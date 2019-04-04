《從北極漂流到南極》：看到遊輪公司的招募訊息，我腦中想的是詐騙集團

文：虱目魚

海是船的家；船是我的家

不管你同不同意，我說，一個精彩的冒險故事都有個不預期的開始。怎麼開始在船上工作？怎麼找到船上工作？為什麼會想在船上工作？是我5年的水手生涯裡提問率最高的問題。而這3個問題老實說，自己也沒有肯定的答案。

3年前的我在以櫻花聞名的武陵山上工作，那裡有我很好的人類朋友跟狗朋友，最棒的是被自然包圍的環境裡有我最愛的山。如果說那是一段過著和神仙一樣的日子，一點也不為過，誰也不知道神仙過怎麼樣的日子，所以，我說了算。某天下班，一如往常和小狗Ruby散步回到宿舍，如例行工作般，打開電腦、檢查信件、刪除信件，就在我清除垃圾信件匣時發現一封標題詭異的英文信件，「某遊輪公司的招募訊息」，我想，不會吧！是詐騙集團嗎？遊輪上的工作是什麼？

對於那時身處「深山裡內」的我，「海」成了一個很遙遠的想像。不管這封信是不是病毒，好奇心確實可以殺死一隻貓，點進去看了內容還發現我被這封不知哪裡來的信給指名道姓了，信的內容在徵求說中文的櫃台接待員，並要我有興趣在海上工作的話，就回寄履歷。雖然送信來的不是貓頭鷹，但這麼有趣的情節，就如哈利波特般，一夕間從麻瓜變巫師。

Photo Credit：創意市集 還沒在船上工作前，從沒想過自己竟如此適應與喜愛海上的生活 ／ on the way to Africa

履歷當然是當天就送了出去，當時只覺得自己在進行一件好玩又神祕的事情，一點也沒放在心上，仍舊開心過著神仙生活。兩天後，這公司回信了。要了我SKYPE帳號並約定了面試時間，我想，真的嗎？就要看到詐騙集團的真面目了嗎？我很開心的答應了面試，就在面試完幾天後，遊輪公司通知我，「面試上了」，請在幾月幾號前完成信箱附件裡要求的所有文件，並在幾月幾號搭乘某航空到洛杉磯上「船」。

對於海上的工作是一點想法都沒有；對於這份工作的可信度也是一點頭緒都沒有，該就這麼離職下山，然後上海嗎？該就這麼離開台灣，隨著船到世界各地嗎？我會真的到船上當櫃台接待員還是被賣到不知名的地方去呢？這猶豫並沒有太久，甚至還沒有告知父母前就簽下了合約，當時心中只有一個想法，如果這是一個可以看到不同世界的機會，不管海上船上是個怎麼樣的環境，我都要去嘗試。

所以，第一個合約簽下後至今也經過了8個合約來到了第五年，對於當初有些魯莽的決定一點後悔也沒有。

甚至可以肯定的說，海是船的家；而船是我的家。

一路向南（難）

也不知道是哪裡來的想法？在我上船工作前一直以為船是往北走，往阿拉斯加或挪威這等寒冷的地方，但現在一路向南往墨西哥、加勒比海前進，碧海藍天豔陽天，我想不到我帶上船的毛衣厚外套有任何存在的理由？

究竟是上錯船還是我始終活在自己幻想的世界，都已經不重要，想說的是，享受現在充滿挑戰與全然不同的生活！

雖然也得承認，第一個星期在船上有種魂不附體的感覺，不但一路向南，也是一路向「難」，我總是被大海環繞、眾多不同國籍的面孔、不同口音、船上工作的專有名詞、數不清的安全訓練課程、時差、帶太多毛衣……等，如同精神分裂般的錯覺產生心還留在山上、留在台灣，忽然間，我開始在海上生活了嗎？還好，越艱難的挑戰總是激起我要勇往直前的鬥志，放棄回到台灣舒服的環境很簡單，我決定堅持下去，堅持惟有如此才能體會到人生中的另一番風景。

一開始，只知道有張到LA的機票，然後，也許是被帶到海外賣掉？忍不住想這人生好像在玩大富翁啊！機會還是命運？不管如何，我都欣然接受！

這幾天，在加勒比海，強尼・戴普一直出現在我腦海，很近又很遠，和海盜當朋友應該是很酷的事情，這裡的海好美啊！白色的沙灘、碧綠色的海，如果海也有口味之分的話，我會，這裡的海是，椰果薄荷汽水味！

Photo Credit：創意市集 休息下船玩的幾個小時裡，是灰姑娘變公主來著的／ St. Johns, Carribean

上岸的時間有限，大家都必須準時在船離開港口前的半個小時裡回到船上，不然就等著在陌生的國家買機票回家。這樣的生活形態，我覺得自己好像灰姑娘，時間到回船上工作服務客人，下了船就像在熱帶島嶼渡假的有閒人一樣，享受陽光與大海，可惜這裡沒有小鳥或老鼠和我作伴，但誰知道，在這千奇百怪的船上生活裡，身邊的同事們是不是小動物變來的？

一路向南或向北好像也不是多麼要緊的事情，我慶幸這地球是圓的，延著赤道走不會跑到北極，沿著換日線跑也能碰到23.5度，問題不在於身在哪裡而是心在哪裡？

讓自己活得快樂始終是件重要的事情，過多的厚衣服或許累贅但它們來自台灣，對於漂泊的人而言，那是家的味道與方向。

Photo Credit：創意市集 我比較習慣看到在街上大搖大擺的流浪狗，這群大搖大擺的鵜鶘太驚人／ San Lucas, Mexico

Photo Credit：創意市集 船正通過著名航道連接連接太平洋與大西洋的巴拿馬運河，前進加勒比海／ Panama Canal

相關書摘 ►《從北極漂流到南極》：海上生涯的前兩個月，我和嘔吐物是好朋友

書籍介紹

《從北極漂流到南極 未知是唯一可預測的方向》，創意市集出版

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作者：虱目魚

我在流浪時思考的是—當你驕傲地以為擁有了全世界，其實是這個無私又寬容的世界擁抱了你。勇敢踏出第一步，用你想要的方式過生活；你要有些自我，有些自信！專注在自己的偉大航道。

從來不知道在遙遠的海上生活會是如何？遊輪上的工作也是一個抽象的概念？只知道自己幸運地得到一張航向全世界的入場券，在一個難得的機緣裡，從長腳的櫃檯接待員成為長鰭的櫃檯接待員。這實在很有趣，藉由工作之便，我在海上的移動旅館裡看遍來自世界各地的旅人，下了船之後，又以世界旅人的身分走向天涯海角，開始了環遊世界似的人生，我不再是被動地聽著故事，而是主動的寫下屬於自己的大航海日記。

誠摯邀你一同上船，放膽去走去經歷，體驗這個無奇不有的美妙新世界。

Photo Credit：創意市集

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航