客人做一個選擇後，就切換畫面，客人可以再逐步的去把細項需求勾選，最後找到他要的民宿。這樣不會讓使用者一次吸收太多資訊，要花費精神去篩選資訊，更幫助客人專注在他現在所選擇的類別。

圖片來源：作者提供 Ｂ網頁

二、告訴客人他的朋友都買什麼商品。

如果不是參加團體遊的自由行客人，選擇去一個沒有去過的地方，在旅遊的規劃階段，會花費很長的時間找旅遊資訊。有業者就利用FaceBook之類的社交平台，先抓出你有那些好友，然後告訴你這些好友都去這個國家的那些景點，你可能就會想一下這個朋友的style，是比較文青、走攝影路線，或是深度的人文之旅，也許就會利用這些朋友給景點的評論，做出你的行程。

三、想辦法留下客人的聯絡方式。

現在客人可能要考慮的東西太多，無法在一次瀏覽網頁就做決定。有了客人資料就可以之後再追蹤。現在多數的平台都開放利用FB、Google或微信等社群帳號讓使用者能直接登錄。當客人登入後，可以利用系統紀錄客人所瀏覽過的網頁，然後再由客服後續跟客人聯繫，因為客服對於自家商品的了解度會比客人還要高，與其讓客人在商品海裡面找商品，還不如由客服直接訊問並提供客人所需要的商品。

如果你是消費者

如果你是消費者，在面臨許多的決定時，我會建議你不要一次做完全部的決定，在決定之間有一點時間休息。如果真的感覺到疲累，最好吃點東西，提高你的血糖，使你能集中注意力，讓你更有機會做出優質的決定。

一、先把不要的剃除，減少比較的次數。

身為消費者的你可能面臨5種選擇，你必須從中間挑出1個，一次比較5個真的太難，你可以反過來用刪除法，先把不要1、2、3個刪掉，讓自己專注在比較4跟5，這樣你可能會輕鬆更多。

二、使用篩選器，讓資訊有系統地呈現。

這裡用預算舉例，在買電視時先決定你要的預算範圍，專注在你預算內的商品，你就不需要去比較1萬與4萬電視的功能。畢竟功能是廠商決定的，但是預算是我們可以決定的。現有大部分的購物平台大多有一些篩選器，可以協助你做到這件事情，而簡化選擇是你一開始就可以做的。

記得，現在擁有的選項太多了，你可能很難找到「最好」的，也許「夠好」就可以讓你的人生輕鬆一點。

參考資料：

1、Danzigera, Shai; Levav, Jonathan; Avnaim-Pesso, Liora （2011）, “Extraneous factors in judicial decisions", Proceedings of the National Academy of Sciences, 108 （17）: 6889–6892.

在Danzigera（2011）的研究中，發現法官決策有可能跟做「判斷的時間」而非「犯人的罪刑」有關。

以下是4位犯人所犯的罪名，刑期，以及開庭時間：

A詐欺罪，30個月，0850 AM

B傷害罪，16個月，1327 PM

C傷害罪，16個月，1510 PM

D詐欺罪，30個月，1635 PM

A跟D，還有B跟C，其實是兩組犯罪情況一樣的案例。但是判決時間造成了不同的結果，法官剛吃完早餐與午餐的A與C獲得了假釋，而B與D可能因為法官血糖不夠而失去假釋的機會。（知道這件事情以後，我就盡量讓我在吃糖果時決定，我不想要讓血糖影響我做決定的品質。）

2、Roy Baumeister.（1998）. Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model of the Self’s Executive Function, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 74, No. 5, 1252-1265

3、John Tierney. （2011）. Do You Suffer From Decision Fatigue？, New York Times

相較上面Roy（1998）的論文，這是比較簡易的版本，Roy 跟 John有共同寫一本書《Willpower》用更簡單的文字討論相關的議題。

4、Iyengar, Sheena S.; Lepper, Mark R.（2000）.When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing？,Journal of Personality and Social Psychology, Vol 79（6）, Dec 2000, 995-1006.

客人被分為兩組，一組是有24種果醬可以選擇，另一組是6種。而結果顯示比較少選擇的客人會比較滿意自己的選擇。

5、Retailers aim to underwhelm

Walmart從5種花生醬降為3種，客人反而買的更多。

6、Barry Schwartz.（2006）More Isn’t Always Better, Harvard Business Review.

7、Barry Schwartz.（2006）The paradox of choice. Ted talks.

同一作者的文章與TED演講，我蠻推薦看影片的，因為講者穿的隨意，PPT不花俏但是引用的例子與比喻很有趣，讓你可以專注在他的演講內容中。影片中有舉出非常多的生活中過多選擇案例，你也可以在生活中問問自己，我要不要接受這麼多的選擇。我要的是選擇的自由，還是避免過多的決策，讓自己可以開心一點。

本文經胖哥哥心理行銷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航